"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России

В Чехии обсудили включение их страны в список недружественных стран России.

МИД Чехии: Россия вредит себе

Во многих чешских СМИ этот список называют списком "враждебных" стран. Так, ресурс seznamzpravy.cz в статье "Только Чехия и США. Это наши враги, решило правительство России", отмечает, что "вражеский" статус накладывает ограничения на количество российского персонала, который может работать в диппредставительствах стран в РФ. В случае с Чехией это 19 человек, а с США — никому не разрешено работать.

Портал цитирует ответ МИД Чехии:

"Мы рассматриваем эту процедуру Российской Федерации как ещё один шаг к эскалации отношений не только с Чехией, но и с Европейским союзом как таковым и его союзниками. Более того, это полностью противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, особенно в отношении обязательства подписавших её сторон разрешить дипломатическим миссиям функционировать должным образом, а также принципу недискриминации между государствами. Мы сожалеем, что Россия выбирает путь конфронтации себе во вред, так как такая мера косвенно повлияет на возможное развитие контактов между обычными гражданами в сфере туризма или развития торговых отношений". "Этот акт правительства России не меняет первоначального решения об ограничении численности сотрудников посольства Российской Федерации в Праге. В отличие от российского подхода наш шаг полностью соответствует международному праву", — добавили в ведомстве.

Вице-премьер Ян Гамачек (Чешская социал-демократическая партия, ЧСДП) заявил ČTK, что действия России подтверждают правильность реакции Чехии в деле Врбетице.

"Жёсткая реакция России на демонтаж резиденций ГРУ и СВР на нашей территории так сильно повлияла на Россию, что они сочли необходимым включить нас в список вражеских стран вместе с США. Я горжусь тем, что смог принять участие в подготовке и реализации этой чешской реакции", — заявил он.

Комплекс маленькой, но гордой республики

В комментариях к статье в seznamzpravy.cz публика разделилась на две части. Одни гордятся так же и тем же, что и Гамачек.

Spiros Kakadis. Лично я считаю это (санкции) наградой Чехии. Правительство Чешской Республики должно начать переговоры с Россией о возмещении ущерба за еду, жильё и разрушенную окружающую среду от пребывания российских и советских войск после 21 августа 1968 года.

Vilem Faja. Мы показали, что у нас это не так уж и плохо получается. Царь Путин и его слуги из ЧСДП и КПЧМ (Коммунистическая партия Чехии и Моравии) ничего не изменят, и пусть рассуждают про российский газ, российский газ к нам физически течёт из Германии, и если они (русские) перекроют краны, то умрут с голоду.

Ответ Faja: Краны не закроют. Немцы подчинят нас ещё больше. И газ подорожает.

Oldrich Kriz. Россия (тогда СССР) начала Вторую мировую войну с Германией совместным вторжением в Польшу. После войны нас принудили к коммунизму. Затем в 1968 году на нас напали и оккупировали. После 1990 года они открыли в Праге представительство ГРУ и других спецслужб по всей Европе. Потом взорвали склад боеприпасов и убили двух наших граждан. И когда мы, наконец, осмеливаемся высказаться, они по-прежнему называют нас врагами. Это невероятная дерзость. Но чего ожидать от Путина. Он, должно быть, ужасно расстроен, что мы разогнали его агентов и террористические ячейки. Будем гордиться этим, этого ещё никто не делал. Мы бьём по ним сильнее, чем вы можете представить, для российской разведки это нокаут. Здесь, в Чехии, ещё необходимо разогнать пятую колонну русских, что до сих пор находит отражение в сегодняшней дискуссии. Теперь эти предатели потеряли опору, и я верю, что настала их очередь.

Ответ Oldrich Kriz.: Это (Вторая мировая война) началось 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу. 17 сентября Германия вторглась в Польшу и Советский Союз (СССР). А если вспомним мюнхенское предательство? Буквально на следующий день после того, как Великобритания предала Чехословакию в Мюнхене, тогдашний премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен 30 сентября 1938 года заключил с немецкими нацистами пакт о ненападении. 6 декабря 1938 года Франция также последовала за Великобританией, когда тогдашний премьер-министр Франции Эдуард Даладье подписал германо-французскую декларацию о дружественных отношениях с Адольфом Гитлером.

Не Россия вредит себе, а Чехия

Другая часть чешского общества говорит о том, что гордыня наносит ущерб интересам Чехии.

Ian prochazka. …Во всех государствах есть разногласия с Россией, но везде они решаются политиками вне СМИ. Так что выгоните пару дипломатов — Россия их выгонит столько же, и никто ничего не узнает. Я думаю, что именно так проводится дипломатическая политика в современном мире. Чешская Республика объявила об этом во всеуслышание, но когда мы смотрим на реакцию всего западного ЕС, нигде ничего не слышно. Никто не хочет закрывать дверь в торговле с Россией.

Karel Klim. Что ж, с точки зрения Путина, в этом есть смысл. Большинство западных стран и практически весь ЕС не отозвали дипломатов и продолжают сотрудничать с Россией.

Oskar Petriclic. Я, наконец, согласен с Путиным! Никто не покорит Россию, это целеустремленные и гордые люди. Достаточно одной недели сбоя на газонефтепроводе из России, и у нас будет проблема. Не дразните кобру босыми ногами!

Jan Sajtek. МИД: "Нам очень жаль, что Россия выбирает путь противостояния в ущерб себе, поскольку такая мера также косвенно повлияет на возможное развитие контактов между простыми гражданами в сфере туризма или развития торговых отношений".

Себе в ущерб?! Это серьезно? Сравните (данные минпромторга), сколько российских компаний импортируют в Чехию, и, наоборот, сколько чешских компаний экспортируют в Российскую Федерацию. Мы ведём однозначно, поэтому вредим только себе. Много чешских туристов в РФ тоже не встретишь, а русских туристов раньше было много, так что за Чехию опять обидно. Русские просто поедут в другое место и обратятся туда за промышленными товарами, ведь на Востоке есть довольно быстрорастущие рынки.

И, наконец, по вопросу российского газа. Я рекомендую книгу Михаила Жантовского "Охлаждение…" (экс-посол Чехии в РФ. — Ред.), где прекрасно показано, что было бы, если бы русские отключили нам газ… Мы бы оказались на грани самоубийства.

Jiri Sir. Политика — это не дружба или враждебность, а интересы, как однажды выразился Г. Киссинджер. Нам не нужно ни с кем дружить, но мы должны ладить со всеми, особенно с теми, от кого нам что-то нужно, потому что у нас этого нет. Проблема в том, что у США заканчиваются ключевые минеральные ресурсы, у ЕС их практически нет, а у России они есть.

Правительство РФ составило в пятницу, 14 мая, список недружественных стран на основании указа президента Владимира Путина о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств, который был подписан 23 апреля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограниченность перечня недружественных государств "подчёркивает готовность Москвы к диалогу". Причиной охлаждения чешско-российских отношений стало откровенное потакание чешских властей пожеланиям Вашингтона найти российский след во взрыве военного склада в Врбетице в 2014 году. Чехия и Россия обменялись санкциями — сокращением диппредставительств до одинаковых минимальных показателей.

США потребовали в Европе поддержки по вопросу высылки десяти дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогодние президентские выборы в США и кибератаки на правительственные учреждения США. Они также ввели новые санкции против России в финансовом секторе. Чехия не преминула откликнуться первой, вытащив на свет сверхсомнительную историю о Боширове и Петрове.

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