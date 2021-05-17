Путин ответил Байдену на "убийцу"

Опубликовав список из двух недружественных стран, Владимир Путин ответил Джо Байдену на "убийцу".

Российское правительство в пятницу опубликовало список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении Российской Федерации, в который вошли США и Чехия. Дипломатическим представительствам этих стран ограничивается возможность нанимать на работу местный персонал. На Западе недруги перевели как "враги".

Как сказал "Правде.Ру" политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, если бы этот список включал не две страны, а условно говоря, 22, тогда бы, таким образом, наше Министерство иностранных дел создало бы против себя целый альянс и недружественных государств России.

"Сами бы создали бы себе список врагов. Понятно, не так действуют дипломатия и внешняя политика. Даже если с какими-то странами у нас напряженные отношения, может быть, даже враждебные, то с ними необходимо работать. Лучше всё-таки дипломатия, чем война", — сказал американист.

По его словам, список создан по горячим следам в условиях пика противостояния с США. После того, как Байден назвал Путина "убийцей" и наложил новые санкции, а Чехия "крайне активно вела себя в этом контексте".

"Я думаю, что здесь позиция крайне прагматичная. Как-то в свое время Черчилль сказал, что у Британии нет постоянных врагов, нет постоянных друзей, есть только постоянные интересы. Если бы в этом списке было 10-20-30 стран, можно еще больше накидать, тогда бы МИД создал для себя не партнеров для переговорного процесса, а целую коалицию стран из враждебно настроенных к России. Кто так ведет политику? Никто", — сделал вывод Константин Блохин.

Российское правительство проинформировало посольство США в Москве о своем намерении отложить до 1 августа запрет на прием на работу в представительствах США в России иностранных граждан.

Поэтому посольство США объявило о временном возобновлении регулярного обслуживания граждан США и оформления иммиграционных виз в приоритетных и неотложных случаях .

На кону встреча Владимира Путина и Джо Байдена, о которой печётся более последний — уже в ближайшем июне. Это будет встреча "убийцы" с "врагом". Что же, вербально Путин ответил адекватно, ибо врага и надо убивать.

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