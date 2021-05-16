Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США и советница президента Рональда Рейгана приехала с неофициальным визитом в Россию. О Сюзанне Масси вспомнили на НТВ, пригласив на съёмки в честь 35-летия встречи Рейгана и Горбачёва в Рейкьявике.

Масси занималась организацией встречи с американской стороны. В России она встретилась с Владимиром Шевченко, который руководил советской делегацией. Бывшие помощники президентов рассказали о деталях саммита и выпили за застольем хреновухи.

Бывшая советница Рейгана заявила, что хотела бы остаться в России. Она обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство.

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — заявила Масси.

Во всём виноват Байден

Она уточнила, что в США такой поступок воспримут как предательство. Женщина назвала отношения России и Америки сейчас ужасными. По её мнению, в этом виновата администрация президента Джо Байдена.

"Единственная проблема — это сейчас атмосфера, которая очень ужасна. Это атмосфера наших журналистов, которые ненавидят Россию. Политика — ненавидеть Россию. Политика Байдена, политика вся", — заявила Масси.

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