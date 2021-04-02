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Автор Любовь Степушова

Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Путин готовит ответ в Донбассе своему американскому визави за оскорбление, считают аналитики в США. Российские думают, что Байден делает всё, чтобы остановить "СП-2".

Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"?

США дают Украине гарантии защиты от России

В четверг, 1 апреля, пресс-служба украинского минобороны сообщила, что в телефонном разговоре между министром обороны Украины Андреем Тараном и его американским коллегой Ллойдом Остином последний пообещал, что США "не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины".

"В случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", — цитирует Остина пресс-служба.

При этом подчёркнуто, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Кроме того AFP сообщило, что НАТО провело срочное совещание по поводу передвижения российских военных на границе с Украиной. Эти данные сообщила газета (!) The New York Times, которая 30 марта указала, что около четырёх тысяч военных РФ скопились на границе с Украиной.

Ещё на прошлой неделе европейское командование вооружённых сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса".

О каких гарантиях США Украине идёт речь?

Как сказал "Правде.Ру" член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, "хотелось бы посмотреть именно на те гарантии, о которых упоминало министерство обороны Украины".

По мнению эксперта, это должны быть двухсторонние договоры, в которых "чётко закреплены обязательства по оказанию военной помощи, указаны виды этой военной помощи и случаи, в рамках которых эта военная помощь будет оказываться".

"Разговоры между министрами обороны по телефону — это очень хорошо и прекрасно, но это не гарантии, это всего лишь разговор", — отметил Богдан Безпалько.

Что касается перемещения российских войск на территории России, то это сугубо внутреннее дело России, оно никоим образом не касается ни Соединённых Штатов Америки, ни Украины, повторил эксперт заявление, сделанное накануне пресс-секретарём Владимира Путина Дмитрием Песковым. То есть это косвенное подтверждение того, что такое перемещение есть.

Богдан Безпалько не исключает, что если Украина, подстрекаемая США, решится на военную операцию в Донбассе, её вооружённые силы будут уничтожены, она будет вынуждена договариваться на новые невыгодные для Киева условия, добавил он.

США используют украинский конфликт, чтобы не дать достроить "СП-2"

По мнению Богдана Безпалько, новый виток обострения вокруг ЛДНР вызван "стремительным завершением" "Северного потока — 2", а вовсе не стремлением Украины восстановить свою территориальную целостность. Неслучайно около строящейся трубы постоянно барражируют военные корабли, подлодки и самолёты, совершая провокации, отметил он.

Ответ Путина Байдену за "убийцу"

Колумнист Дэвид Игнатиус в Washington Post считает, что ситуация может стать испытанием для Джо Байдена. Об этом же пишет Politico в статье "Пентагон наблюдает, как Россия наращивает агрессию в Восточной Европе".

"Недавний рост военной активности (России) представляет собой новую внешнеполитическую проблему для новой администрации”, — пишет газета. Эта активность, по мнению Politico, вызвана более жёсткой позицией Джо Байдена, который её уже обозначил, охарактеризовав Путина как "убийцу" и пообещав привлечь Россию к ответственности за недавние хакерские взломы. Президент также недавно утвердил дополнительную помощь Украине в размере 125 миллионов долларов для защиты её границ с Россией, включая два вооружённых патрульных катера и контрбатарейный радар, уточняет газета.

В ДНР готовы к войне

Глава Донецкой народной республики, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин заявил в четверг, 1 апреля, что в республике "учения проходят регулярно с учётом тех угроз, которые влечёт за собой агрессия со стороны Украины".

"Наши подразделения всегда и на постоянной основе готовы", — сказал Пушилин, который проинспектировал занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции ДНР.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы джозеф байден владимир путин война в донбассе богдан безпалько североатлантический альянс
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