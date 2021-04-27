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Автор Дарья Митина

Какую роль Россия играет в белорусских событиях

Мир

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.

Какую роль Россия играет в белорусских событиях

Оппозиция не признала итоги голосования, и в республике начались массовые акции протеста.

Западные страны отказались признать итоги выборов в Белоруссии. А Россия — признала сразу.

Иначе и быть не могло, ведь российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества.

О том, какова на самом деле роль России в политической ситуации у соседей, в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри и только что вернулась из поездки в Белоруссию.

Читайте начало интервью:

Чем был спровоцирован государственный недопереворот в Белоруссии

— Скажу сразу: Россия сыграла на белорусской сцене очень противоречивую роль.

Оценивая итоги этой самой несостоявшейся "оранжевой революции", мы должны иметь в виду, что роль Российской Федерации в белорусских событиях была отнюдь не однозначной.

Скажем так:

  • до тех пор, пока первое лицо государства лично не подключилось к белорусской проблеме, ситуация развивалась, в общем-то, достаточно в негативном ключе, потому что именно из России шло вот это раскачивание многолетнее белорусского истеблишмента.

Да, шел прямой подкуп со стороны крупных российских корпораций, которые мечтают поглотить наиболее вкусные куски белорусской собственности.

  • 40% белорусской экономики по-прежнему государственные.

Я называю эту цифру с двоякими чувствами.

С одной стороны, в эти 40% входят ключевые бюджетообразующие предприятия, которые, собственно говоря, и формируют остовы белорусской экономики, это предприятия не просто с сильным государственным участием, а целиком принадлежащие государству и формирующие белорусскую экономику.

Тем не менее если мы посмотрим на ситуацию десятилетней давности, 2010 года, там соотношение было обратным: где-то 60% белорусской экономики были государственными, а 40% составлял частный сектор.

  • Сейчас частный сектор превышает по удельному весу: 60% — частный сектор, 40% — государственный.

Мне кажется, что именно эта тенденция и привела к белорусскому кризису.

Белоруссия здесь не пионер

  • Как только Башар Асад начал проводить либеральные реформы в Сирии, сокращать госсектор, тут же начались кризисные явления в политике, которые привели к гражданской войне, начавшейся в 2011 году, и к тому, что мы называем "арабской весной" в Сирии.

То же самое во всех государствах третьего, как говорится, эшелона — как только начинается сокращаться госсектор, тут же абсолютно меняется экономическая модель, меняется человеческая, так сказать, матрица сознания, потому что мелкобуржуазное сознание граждан — это совершенно иная картина мира. Социальная база вот этих протестов, пусть она небольшая, пусть это десятая часть от белорусского общества, но в целом так или иначе в протестах приняли участие до 10% населения.

Эти 10% — очень активное, агрессивное меньшинство, у которого есть СМИ, финансовые ресурсы, организационные возможности и так далее. Это люди с полностью деформированным буржуазным сознанием, частнособственническим сознанием, которым очень хочется поменять социальный строй в Белоруссии.

У них это не получилось.

С одной стороны, можно было бы удовлетворенно вздохнуть и сказать спасибо тем конструктивным силам в Российской Федерации, которые оказали стране братскую помощь, помогли сохранить ее суверенитет.

Но, мне кажется, почивать на лаврах рано, потому что события последней недели четко говорят о том, что все еще в Белоруссии, мягко говоря, не закончено. А может быть, все только начинается.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы башар асад дарья митина россия и белоруссия либеральные реформы александр лукашенко
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