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Автор Олег Артюков

Визы за хорошее поведение: как в Европе хотят учить Россию свободе

Политика

Комитет Европарламента по международным делам подготовил проект рекомендаций по долгосрочной стратегии Евросоюза в отношениях с Россией. Евродепутаты уже неоднократно принимали жесткие антироссийские резолюции. И комитет в этом смысле тоже не подкачал.

Визы за хорошее поведение: как в Европе хотят учить Россию свободе

Пять принципов евродепутатов

Отношения с нашей страной предполагается строить на основе пяти основных рекомендаций.

Первый касается "сдерживания российской угрозы". В проекте документа подчеркивается, что Евросоюз вместе с НАТО должен противодействовать "агрессивной политике" России. В случае же продолжения "агрессивных действий" предложено отключить Россию от системы SWIFT, а также принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

Второй принцип — борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами" со стороны России в ЕС и соседних странах.

"Главное — демократия", так звучит третий принцип. То есть перспективы отношений с Россией должны зависеть от готовности российских властей соблюдать права человека и обеспечивать свободные выборы. Кроме того, предлагается согласовывать с США действия в "защиту демократии" — совместные санкции, расследования, поддержка правозащитников и так далее.

Еще один принцип заключается в "действиях в поддержку демократии". Что здесь предлагается сделать? В частности, создать "Свободное российское телевидение" с круглосуточным вещанием для противодействия "пропаганде путинского режима". ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно.

Кроме того, в качестве стимула для демократизации в России предлагается либерализация визового режима, программа модернизации и стратегическое партнерство.

Наконец, пятым принципом является укрепление сотрудничества со странами Восточного партнерства "с тем, чтобы они служили хорошим примером, который стимулировал бы народ России поддержать демократию".

Странный мир евродепутатов?

Очевидно, что программа рассчитана не на один год. С другой стороны, совершенно непонятно, о каких сроках идет речь, чтобы евродепутаты сочли программу хотя бы частично успешной.

Например, программа Восточное партнерство действует с 2009 года и включает в себя Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Молдавию и Украину. То есть уже 12 лет. Вопроса два. Первый — какая из этих стран могла бы служить примером для народа России в смысле поддержки демократии? Второй — что должен сделать ЕС, чтобы программа продемонстрировала хоть какие-то признаки жизни и сколько на это уйдет времени?

Про "Свободное российское телевидение" с круглосуточным телевещанием можно даже особо не говорить. Примерно понятно, чего от него ожидать — если за такой проект в Европе вообще возьмутся.

Либерализация визового режима? В Европарламенте всерьез полагают, что это будет серьезным стимулом для российских граждан?

Резолюции евродепутатов носят рекомендательный характер. Однако от подобных проектов отмахиваться не стоит. Да, они выглядят странно. Депутаты Европарламента не производят впечатления людей, которые пытаются разобраться, чем вызваны те или иные действия России.

С другой стороны, стоит напомнить, что антироссийские резолюции принимаются подавляющим большинством голосов. То есть в Европарламенте нет сил, которые были бы заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Этот фактор следует, а не отмахиваться от проектов документов. Какими нелепыми они бы не казались.

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Темы swift санкции европарламент
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