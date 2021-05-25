Владимир Шаповалов: Российско-американские отношения последние 30 лет были сложными

В программе "Необычная неделя" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о важнейших событиях прошлой недели в России и по всему миру. В последнее время особое внимание мировых СМИ приковано к возможной встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Саммит может повлиять на мировую повестку и разрядить ситуацию. В связи с этим нелишне вспомнить, как развивались наши отношения.

— Владимир Леонидович, одна из важнейших тем последнего времени — встреча в Рейкьявике госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Она всеми рассматривается как преддверие возможной встречи президентов России и Америки.

Дело все-таки идет к тому, что наши президенты встретятся и, возможно, даже о чем-то позитивном договорятся. Хотя Джо Байден был известен как ярый антироссийский политик, но, может быть, все не так плохо, как предполагалось вначале?

— Да, теперь уже определенно можно сказать, что наши президенты встретятся. И это будет очень важная встреча во всех смыслах. Но давайте попробуем сначала посмотрим, каким был общий контекст российско-американских отношений.

Маятник отношений

Если мы рассматриваем в такой динамике российско-американские отношения, то необходимо подчеркнуть, что они за прошедшие 30 лет имеют общую тенденцию к ухудшению. Но в то же самое время это не пикирование вниз. Это процесс, который имеет свои взлеты и падения.

Отношения между Россией и Соединенными Штатами претерпевали серьезную трансформацию от очень хороших в начале 90-х к очень плохим в конце 90-х, когда произошла бомбардировка в Югославии, к очень хорошим в начале нулевых, когда Россия вместе с Соединенными Штатами боролась против международного терроризма, к очень плохим в конце нулевых, когда произошла так называемая прохладная война после грузино-югоосетинской войны.

По сути тогда вообще наступила пауза в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Потом произошла перезагрузка в 2009–2010-м. Отношения России и Соединенных Штатов вновь улучшились.

В то время был подписан договор СНВ-III и выдвинут целый ряд достаточно интересных совместных инициатив. Но после этого отношения России и США опять стали постепенно, а потом достаточно быстро ухудшаться.

Новая холодная война

В период 2014–2020 годов — целое шестилетие — они постоянно становились всё хуже и хуже, в прошлом — 2020 году — достигли крайне низкой точки, на которой начинается новая холодная война.

Причем, парадоксальным образом надежды на Дональда Трампа не просто не оправдались, а сыграли в некотором смысле в минус для российско-американских отношений, причем не по вине Трампа. Он-то как раз был сориентирован на взаимодействие с Россией.

Возможно, после хельсинской встречи между Путиным и Трампом открывалась определенная перспектива для нормализации отношений, но Трамп вел очень ожесточенную борьбу со своими оппонентами, которые обвиняли его во всех смертных грехах и в том, что он — российский агент.

Поэтому у Трампа просто не было возможностей каким-то образом реализовать свои задумки по поводу нормализации отношений с Россией. С другой стороны, Трамп как неоизоляционист сделал ряд шагов, которые реально ухудшили отношения США с Россией.

Он разорвал Договор по открытому небу, соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, он отказывался пролонгировать договор СНВ-III, который Байденом был сразу пролонгирован. Сейчас он по-прежнему действует.

Трамп реализовал негатив и не принёс позитива

Наконец, Трамп как сторонник нефтяного лобби, нефтегазового лобби очень активно противодействовал реализации "Северного потока-2". Таким образом, составная часть внешнеполитического курса Трампа, которая должна была быть ориентирована на нормализацию отношений с Россией, не состоялась, она была торпедирована, и тот негатив, который Трамп мог привнести в российско-американские отношения, он благополучно привнес.

Более того, в период президентства Трампа наблюдалось такое состояние, которое в американской политике обычно называется "разделенное правление". Одна ветвь власти, в данном случае — президентская, принадлежала партии республиканцев, а в другой ветви власти — в Конгрессе — лидировала партия демократов.

К чему приводила такая ситуация при Трампе? — К тому, что демократы и республиканцы, конкурируя между собой, соревновались в вынесении новых санкций России.

То есть, как только демократы руками Конгресса принимали один пакет санкций, Госдепартамент Трампа принимал другой пакет санкций, стремясь доказать, что он — никакой не российский агент, а тоже борется с Россией.

Таким образом, фактически устанавливался двойной санкционный режим. Оба участника внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах конкурировали за санкционные меры против России.