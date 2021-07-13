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Автор Мариета Епремян

Выгодна ли России русофобия в Армении?

Мир » Бывший СССР » Армения

Информационные войны в 21 веке ничуть не менее вредоносны, чем настоящие, со всеми крылатыми и не очень ракетами, и если не уметь выигрывать инфовойны, то последствия для государства могут быть весьма плачевными, как на международной арене, так и внутри государства.

Выгодна ли России русофобия в Армении?

В нашей стране информационные войны велись по двум основным темам: против присутствия России и против государства в целом, с отдельными атаками на основные ценности и государственные институты. Осуществлялись атаки в основном через иностранные фонды и грантовые программы с использованием сетей НПО и карманных СМИ.

И сегодня, после 44-дневной войны в Арцахе, именно армяно-российские отношения снова под угрозой, только на этот раз не без участия самой России, которая практически полностью игнорирует информационную войну на территории Армении, а некоторые российские эксперты и чиновники своими высказываниями лишь помогают западным фондам и организациям, как в Армении, так и за ее пределами, ставить под сомнение союзнические отношения наших стран, присутствие российских военных и пограничников на территории Армении и целесообразность дальнейшего присутствия Армении в ОДКБ.

За столько лет к сожалению не было выработано механизмов противодействия пропаганде. Возможно по той причине, что уровень доверия к России оставался на достаточно высоком уровне и чиновники посчитали, что можно не заморачиваться... И, действительно, несмотря на довольно развитую еще с 90-х пропагандистскую сеть, лишь дважды доверие пошатнулось: когда российский служащий убил семью в Гюмри, включая двоих детей, и во время Апрельской войны 2016 года, когда по армянским солдатам стреляли российским оружием, а Рогозин сделал заявление из серии "ничего личного-просто бизнес".

Однако все эти острые проблемы более-менее удалось преодолеть. Роль России в прекращении войны в Арцахе, после нападения азербайджано-турецких войск с привлечением террористических группировок, несомненно велика, но о том, какой была эта роль, обычному армянину понять сложно, ввиду того информационного вакуума, который образовался не без помощи правительства Армении во время войны, а так же после подписания трехсторонних договоренностей…

Именно вокруг роли России и разворачиваются основные "информационные боевые действия" в армянском медиапространстве, сопровождаясь обильными "бомбардировками" с запада от Джорджтаунского университета, Caspian policy до рядового грантоедского армянского СМИ, представляющего Россию предательницей и не способной обеспечить справедливость и безопасность для своих союзников армян, как в абсолютно пророссийском Арцахе, так и в самой Армении.

Только существует разница по сравнению с предыдущими годами. Теперь они это делают ссылаясь на:

  • российские источники и экспертные сообщества,
  • протурецкие и проазербайджанские связи в России и "план Лаврова",
  • на медиаперсон, которые наперебой бросились винить армян в их собственных бедах, пенять им выбором властей, которые кстати не были отторгнуты даже в самой России.

Ибо что значит неприятие России политического руководства революционного образца, мы все прекрасно видим на примере Украины, Белоруссии и даже Саакашвили до сих пор вспоминают нелестным словом, и уж точно не называют "мужественным человеком".

Именно на таких тонких эмоциональных струнах и играют западные партнеры, по сути удачно пользуясь форматом, где Россия взяла на себя полную ответственность за процесс урегулирования, используя это с выгодой для себя: выражая озабоченность, призывая вернуть пленных и прочие "простослова" приятные слуху, не имеющие юридической силы, как недавно произнесенное Байденом слово Геноцид.

Но почему нет ответа от России?

Для простого человека, испытывающего симпатии к России, очень странно и неприятно слышать заявления С. Лаврова или В. Путина

  • о роли Турции,
  • о необходимости открыть коммуникации, при этом не упоминающих ни вопрос статуса Республики Арцах, ни вопрос о привлеченных Турцией и Азербайджаном террористах,
  • и уж тем более об ответственности за развязывание войны, сбитый российский вертолет и применение запрещенного вооружения на мирное население Степанакерта…

Более того, на "Примаковских чтениях" господин Лавров слово в слово повторил ту агитацию, которую годами и за большие деньги внедряли тут, в Армении, именно западные фонды и НПО и именно Россия на тот момент была тем противовесом и надеждой на справедливость и поддержку, как союзник и друг. А что мы видим сейчас?

Удивительное единодушие: это все на фоне того, что ни Турция, ни Азербайджан никогда не скрывали своего желания уничтожить государство Армения, приписывая себе суверенные армянские территории, культурное и историческое наследие. А те зверства, которые творились в отношении мирных граждан и военных, просто потому что они армяне, даже обозначать не хочется. Но методы у наших соседей не превзошли по своему "гуманизму" 1915-1923гг и ничем не уступали ни по идеологии, ни по методам Геноциду армян в Османской Турции, разве что тогда кассетных бомб и байрактаров не было.

Россия не может не замечать…

Перевод политических, военных и дипломатических тем в эмоциональное русло и есть цель пропаганды, и в условиях, когда никакой работы с населением не ведется, дабы объяснить, что происходит на самом деле. А со стороны российского экспертного сообщества все чаще слышны похоронные настроения в адрес Армении и понимающе-партнерские в адрес Турции, неудивительно, что пропаганда работает на ура.

События на границе Таджикистана, особенно на фоне того, как оккупация суверенной территории Республики Армения в Сюникской и Гегаркуникской областях, была названа "приграничным инцидентом" генсеком ОДКБ, так же может и будет способствовать раскручиванию тезисов

  • "Россия бросила Армению",
  • "Россия делает все в интересах Турции",
  • "Россия помогает всем, кроме Армении потому что план турок-это план русских".

При этом именно с Россией ассоциируется ОДКБ у простого армянина, хотя понятно, что это далеко не так.

Авторы: Армине Саакян, Мариета Епремян

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Куратор: Любовь Степушова
Темы армения русофобия информационная война
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