В Швеции опомнились, когда от Швеции почти ничего не осталось

Самая либеральная страна в мире — Швеция, опомнилась и, наконец, ограничила бесконтрольную миграцию. Однако решена ли проблема сохранения идентичности страны?

В Швеции полицией не контролируется 61 район

На протяжении последних лет, начиная с 80-х годов прошлого века, политики Швеции всячески способствовали иммиграции и превратили страну в гангстерское прибежище.

Согласно исследованию Шведского совета по предупреждению преступности, Швеция — единственная страна в Европе, где наблюдается рост числа преступлений с применением огнестрельного оружия. За последний год их количество увеличилось на 10% — до 366 инцидентов, или по одному случаю в день. Перестрелки оставили 47 человек убитыми и 117 ранеными.

Только в столице Швеции Стокгольме в 2020 году огнестрельное оружие применяли на 79% больше, по сравнению с 2019 годом.

Больше становится случаев торговли наркотиками, поджогов и угонов машин, растёт преступность в семьях с применением насилия к женщинам. В сводках полиции, которая не ведёт отчетность по этническому признаку то и дело мелькают нешведские фамилии и лица.

Согласно официальному отчету полиции за 2017 год, в стране есть 61 "проблемный" с точки зрения криминальной ситуации район, где законы не действуют. Там наблюдается насилие, вандализм, угрозы и вымогательство — до такой степени, что страховые компании не страхуют магазины и офисы, и они закрываются. Помимо 40 преступных кланов, в Швеции существуют сотни более мелких банд, убийств в Швеции в прошлом году регистрировалось в 10 раз больше, чем в Германии.

И костяк этих банд составляют не законопослушные шведы — Швеция теперь живёт с этническими анклавами, в которых формировалось свое, совершенно отдельное сообщество.

Рай для мигрантов обернулся кошмаром для коренных шведов

Швеция способствует иммиграции из стран Азии с середины 80-х годов прошлого века, с 2015 по 2020 год она приняла наибольшее количество мигрантов на душу населения — более чем 160 тысяч. В соответствии с законом от 1984 года скандинавская страна почти всегда выдавала разрешения на постоянное проживание беженцам и лицам, ищущим убежища.

А искали его многие, так как Швеция щедро обеспечивала мигрантов помощью — предоставляла жильё, пособие, на которое можно было жить, не работая, социальные льготы инвалидам, бесплатное обучение несовершеннолетним без родителей, и так далее.

Мигранты принесли в Швецию свой клановый уклад, который нашёл себе нишу — организованную преступность.

В августе прошлого года в Гётеборге банда Али Хана установила блокпосты на северо-востоке города для задержания членов соперничающей мафии. Полиция произвела 20 арестов. Но подозреваемые были освобождены, потому что прокуратура решила, что они не нарушали закон.

Инспектор Ульф Бёстром, глава отдела интеграции Гётеборга, проработавший в полиции 42 года, сказал MailOnline, что отмена патрулей местной полиции в восьмидесятые годы создала вакуум, который был заполнен бандами мигрантов.

"Когда кошка уходит, крысы танцуют на столе. В Швеции кошки не было уже 30 лет. Без полиции, не было никакого способа показать наши законные границы новоприбывшим", — сказал он.

"У кланов есть кодекс молчания. Они не доверяют властям Швеции и не разговаривают с нами. В одном только Гётеборге проживают представители 184 национальностей. Кланы рассматривают белых шведов как еще один клан, который контролирует институты страны", — добавил полицейский.

Шведские политики опомнились

На прошлой неделе в Швеции вступили в силу новые миграционные правила, принятые коалиционным большинством социал-демократов и "зелёных".

Социал-демократы выполнили свое обещание населению, которое проголосовала за них на выборах.

23 октября (2020 г.) они написали в "Твиттере" следующее: "Неконтролируемая трудовая иммиграция снижает заработную плату в Швеции, грабительски снижает наше благосостояние, эксплуатирует иностранную рабочую силу и способствует финансированию организованной преступности. Это возмутительная система, которую необходимо коренным образом переделать ''.

Отныне вид на жительство, выдаваемый беженцам, будет ограничен по времени. Теперь вновь прибывшие мигранты должны проживать в стране не менее трех лет, прежде чем будет рассмотрено их заявление на постоянное проживание. Кроме того, мигранты, которые едут в Швецию, чтобы присоединиться к члену семьи, автоматически получают только временный вид на жительство.

Новый закон также вводит возможность проведения тестов по шведскому языку и гражданским знаниям для всех, кто желает остаться в стране на более длительный срок, все детали которых будут оговорены в отдельном документе. Мигранты также должны доказать, что могут содержать себя, достигнув порогового уровня дохода в 8 287 крон (около 809 евро) в месяц в 2021 году.

Законодательные изменения также коснутся всех, кто приезжает в Швецию по рабочей, студенческой или семейной визе и ищет ПМЖ.

Закон устанавливает, что разрешения будут продлены только в том случае, если обстоятельства, при которых они были выданы изначально, подтверждаются.

Мужчины не будут априори признаны несовершеннолетними

Что имеется в виду? Выяснилось, что наиболее легко устроится в Швеции несовершеннолетним.

Все помнят события кануна Нового 2015 года и массовых нападений сексуального характера, совершенных мигрантами из Азии в отношении женщин в немецком городе Кельне. В Швеции были подобные преступления, но были замяты полицией, чтобы не "сыграть на руку шведским демократам" — местной антииммиграционной партии.

Несовершеннолетние мигранты размещаются в Швеции либо в приютах с профессиональным присмотром, либо в шведских семьях, и они обучаются в тех же школах, что и шведские дети. Это отчасти объясняет, почему волна миграции 2015 года обошлась Швеции так дорого: только за указанный год затраты по этой статье составили около 2,5 миллиардов евро (26 миллиардов шведских крон). Для сравнения, оборонный бюджет страны тогда составил 4,03 миллиарда евро (42 миллиарда крон).

Однако заявленный возраст этих "подростков" в 78% не подтвердился. В журналистских расследованиях говорилось, что мигранты бреют руки и ноги, чтобы выглядеть моложе.

Средний класс Швеции покидает города

Возмущают шведов не только банды из мигрантов, но и "понаехавшие" в медицину, в другие престижные отрасли, что приводит к оттоку коренных шведов из среднего класса из городов в провинцию.

Очевидно, что шведский план интеграции провалился. Исправить это будет очень сложно. Поколение молодых иноверцев выросло в гангстерских семьях на шведской земле, и они считают себя неприкасаемыми. Они живут в другом мире и переделывают его под себя.

В настоящее время в Швеции судят афганского мигранта, который 3 марта на улицах Ветланда, на юге страны, напал на семерых случайных прохожих и ранил их, потому что ему было "невыносимо" было слышать, как кто-то сказал: "Аллаха нет".

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