Новые санкции США: тупая работа по дискредитации России

Американские спецслужбы тупо работают на дискредитацию России, никаких доказательств кибератак российских хакеров у них нет.

Новые санкции США за "российские кибератаки"

Представители администрации Джо Байдена завершили разведывательную проверку предполагаемых "правонарушений России", таких взлом SolarWinds и вмешательство в выборы, подготовив почву для новых антироссийских санкций, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации.

Возможные шаги могут включать санкции и "высылку российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием", заявили анонимные источники.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, комментируя новость, что "отвечать мы будем на любые недружественные шаги — это само собой разумеется".

"Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось. Читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. Как-то быстро у них это получилось", — сказал Лавров на пресс-конференции в Казахстане.

Быстро получится не могло и долго — тоже

О взломе SolarWinds — сетей федерального правительства, спецслужбы США заговорили 18 декабря. В числе пострадавших оказались Пентагон, минфин, другие ведомства.

В заявлении американского Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) утверждалось, что взлом начался в марте 2020 года или раньше, а осуществлял его "игрок с широкими возможностями, представляющий постоянную угрозу".

Опрошенные "Известиями" эксперты по информационной безопасности заявили, что за инцидентом может стоять злоумышленник из Казахстана. Именно он торговал доступом к серверам SolarWinds — поставщика ПО для IT-инфраструктур, куда был внедрён вирус.

Ключи доступа к системам SolarWinds были оставлены в незащищенном хранилище, что сильно облегчило задачу хакеров, и вирус мог оставить, "даже талантливый школьник", сказал независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Бывшие топ-менеджеры SolarWinds обвинили анонимного стажера компании в критическом провале защиты пароля, который не диагностировался в течение многих лет. Рассматриваемый пароль "solarwinds123" был обнаружен в 2019 году в общедоступном Интернете неким "независимым исследователем безопасности", который предупредил компанию, что утечка раскрыла файловый сервер SolarWinds. Некоторые западные специалисты утверждают, что взлом был произведён ещё раньше — в 2017 году.

Ситуация напоминает обычную халатность руководства. Вот его и надо привлекать к ответственности.

Президент Microsoft Брэд Смит, который давал показания на слушаниях в Конгрессе в конце февраля, позже заявил, что нет никаких доказательств того, что именно "российская шпионская атака затронула Пентагон". Microsoft входит в число компаний, проводивших криминалистическую экспертизу хакерского взлома, сообщает CNN.

Во время слушаний генеральный директор FireEye Кевин Мандиа сказал, что практически невозможно полностью определить, какой ущерб был нанесен предполагаемым взломом со стороны России.

По словам Мандиа, для того, чтобы провести оценку ущерба, разведслужбы должны не только каталогизировать данные, к которым был получен доступ, но и представить себе все способы, которыми данные могут быть использованы или дискредитированы иностранными игроками, и это — грандиозная задача.

Кибершпионаж — это обычный бизнес

Американские эксперты не советуют нагнетать обстановку. Экс-глава CISA Крис Кребс посоветовал соблюдать осторожность.

"Я был бы очень осторожен с эскалацией", — сказал Кребс в интервью CNN. Кребс полагает, что "нам нужен разговор… между странами-единомышленниками" о том, что можно считать видами кибершпионажа.

Другие эксперты заявили, что США будет сложно оправдать "возмездие" за взлом, который явно был связан со шпионажем, а не уничтожением американской инфраструктуры. Они отметили, что правительство США регулярно проникает в киберсети других стран для хищения информации.

"Это обычный бизнес, Агентство национальной безопасности (АНБ) делает такие вещи всё время, и у нас это получается лучше". — сказал эксперт по кибербезопасности и преподаватель Гарвардского университета Брюс Шнайер.

Колин Пауэлл

Тупая тактика американских политиков

В американских СМИ вину сразу возложили на Россию, опросив ангажированных политиков.

"Россия действовала безнаказанно", — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни в эфире телеканала NBC. Он призвал к ответным мерам "такого же масштаба или даже больше".

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв напомнил "Правде.Ру", что разведсообщество США давно использует фальшивки в политических целях, предъявляет "доказательства", о которых хотят услышать руководители американского государства.

"Так было с Ираком. Все знали о реальной ситуации, но пробирка, которой Колин Пауэлл тряс в СБ ООН, была. И США так поступали не единожды", — отметил Юрий Рогулёв.

Сергей Лавров указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона по отношению к Москве и назвал этот подход тупиковым и "тупым".

"Эта линия вызывает все больше критики в Соединенных Штатах, даже такая провашингтонская структура, как неправительственная организация "Атлантический совет", уже публикует материалы, в которых критикуется эта абсолютно тупиковая линия США в отношении России — тупиковая, может быть, даже тупая — которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", — сказал министр.

По словам главы МИД, "нас эти действия убеждают только в одном, что мы должны полагаться на себя, потому что ни Соединённые Штаты, ни их союзники — не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра", цитирует ТАСС.

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