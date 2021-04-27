Какую роль Россия играет в белорусских событиях

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.
Оппозиция не признала итоги голосования, и в республике начались массовые акции протеста.
Западные страны отказались признать итоги выборов в Белоруссии. А Россия — признала сразу.
Иначе и быть не могло, ведь российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества.
О том, какова на самом деле роль России в политической ситуации у соседей, в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри и только что вернулась из поездки в Белоруссию.
Читайте начало интервью:
Чем был спровоцирован государственный недопереворот в Белоруссии
— Скажу сразу: Россия сыграла на белорусской сцене очень противоречивую роль.
Оценивая итоги этой самой несостоявшейся "оранжевой революции", мы должны иметь в виду, что роль Российской Федерации в белорусских событиях была отнюдь не однозначной.
Скажем так:
Да, шел прямой подкуп со стороны крупных российских корпораций, которые мечтают поглотить наиболее вкусные куски белорусской собственности.
Я называю эту цифру с двоякими чувствами.
С одной стороны, в эти 40% входят ключевые бюджетообразующие предприятия, которые, собственно говоря, и формируют остовы белорусской экономики, это предприятия не просто с сильным государственным участием, а целиком принадлежащие государству и формирующие белорусскую экономику.
Тем не менее если мы посмотрим на ситуацию десятилетней давности, 2010 года, там соотношение было обратным: где-то 60% белорусской экономики были государственными, а 40% составлял частный сектор.
Мне кажется, что именно эта тенденция и привела к белорусскому кризису.
То же самое во всех государствах третьего, как говорится, эшелона — как только начинается сокращаться госсектор, тут же абсолютно меняется экономическая модель, меняется человеческая, так сказать, матрица сознания, потому что мелкобуржуазное сознание граждан — это совершенно иная картина мира. Социальная база вот этих протестов, пусть она небольшая, пусть это десятая часть от белорусского общества, но в целом так или иначе в протестах приняли участие до 10% населения.
Эти 10% — очень активное, агрессивное меньшинство, у которого есть СМИ, финансовые ресурсы, организационные возможности и так далее. Это люди с полностью деформированным буржуазным сознанием, частнособственническим сознанием, которым очень хочется поменять социальный строй в Белоруссии.
У них это не получилось.
С одной стороны, можно было бы удовлетворенно вздохнуть и сказать спасибо тем конструктивным силам в Российской Федерации, которые оказали стране братскую помощь, помогли сохранить ее суверенитет.
Но, мне кажется, почивать на лаврах рано, потому что события последней недели четко говорят о том, что все еще в Белоруссии, мягко говоря, не закончено. А может быть, все только начинается.
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