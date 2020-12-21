Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Эксперт о кибератаке на США: "Раньше они трясли пробирками"

Мир » Северная Америка » США и Канада

История с "кибератакой" на госучреждения США создана и используется с политическими целями. Мотив одних — наказать Китай, других — Россию. На самом деле, американское разведсообщество занимается тем же самым с большими успехами.

Эксперт о кибератаке на США: "Раньше они трясли пробирками"

Атаку мог осуществить даже продвинутый школьник

Спецслужбы США в пятницу, 18 декабря, подтвердили масштабный взлом компьютерных сетей федерального правительства на прошлой неделе. В числе пострадавших оказались минобороны, минфин, а также госдеп. По данным Bloomberg, всего пострадали около 200 ведомств и компаний.

"Это не была стрельба из проезжающего мимо автомобиля на информационной магистрали — это был снайперский выстрел, сделанный кем-то в миле от вашего дома", — сказал Кевин Мандиа, генеральный директор компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью, чья компания первой обнаружила нарушение.

В заявлении американского Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) утверждается, что нападение на многочисленные компании и учреждения началось еще в марте 2020-го или раньше, а осуществлял его "игрок с широкими возможностями, представляющий постоянную угрозу".

Этот игрок продемонстрировал терпение, умение работать в секрете и высокий профессионализм в области подобных взломов, говорится в заявлении.

Опрошенные "Известиями" эксперты по информационной безопасности заявили, что за инцидентом может стоять злоумышленник из Казахстана. Именно он торговал доступом к серверам SolarWinds — поставщика ПО для IT-инфраструктур, куда был внедрён вирус, при этом госкомпании США тесно сотрудничали с SolarWinds.

Эксперты утверждают, что ключи доступа к системам SolarWinds были оставлены в незащищенном хранилище, что сильно облегчило задачу хакеров, и вирус мог оставить, "даже талантливый школьник", считает независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Трамп оправдал Россию, потому что обвинил Китай

В американских СМИ вину сразу возложили на Россию, опросив ангажированных политиков.

"Россия действовала безнаказанно", — заявил сенатор-республиканец Митт Ромни в эфире телеканала NBC. Он призвал к ответным мерам "такого же масштаба или даже больше". Госсекретарь Майкл Помпео сказал в радиоинтервью, что "мы можем довольно четко сказать, что именно русские занимаются этой деятельностью".

Однако Трамп в серии твитов в субботу, 19 декабря, отказался взваливать вину за кибератаку на Россию, заявив, что "фейковые СМИ" сделали эту атаку куда более значительной, чем она есть на самом деле, и что "всё находится под контролем". Он также предположил, что виновником может быть Китай, его хакеры могли атаковать и машины для голосования на выборах в США.

"Россия, Россия, Россия — это первоочередное скандирование, как только что-либо случается, поскольку мейнстримные (lamestream) СМИ в основном по финансовым причинам боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", — написал Дональд Трамп.

А был ли взлом?

Как сказал "Правде.Ру" директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв, в этой истории ничего точно не известно, "разные люди, разные силы могут утверждать совершенно разные вещи".

"Эта кибератака, если она вообще была, может исходить откуда угодно. И в этом смысле никогда правды мы с вами не узнаем", — сказал Юрий Рогулёв.

По словам эксперта, вполне возможна провокация, похожая на ту, что устроил Барак Обама перед приходом к власти Дональда Трампа (скандал со взломом серверов Демократической партии) с целью "зарубить все возможности для улучшения отношений между Россией и Соединёнными Штатами".

"И сейчас эта история может использоваться и для дискредитации самого Трампа, и уходящей администрации, которая могла как бы этому способствовать, а может быть, для того чтобы затруднить начальные действия Байдена внешнеполитического характера, например, обрушить его обещания продлить договор о стратегических наступательных вооружениях", — отметил американист.

Раньше США трясли в ООН пробирками

Юрий Рогулёв напомнил "Правде.Ру", что разведсообщество Соединённых Штатов давно использует фальшивки в политических целях, предъявляет "доказательства", о которых хотят услышать руководители американского государства.

