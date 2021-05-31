Владимир Шаповалов: армяно-азербайджанский конфликт затихнет после выборов

Что сейчас происходит в отношениях между Арменией и Азербайджаном? Почему Пашинян и другие армянские политики продолжают махать руками и воинственно голосить после капитуляции? — Ответ надо искать во внутри-армянской предвыборной повестке. На самом же деле Карабах утратил актуальность для армянского общества. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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— Владимир Леонидович, Карабах перестал быть ареной войны, но армяно-азербайджанский конфликт остается. Хотя вроде бы достигнуты договоренности, подписан ряд соглашений, стороны, прежде всего Армения, не успокоились. Никол Пашинян остался на своем месте, пусть даже и. о., и еще обвиняет всех в потере части Карабаха.

Однако парламент Армении вопреки его заявлению решил, что надо продолжать урегулирования и подписывать новые соглашения по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Как вы это оцениваете?

— Пашинян действительно остался у власти, хотя невозможно было такого предположить после такой катастрофы. Действующий премьер-министр несет полную ответственность за это. Тем не менее, случился крах, а Пашинян остался.

Это связано, по крайней мере, с двумя основными факторами.

Первый фактор можно называть так: "плохой и еще хуже" или "из двух зол надо выбирать меньшее".

Бархат на фоне недоверия

Никол Пашинян стал премьером в 2018 году в результате бархатной революции происходил на фоне колоссального падения авторитета старых прежних политических элит Армении.

Фактически их авторитет был обнулен. Это касается прежде всего двух предыдущих президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Этот процесс происходил на фоне совершенно популистской риторики Пашиняна, который на этой волне и пришел к власти и активно способствовал дискредитации прежних политических элит.

Прошло еще недостаточно времени для того, чтобы армянское общество забыло о негативном отношении к прежним элитам. Когда возник вопрос, кто же заменит Пашиняна, выяснилось, что заменить его некем.

Ведь все политики, которые претендовали на эту роль, ориентируются на прежние элиты, а они все дискредитированы до такой степени, что их не воспринимают как национальных лидеров, на них лежит клеймо коррупционеров, людей, которые совершили массу разного рода неблаговидных деяний.

На этом фоне даже человек, проигравший Карабах, выглядел неплохо. Основная проблема Армении сегодня в дефиците политиков, которые имеют позитивный имидж.

Карабах утрачивает актуальность

Вторая составная часть состоит в том, что фактор Карабаха в 2021-м работает уже не так, как работал в 1992-м.

Сменились поколения в армянском обществе, и эта проблема утратила ту актуальность и значимость, которая была 30 лет назад.

Армянское общество 90-х сплотилась на теме Карабаха. Это начало происходить еще в конце 80-х. Тема Карабаха стала точкой сборки нации и формирования армянской государственности и политических элит в постсоветский период.

Армянские политические элиты 90-х-нулевых годов состояли из людей, которые прошли горнила карабахского конфликта и были победителями в первой Карабахской войне. По сути Арменией правили карабахские кланы, которые были связаны с этой великой для армянского народа победой.

Но со временем отношение к Карабаху менялось. Люди, которые были причастны к этому конфликту, постепенно сходили со сцены, менялись поколения в армянском обществе, проблема уходила на второй план.

Нарастающая гора проблем

Сейчас в Армении существует множество других серьезных проблем. Они возникли не прямо сейчас — в 2021 году, а обострялись в последние пять-семь лет.

Это — существенное экономическое отставание от других стран постсоветского пространства, это невозможность существования в окружении врагов: с одной стороны — Азербайджан недружественный, с другой стороны — недружественная Турция, с третьей стороны — Грузия, которая достаточно часто поддерживает эти страны.

Надежды на то, что независимая Армения станет экономически преуспевать и будет успешно развиваться, в ситуации осажденной крепости, оказались неосновательными. В обществе постепенно накапливался груз недовольства и протеста против правящих элит.

Актуализировались проблемы, которые стали для армянского общества более важными, чем борьба за земли предков. Это — проблемы выживания и нормального существования конкретной семьи не на территории Карабаха, а в самой Армении.

Поэтому нынешняя карабахская война не привела к росту патриотизма и мобилизации, объединению в едином порыве всего армянского народа, как это было на рубеже 80-х-90-х, а привела к обратным процессам — к дезинтеграции, к поиску виновных, к стремлению реализовать принцип "каждый за себя".

Избирательный момент

Конфликты, кризисы, скандалы, которые мы наблюдаем в Армении и вокруг нее, в том числе по спорной территории между Арменией и Азербайджаном, надо рассматривать, прежде всего, через призму внутри-армянской политики и внутриполитической ситуации.

В Армении сейчас являются доминантой предстоящие парламентские выборы, фактически уже идет избирательная кампания. Эскалация в информационном пространстве противоречий между Арменией и Азербайджаном — это фон избирательной кампании.

Каждая из сторон используют любой предлог для того, чтобы усилить свои позиции и обрушить критику на своих оппонентов. Поэтому думаю, что здесь, конечно, те проблемы, которые существуют между Арменией и Азербайджаном очень сильно гипертрофируются предвыборным контекстом.

Вопрос Карабаха закрыт

Я думаю, что все-таки в реальности армяно-азербайджанский конфликт завершен, на данный момент в нем поставлена точка. Завершен он благодаря вмешательству России. Российские миротворцы полностью контролируют ситуацию. Россия моделирует процесс дискуссии между Арменией и Азербайджаном.

Сейчас просто нужно время, чтобы немножко остудились горячие головы, занятые избирательной кампанией. Как только выборы состоятся и все рассядутся по своим местам, наступит понимание, кто будет дальше основным актором армянской политики.

Тогда уже можно будет начать следующую фазу мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.