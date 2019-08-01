Мигрантов в Германии учат отличать секс по согласию от изнасилования

Из-за растущего количества изнасилований, совершаемых мигрантами в Берлине, власти решили организовать для них просветительские курсы. Им объясняют, в чем разница между сексом по согласию и изнасилованием.

Об этом пишет thelocal.de. Уполономоченная по вопросам интеграции Аннет Видманн-Мауз сказала, что учебные курсы должны быть распространены на всю страну. Ее предложение неудивительно, учитывая, что, например, во Фрайбурге год назад произошло групповое насилие, причем 10 из 11 подозреваемых являются мигрантами.

Молодой человек дал 18-летней девушке на дискотеке таблетку экстази, а затем напиток, в который предположительно было добавлено наркотическое вещество. Из клуба они ушли вместе, после чего мужчина изнасиловал девушку, находившуюся в бессознательном состоянии. Затем к насильнику присоединились его приятели.

В одном из коротких видеороликов на семинаре рассказывается о разнице между сексуальным согласием и изнасилованием. "Это все равно, что спросить женщину, хочет ли она чашку чая", — говорит голос за кадром на английском языке."Если она отвечает:" Да, я люблю чай", это значит, что она его хочет. "Если она колеблется, вы можете приготовить чай и спросить снова", — продолжает голос. А если кто-то скажет: "Нет, спасибо", — не заваривайте чай и не злитесь. То же самое с сексом", — заключает видеоролик.

В другом видеоролике участники находятся лицом друг к другу, и им показывают, как близко они могут стоять, не вторгаясь в личное пространство друг друга.

Несколько громких случаев изнасилования, совершенных мигрантами, вызвали негативную реакцию в Германии в связи с массовым притоком миллиона просителей убежища с 2015 года. Нападения мигрантов в Кельне в канун Нового 2015-2016 годов и изнасилование иракским беженцем в 2018 году девочки-подростка вызвали массовые протесты населения и рост партии "Альтернатива для Германии".

В Германии в 2018 году число преступлений на сексуальной почве, совершенных иностранцами, возросло на 15 процентов, составив 6046 преступлений против 5 258 в 2017 году, согласно федеральной статистике.

Как сообщала "Правда.Ру" Нидерланды были шокированы историей нелегала из Эритреи - 19-летнего мигранта Амана К., который ждет ждет приговора за сексуальные нападения на 11 девушек и молодых женщин по всей стране.

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