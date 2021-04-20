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Автор Антон Куликов

"Ковид"-паспорта: новая проблема России и Европы?

Мир

У России и европейских государств, судя по всему, есть ещё одно противоречие. А именно, отношение к идее "ковид"-паспортов.

"Ковид"-паспорта: новая проблема России и Европы?

Что предлагает Еврокомиссия

Напомним, в марте Еврокомиссия представила проект так называемых "паспортов вакцинации". Ну или сертификата, кому как больше нравится. Документ планируется начать выдавать к середине июня.

Он будет бесплатным, представлен как в цифровом, так и в бумажном формате. Сертификат будет снабжен штрихкодом, который позволит считать информацию. Паспорт вакцинированного будет составлен на двух языках — английском и языке страны, которая его выдала.

Их получат не только привившиеся от коронавируса, но и переболевшие, а также сдавшие отрицательный тест на новую инфекцию, а действовать такие документы будут только до официального завершения пандемии.

Что касается российских и китайских вакцин, то здесь ситуация следующая: люди, ими привитые, смогут посещать те страны Евросоюза, которые разрешили использование подобных препаратов.

Ну а вообще, предполагается, что посещать страны Евросоюза смогут люди, вакцинированные любым препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Напомним, агентство в данное время рассматривает сертификацию "Спутника V", но когда этот процесс завершится, сказать сложно. Тем более, что противодействие распространению российской вакцины в европейских странах носит политический характер.

Почему возражает Россия

По теме введения "ковид"-паспортов на международном уровне во вторник, 20 апреля, высказался член российской делегации в ПАСЕ сенатор Владимир Круглый. На пленарном заседании Парламентской ассамблеи как раз обсуждали возможность введения таких сертификатов.

Так вот, сенатор был против их введения. Надо отметить, что Владимир Круглый является Заслуженным врачом РФ.

Он отметил, что "нет чёткого ответа, на какой срок выдавать такие паспорта, поскольку для ряда граждан иммунитет вырабатывается только на один-два месяца, порядка десяти процентов при прохождении иммунизации не вырабатывают антитела", — цитирует выступление сенатора РИА "Новости".

Владимир Круглый подчеркнул, что обсуждаемое введение "ковид"-паспортов может нарушать права граждан, которые хотели бы совершить международные поездки, но у них нет такого документа.

По его словам, в ряде стран граждане не могут получить прививочные сертификаты, поскольку не хватает вакцин. Кроме того, может идти речь об одобренных в ЕС вакцинах, при этом сам гражданин, как правило, не имеет возможности выбрать препарат.

"Все эти факторы можно рассматривать как нарушение прав человека, поэтому поддержать введение "ковид"-паспортов не представляется возможным", — сказал сенатор.

Очевидно, Владимир Круглый выражал не только и не столько личную точку зрения на этот вопрос. Точно так же очевидно, что власти Евросоюза и входящих в него государств не настроены принимать аргументацию России.

В связи с чем возникает вопрос, удастся ли преодолеть разногласия относительно паспортов вакцинации. И в какой мере это отразится, скажем, на поездках туристов из России в европейские страны — и европейцев в Россию. Ведь, собственно, "ковид"-паспорта и предложено было ввести в том числе и из-за того, чтобы не сорвать туристический сезон в этом году.

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Covid паспорт - дискриминация?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы пасе ковид-паспорта владимир круглый пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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