"Так было с Ираком. Все знали о реальной ситуации, но пробирка, которой они трясли в СБ ООН, была. И они так поступали не единожды", — отметил Юрий Рогулёв.

Кибератаки — это просто бизнес

Как отреагировать на "кибератаку" сейчас, обсуждают американские эксперты. Экс-глава CISA Крис Кребс посоветовал соблюдать осторожность.

"Я был бы очень осторожен с эскалацией этого", — сказал Кребс в интервью CNN.

Кребс полагает, "нам нужен разговор… между странами-единомышленниками" о том, что можно считать видами кибершпионажа.

Другие эксперты заявили, что США будет сложно оправдать "возмездие" за взлом, который явно был связан со шпионажем, а не уничтожением американской инфраструктуры. Они отметили, что правительство США регулярно проникает в киберсети других стран для хищения информации.

"Это обычный бизнес, — сказал Брюс Шнайер, эксперт по кибербезопасности и преподаватель Гарвардского университета. — Агентство национальной безопасности (АНБ) делает такие вещи всё время, и у нас это получается лучше".

Читайте по теме:

Кремль опроверг причастность к кибератакам на США

Байден планирует ввести санкции в ответ на "российские" кибератаки"

ФБР: в кибератаке на правительство США "российский след" не обнаружен

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина
Темы китай кибервойна юрий рогулёв дональд трамп российские кибератаки
Новости
Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Сборная России увеличила отрыв в хоккейном Евротуре
Алла Пугачёва сделала внуку шикарный подарок
"Нет определённости": Путин рассказал о работе по СНВ-3
Изменение климата вызывает у дельфинов смертельное кожное заболевание
Шойгу рассказал о разведке США у российских границ
Крупный пожар произошёл в Японии на заводе Toyota
Деструктив в культуре: угроза нравственности или хайп?
Осьминоги "шлёпают" рыб от "злости"
Главный тренер "Спартака" Тедеско отстранён на три матча
Последние материалы
Сергей Нетесов: "Норок нужно прививать от COVID-19"
Прогноз журналистки SVT: Великобритания - на пороге дефицита еды
Путин удивился эффекту от вакцины "Спутник V"
Вяльбе: "Непряева себя бережёт, а должна бороться за золото"
Посредники, "акробаты" и прочие нюансы: как Киев "заказывает" вакцину
Символ 2020 года: как памятник в Нововоронеже ошеломил всю Россию
Эксперт о кибератаке на США: "Раньше они трясли пробирками"
Умер "папа" "Ну, погоди!" Александр Курляндский
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
Песков рассказал, что "маскируют" санкциями против "СП-2"
Популярное
Новости Белоруссии
Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.

Названо имя преемника Лукашенко на посту главы Белоруссии
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Общество
Солгавшая Путину девушка оказалась не журналисткой
Российский шоу-бизнес
"Эксклюзив!": Харламов показал, как цензоры "обрезали" вопрос Шнурова
Российский шоу-бизнес
Арзамасова вышла замуж за Авербуха
Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова Усам Оздемиров Цифровые гиганты озаботили весь мир Усам Оздемиров Игорь Буккер История рождественской ели: от египтян до Германии Игорь Буккер
Комментарии
Говорим Байден - подразумеваем Обама?
Тиньков рассказал о полной ремиссии
Мельница мифов: Лермонтову приписали русофобию
Николай Стариков: России надо быть злее
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Приглашение Навального и Тихановской на инаугурацию Байдена - символический шаг США
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Николай Стариков: России надо быть злее
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Политолог: Россия завершит строительство "Северного потока-2"
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Санитарка, пожаловавшаяся Путину, назвала свой реальный заработок
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Приоритеты расставлены: Россия будет помогать Донбассу
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Пресс-конференция Путина напомнила о пастафарианстве
Евгений Петросян прокомментировал слухи о своей семье
Даст ли Байден отмашку Киеву в отношении ДНР и ЛНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников