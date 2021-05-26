Владимир Шаповалов: России важно определить красные линии для США

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина может стать реальностью. Может ли она разрядить общемировую напряженную ситуацию? Хотя Джо Байден известен как ярый антироссийский политик, но, может быть, все не так плохо, как предполагалось вначале? Почему нынешняя холодная война продолжится? Почему она не будет похожа на прошлую? О чем нужно договориться в первую очередь? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Читайте начало интервью: Владимир Шаповалов об эффекте маятника в отношении США к России

— Владимир Леонидович, вы сказали, что в условиях сложившегося при Трампе двоевластия демократы и республиканцы конкурировали друг с другом в вынесении новых санкций России. Джо Байден от этого свободен?

— Да, сейчас ситуация изменилась. Над Байденом не довлеют обвинения в том, что он — агент Кремля, поскольку именно демократы эту травлю Трампу и организовали. А у Байдена развязаны руки.

В то же самое время потребность в диалоге между Россией и Соединенными Штатами никуда не ушла, она сохраняется. В Соединенных Штатах это прекрасно понимают.

Наиболее здравомыслящие голоса, которые мы слышим от разных американских политиков, государственных деятелей, военных и представителей спецслужб, свидетельствуют о том, что с Россией нужно договариваться, как минимум, определяя взаимные красные линии, за которые две державы не должны переступать.

Перезагрузки не будет

В этом смысле встреча в Рейкьявике не будет означать начало нормализации отношений между США и Россией. Тем более она не будет означать новую перезагрузку.

Перезагрузки, скорее всего, не случится. А что будет? — Будет продолжаться холодная война при определенном прочерчивании этих красных линий и определений каких-то правил игры.

Холодная война прошлого века

Давайте сравним эту ситуацию с холодной войной XX века. Первый период холодной войны (50-е — начало 60-х) был самым жестким, по сути это была война без правил, без определенных красных линий, без определенных договоренностей.

После Карибского кризиса ситуация изменилась. Постепенно сложилась система взаимных договоренностей формальных и неформальных, которые получили название периода разрядки, которые включали в себя определение того, как будут разграничены интересы и какие предохранители существуют у гонки вооружений и у необъявленной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Сейчас — период не такой холодной войны, какой она была в XX веке. Сейчас нет в буквальном смысле слова идеологического противостояния, нет в буквальном смысле слова гонки вооружений.

Холодная война этого века

Мы находимся на ином этапе. С одной стороны, у современной России несопоставимо меньший ресурс, например, экономический по сравнению с Соединенными Штатами.

С другой стороны, мы обладаем достаточно ценными разработками и потенциалом в военно-технической сфере, опередив Соединенные Штаты по целому ряду важных показателей намного лет вперед.

Это касается перевооружения ядерного потенциала. Американские эксперты отмечают, что Россия этот процесс практически завершила, а Соединенные Штаты еще даже не начали.

Это касается, прежде всего, гиперзвука, то есть ключевого элемента новой расстановки сил в мире. И в этой компоненте Россия намного лет, если не десятилетий, опередила Соединенные Штаты. Это касается и некоторых других аспектов.

Россия в настоящий момент создала достаточно существенную подушку безопасности для того, чтобы не бояться конкуренции и не втягиваться в гонку вооружений.

Притом что наш военный бюджет в 15 раз меньше американского, то есть мы все-таки расходуем наши народные денежки из военного бюджета существенно более эффективно. Очевидно, есть элемент коррупции в Соединенных Штатах достаточно серьезный при распределении военного бюджета.

Но факт остается фактом. — Несмотря на то, что мы тратим в 15-17 раз меньше, чем Соединенные Штаты, мы умудряемся не просто конкурировать на равных, а в некоторых достаточно важных для нас сферах существенно опередить Соединенные Штаты.

Конечно, не во всех сферах, далеко не во всех. Это нужно признать. Но в ключевых сферах мы создали для себя очень комфортную ситуацию. Поэтому гонки вооружений бояться не стоит.

Красные линии

Но в то же самое время для России очень важно определить достаточно жестко красные линии, за которые Соединенные Штаты все-таки не должны переступать.

Эти красные линии касаются как подходов к территории России, то есть приближение военной инфраструктуры США и НАТО к Смоленску, Ростову и к другим приграничным российским территориям, так и вмешательство во внутренние дела России и наших союзников.

Потому что это вмешательство происходит постоянно, оно только усиливается, причем, в последнее время стало уже абсолютно неприкрытое ничем. И для нас эти вещи являются очень важными. Поэтому здесь красная линия — уже должна быть прочерчена очень жирно.