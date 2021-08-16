Коротченко: "Лукашенко доказал, что он — Батька и свою Белоруссию не отдаст никому"

Самым крупным событием международной повестки уходящей недели стала большая пресс-конференция президента Белоруссии. Восемь часов Александр Лукашенко отвечал на вопросы.

Он говорил не только о внутренних проблемах и их решениях. Не остались без внимания Крым, Донбасс, и заявления президента Украины Владимира Зеленского, достаточно фашиствующие…

Своими впечатлениями от собрания во Дворце Независимости в Минске в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Встреча была знаковая, потому что ровно год назад на улицах Минска оппозиция попыталась методами цветной революции сместить действующую власть и не признать результаты прошедших президентских выборов, на которых победил Лукашенко.

Мы помним, что Запад сделал ставку на Светлану Тихановскую, которую начали раскручивать в качестве альтернативы Лукашенко. Тогда включился весь механизм цветной революции. Была масштабная попытка государственного переворота.

Для нас — России — это была очень чувствительная и больная тема. Потому что, потеряв Украину и ряд других постсоветских государств, мы не могли себе позволить потерять ещё и Белоруссию, а дальнейшее её движение в сторону Запада и НАТО произошло бы неизбежно, если бы Лукашенко сместили. Для России это была бы проблема абсолютно катастрофичная по своим возможным военным и геополитическим последствиям.

Тогда внимание всего мира было приковано к Лукашенко. И все до сих помнят кадры, на которых он с автоматом в руках заявляет, что, будучи конституционно избранным президентом, власть западным наймитам не отдаст. Что, если будут штурмовать его резиденцию, он готов принять бой, и, если надо, погибнуть. Сразу была аналогия с Сальвадором Альенде. Помним Чили, государственный переворот 1973 года, штурм дворца "Ла Монеда" и гибель Сальвадора Альенде, который до последнего отстреливался от мятежников.

Александр Лукашенко

Тогда армия белорусская и силовики сохранили верность президенту Лукашенко. Но ситуация была критичная.

И вот год спустя состоялся этот большой разговор. На контрасте очень многие вещи хорошо были заметны.

Белоруссия год спустя

Сегодня Минск был абсолютно свободен от любой символики присутствия каких-либо оппозиционных сил. Их просто не было. Очень спокойный, тихий, зелёный, ухоженный город со спокойным ритмом.

Вообще Минск, Белоруссия производят очень приятное впечатление. Как известно, Лукашенко лично вникает во все проблемы, вплоть до того, что проезжая по улице, увидев какой-то недостаток, может очень жёстко отреагировать и моментально дорожные службы и коммунальные реагируют на замечания. Поэтому, в целом, даже подлетая к Минску, видишь, насколько ухожена страна, ровные квадраты полей, которые обрабатываются, посёлки, деревни, города, дороги — всё в очень хорошем состоянии, прямо скажу.

И уровень коррупции минимален, работает КГБ, МВД, там очень жёсткая расправа.

За взятку в 500 долларов, даже за 200 долларов можно сесть всерьёз и надолго. Поэтому системообразующей государственной коррупции или всепроникающей коррупции в Белоруссии нет.

В этом плане страна, конечно, выглядит достаточно хорошо.

Лукашенко — адекватный

А сам Лукашенко знает о происходящем в его стране всё: 8 часов непрерывных ответов на вопросы как западных, так и российских, белорусских журналистов, экспертов — и ни одной запинки.

Я человек искушённый, прошел через многие мероприятия. На меня Лукашенко произвёл очень хорошее впечатление: он адекватный. Конечно, излишне эмоционален. Особенно когда говорит про те атаки, которые направлены на Беларусь, на него лично, про попытки дестабилизировать ситуацию.

Вот такая политическая манера: он открыт, открыто все выражает, порою жестко, неприкрыто, не стесняется в выражениях — лучшее доказательство, что это боец, политический боец, который себя воспринимает (и это не метафора) отцом нации. Батькой.

Он не бросит ни страну, ни людей. Уже это заслуживает уважения.

В Белоруссии как нет чрезмерного богатства, так и нет чрезмерной бедности. В этом плане это не страна социальных контрастов. Да, небогатая страна. Но люди живут достойно.

Как политик Лукашенко — боец, да, он несет определённые риски, потому что сейчас экономическая петля западных санкций пытается задушить белорусскую экономику.

Но при этом он чётко сказал, что "мы с Россией навсегда", по крайней мере, пока он президент.