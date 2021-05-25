В программе "Необычная неделя" заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о важнейших событиях прошлой недели в России и по всему миру. В последнее время особое внимание мировых СМИ приковано к возможной встрече Джо Байдена и Владимира Путина. Саммит может повлиять на мировую повестку и разрядить ситуацию. В связи с этим нелишне вспомнить, как развивались наши отношения.
— Владимир Леонидович, одна из важнейших тем последнего времени — встреча в Рейкьявике госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Она всеми рассматривается как преддверие возможной встречи президентов России и Америки.
Дело все-таки идет к тому, что наши президенты встретятся и, возможно, даже о чем-то позитивном договорятся. Хотя Джо Байден был известен как ярый антироссийский политик, но, может быть, все не так плохо, как предполагалось вначале?
— Да, теперь уже определенно можно сказать, что наши президенты встретятся. И это будет очень важная встреча во всех смыслах. Но давайте попробуем сначала посмотрим, каким был общий контекст российско-американских отношений.
Если мы рассматриваем в такой динамике российско-американские отношения, то необходимо подчеркнуть, что они за прошедшие 30 лет имеют общую тенденцию к ухудшению. Но в то же самое время это не пикирование вниз. Это процесс, который имеет свои взлеты и падения.
Отношения между Россией и Соединенными Штатами претерпевали серьезную трансформацию от очень хороших в начале 90-х к очень плохим в конце 90-х, когда произошла бомбардировка в Югославии, к очень хорошим в начале нулевых, когда Россия вместе с Соединенными Штатами боролась против международного терроризма, к очень плохим в конце нулевых, когда произошла так называемая прохладная война после грузино-югоосетинской войны.
По сути тогда вообще наступила пауза в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Потом произошла перезагрузка в 2009–2010-м. Отношения России и Соединенных Штатов вновь улучшились.
В то время был подписан договор СНВ-III и выдвинут целый ряд достаточно интересных совместных инициатив. Но после этого отношения России и США опять стали постепенно, а потом достаточно быстро ухудшаться.
В период 2014–2020 годов — целое шестилетие — они постоянно становились всё хуже и хуже, в прошлом — 2020 году — достигли крайне низкой точки, на которой начинается новая холодная война.
Причем, парадоксальным образом надежды на Дональда Трампа не просто не оправдались, а сыграли в некотором смысле в минус для российско-американских отношений, причем не по вине Трампа. Он-то как раз был сориентирован на взаимодействие с Россией.
Возможно, после хельсинской встречи между Путиным и Трампом открывалась определенная перспектива для нормализации отношений, но Трамп вел очень ожесточенную борьбу со своими оппонентами, которые обвиняли его во всех смертных грехах и в том, что он — российский агент.
Поэтому у Трампа просто не было возможностей каким-то образом реализовать свои задумки по поводу нормализации отношений с Россией.
С другой стороны, Трамп как неоизоляционист сделал ряд шагов, которые реально ухудшили отношения США с Россией.
Он разорвал Договор по открытому небу, соглашение о ракетах средней и меньшей дальности, он отказывался пролонгировать договор СНВ-III, который Байденом был сразу пролонгирован. Сейчас он по-прежнему действует.
Наконец, Трамп как сторонник нефтяного лобби, нефтегазового лобби очень активно противодействовал реализации "Северного потока-2". Таким образом, составная часть внешнеполитического курса Трампа, которая должна была быть ориентирована на нормализацию отношений с Россией, не состоялась, она была торпедирована, и тот негатив, который Трамп мог привнести в российско-американские отношения, он благополучно привнес.
Более того, в период президентства Трампа наблюдалось такое состояние, которое в американской политике обычно называется "разделенное правление". Одна ветвь власти, в данном случае — президентская, принадлежала партии республиканцев, а в другой ветви власти — в Конгрессе — лидировала партия демократов.
К чему приводила такая ситуация при Трампе? — К тому, что демократы и республиканцы, конкурируя между собой, соревновались в вынесении новых санкций России.
То есть, как только демократы руками Конгресса принимали один пакет санкций, Госдепартамент Трампа принимал другой пакет санкций, стремясь доказать, что он — никакой не российский агент, а тоже борется с Россией.
Таким образом, фактически устанавливался двойной санкционный режим. Оба участника внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах конкурировали за санкционные меры против России.
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