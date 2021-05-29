Палестино-израильский конфликт стал вызовом для новой администрации США

За последнее время количество военных и дипломатических конфликтов стало больше. Политическая и военная атмосфера во всем мире становится все более напряженной, обостряются глобальные и локальные конфликты. Этому способствует внешнеполитические метания США. Они пугают мир своей непредсказуемостью и утрачивают последние остатки доверия.

Чуть ли не единственной надеждой на разрядку и урегулирование становится возможная встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Какие проблемы, помимо глобальных и двусторонних, могли бы стать предметом обсуждения? — Украина, Афганистан, Иран, Северная Корея, Сирия, Израиль с Палестиной и весь Ближний Восток… Очень обширный список. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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— Владимир Леонидович, вы сказали, что темами переговоров между лидерами США и России могут стать Украина, Афганистан, Иран, Северная Коря, Сирия и некоторые другие страны. А Ближний Восток? Обострение между Израилем и Палестиной?

— Сюда, конечно, нужно включить и этот аспект. При этом хочу подчеркнуть, что сейчас существуют коспонсоры ближневосточного урегулирования, они есть, в том числе в России и Соединенных Штатах Америки.

Что произошло на Ближнем Востоке в последнее время? — Действия предыдущей администрации Дональда Трампа, к сожалению, привели к тому, что равновесие сил, установившееся на Ближнем Востоке и поддерживаемое в течение нескольких лет, нарушилось.

Потому что Трамп очень откровенно поддержал одну из сторон — Израиль, перенеся посольство США в Иерусалим. А именно Иерусалим является ключевым элементом, ключевой точкой противоречий между Израилем и Палестиной.

Именно из Иерусалима происходят конфликты между израильтянами и палестинцами, именно статус Иерусалима является точкой преткновения в этом конфликте, и стороны никак не могут договориться, как поделить между собой Иерусалим.

— А разве у Байдена какое-то иное мнение по этому поводу? Разве администрация Байдена поддерживает Палестину?

— У Байдена — принципиально иное мнение, чем у Трампа. Но решение, которое принял Трамп, фактически разрушило хрупкий мир в палестино-израильском противостоянии.

Более того, Соединенные Штаты теперь уже не воспринимаются как посредник в этом конфликте, они воспринимаются как сторона, которая стоит за Израилем, за одной из сторон конфликта.

— Так и было раньше.

— Нет. Раньше США пытались маневрировать и договариваться. Трамп слишком явно поддержал одну из сторон. Россия в этом конфликте стремится к урегулированию и ведет диалог с обеими сторонами в равной степени — и с Израилем, и с Палестиной.

Соединенным Штатам необходимо вернуться к равновесию и взвешенности.

Но Байден занимает позицию противоположную Трампу, за что подвергается критике с его стороны. Байден пока еще не дезавуировал решение Трампа по поводу Иерусалима. Но все заявления Байдена в отношении палестино-израильского конфликта свидетельствуют о том, что он отказался от безоговорочной поддержки Израиля.

Трамп — за Израиль, Байден — за Палестину

Более того, его противники заявляют, что он — на стороне Палестины, хотя это не совсем так, конечно. Но на стороне Палестины движение BLM, которое проложило Байдену путь к президентству. Поэтому сейчас произошел откат Соединенных Штатов от той позиции в палестино-израильском конфликте, которую занимал Трамп.

И это, кстати, тоже новая весьма серьезная проблема для США. Ведь до настоящего времени вашингтонский консенсус предполагал, что какая бы партия не пришла к власти в Вашингтоне, республиканцы или демократы, это не будет принципиально отражаться на внешнеполитическом курсе Америки.

Теперь же мы видим, что внешняя политика Байдена и внешняя политика Трампа — это совершенно разные внешние политики, также как внешняя политика Трампа и внешняя политика Обамы.

Непредсказуемые США теряют доверие

И это очень опасно для Соединенных Штатов, потому что теряется ощущение устойчивости и доверия к ним. Ведь только что американцы очень активно поддерживали Нетаньяху, а сейчас никакой поддержки уже нет.

Поэтому нет уверенности в том, что завтра политика США не переменится еще раз. Эти шараханья, которые происходят в последние пять лет, конечно, чрезвычайно настораживают не только эти страны, но и все народы мира.

Соединенные Штаты Америки становятся непредсказуемым актором, от которого непонятно, что можно ожидать.

Россия продолжает упорно, настойчиво стремиться к миру, урегулированию палестино-израильского и других конфликтов, а Соединенные Штаты производят метания в поисках нового оптимума своей политики.

И в то же самое время на горизонте появился Китай, который впервые серьезно заявил о своих претензиях на участие в палестино-израильском конфликте. Он выступил на стороне Палестины.

Таким образом, мы видим, что палестино-израильский конфликт переходит в новое измерение, в котором непонятна позиция США.

Зато появился еще один внешний актор в лице Китая, который как минимум декларировал, что будет поддерживать Палестину, и который в этом отношении группируется вместе с Ираном в качестве некой базы поддержки палестинской автономии.