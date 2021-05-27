Путин прочертит "красные линии" в разговоре с Байденом — эксперт

Ситуация в мире обостряется. За последнее время количество военных и дипломатических конфликтов стало больше. Атмосфера напряжена. Сейчас внимание мировых СМИ приковано к возможной встрече Джо Байдена и Владимира Путина как представителей стран, которые могут повлиять на мировую повестку и разрядить ситуацию. Какие важнейшие вопросы нужно обсудить в первую очередь? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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Владимир Шаповалов об эффекте маятника в отношении США к России

Джо Байден свободен от ненависти к России — Владимир Шаповалов

— Владимир Леонидович, вы сказали, что для России очень важно определить достаточно жестко красные линии, за которые США не должны переступать. Это, прежде всего, приближение военной инфраструктуры США и НАТО и вмешательство во внутренние дела России и наших союзников.

— Да. Эти линии надо четко прочертить.

— Что еще для нас важно?

— Соединенные Штаты Америки в последние 20 лет, особенно четырехлетие Трампа, последовательно разрушали систему глобальной безопасности, которая была построена в период разрядки.

Началось это еще при Буше-младшем, который вывел Соединенные Штаты из Договора по противоракетной обороне, фактически ликвидировав этот договор, а завершилось при Трампе выходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и Договору по ракетам средней и меньшей дальности.

Система глобальной безопасности

Американцы на протяжении многих лет кропотливо уничтожали систему глобальной безопасности. Сейчас ее нужно возрождать, восстанавливать в новых условиях XXI века, модернизируя ее в чем-то. Тем не менее, отталкиваться надо оттого, что уже существовало и наработано было раньше — в период разрядки.

В этом смысле очевидно, что для России и Соединенных Штатов есть о чем поговорить в плане глобальной безопасности, причем не только на уровне двухстороннего диалога, но и на уровне пятистороннего диалога.

Идея нашего президента о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, конечно, остается актуальной. Более того, с моей точки зрения это — самая актуальная тема, которая может стоять в повестке дня.

Совершенно понятно, что идея России договариваться по вопросам глобальной безопасности, чтобы не началась ядерная война здесь и сейчас крайне важна для всего мира. В этом заинтересованы все.

Климат и ядерная война

У Соединенных Штатов есть идея договариваться по климату. Только что прошел климатический саммит. При всем уважении к политикам и общественным деятелям, которые занимаются вопросами климата, если случиться ядерная война, никакие выхлопы газа уже не будут актуальны для человечества.

Поэтому, как мне представляется, все-таки нужно правильно расставлять приоритеты. Проблема климатических угроз — это, конечно, серьезная и важная проблема, но десятого уровня, а не первого.

Сейчас важно снять возможность ядерной войны с участием таких стран с гигантским ядерным потенциалом как Россия, Китай, Соединенные Штаты и ряда других. Это — самая серьезная проблема, которую нужно срочно решать.

Локальные пакости

Кроме того, есть вполне конкретные локальные проблемы. Соединенные Штаты сейчас подкинули миру Афганистан. Это — очень серьезная проблема.

Потому что там потенциально — база для международного терроризма, который может распространяться оттуда повсюду — в Россию, Китай, Индию, в Европу и дальше.

Также потенциально это — база для еще большего распространения наркобизнеса. Это — очень серьезная проблема для безопасности соседних стран, в том числе России. И очевидно, что это так же должно стать предметом достаточно серьезного разговора.

Сейчас Соединенные Штаты выводят свои войска без каких бы то ни было обязательств и резервных, отходных путей, просто уходят из Афганистана. Если этот процесс будет продолжаться так, как он проходит сейчас, то через некоторое время Афганистан, скорее всего, превратится в зону очень серьезного военного кризиса.

Кибер-космическая конкуренция и другие сферы

И наконец, последнее, что тоже обязательно нужно обсуждать. — Существуют сферы, в которых происходит достаточно серьезная конкуренция, борьба. Это, например, сфера кибербезопасности. Россия давно обращается с инициативой к США совместно действовать в этой сфере. Но Соединенные Штаты не замечают наши инициативы.

Это — сфера Космоса.

Россия давно предлагает США и другим странам, которые очень активно эскалируют космическое пространство, обсудить проблему и заключить договоренность о нераспространении оружия, о каких-то правилах игры в космической сфере.

Это — сфера Арктики.

Тут очень актуален именно Рейкьявик, поскольку там проходил восьмерки арктических государств. Кстати, кроме России, все остальные семь стран являются странами Запада, все они входят либо в НАТО, либо в Евросоюз.

И Россия уже к этому саммиту предложила всем этим странам, прежде всего Соединенным Штатам, восстановить формат военных консультаций стран восьмерки в Арктическом бассейне для того, чтобы не произошло, не дай Бог, каких-то столкновений и конфликтов.

Ведь в последнее время насыщенность арктического пространства военными разных стран увеличивается, поэтому вероятность столкновений или тех или иных инцидентов возрастает.

Очевидно, уже сейчас при неопределенности границ и интересах всех восьми стран, прежде всего, конечно, США и России, начать процесс согласования интересов и как минимум консультаций на уровне военных, что очень важно для снижения уровня эскалации.

Все это может и должно стать объектами, предметами переговоров между лидерами США и России. Сюда еще нужно включить Украину, Иран, Северную Корею, Сирию и некоторые другие страны. Как мы видим, повестка — очень масштабная.