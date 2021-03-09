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Автор Антон Куликов

Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары

Мир

На днях американская газета The New York Times сообщила, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей. Вот так, акт агрессии анонсируется заранее…

Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары

Анонс ответа

То есть, конечно, сами-то американцы считают свои действия ответом на "агрессию России". Американские спецслужбы приписали России ответственность за хакерскую атаку через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Якобы началась она в марте 2020 года и продолжалась несколько месяцев. В числе пострадавших — правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских предприятий.

На самом деле, американские власти до сих пор не предоставили доказательств, что за этой атакой действительно стоят российские спецслужбы. Но, собственно, едва ли можно говорить о том, что такие доказательства будут предоставлены. Как говорят в подобных случаях в Вашингтоне: "Мы просто это знаем".

The New York Times уверяет, что американские "контрудары" не будут очевидными, но о них узнают российское руководство, разведка и военные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 9 марта, что информация американского издания тревожит российское руководство.

"Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность, более того, анонсирует возможность кибератак", — сказал представитель Кремля. По его оценке, "это не что иное, как международная киберпреступность".

"Конечно, тот факт, что издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, повод для нашей крайней обеспокоенности", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента считает важным напомнить в этом контексте, что "РФ неоднократно заявляла и по-прежнему настаивает на том, что российская сторона, российское государство никогда не имело и не имеет никакого отношения к любым проявлениям подобной киберпреступности и кибертерроризма".

Форсирование курса на сдерживание

"Понятно, мы не может точно сказать, чем там руководствовались в The New York Times (когда публиковали такой "анонс")", — сказал "Правде.Ру" политолог Константин Блохин.

Но, считает он, это такое заявление, которое является сигналом для международного сообщества и в первую очередь для России о том, что администрация Джо Байдена по сути начинает форсирование курса на сдерживание России.

По мнению эксперта, это такой повод для обоснования дальнейших действий в отношении России. "Это лишь повод для дальнейшего обострения российско-американских отношений", — считает Константин Блохин.

"Здесь преследуется множество целей. Попытка консолидировать своих союзников. Можно вспомнить мюнхенскую речь Байдена, где он призвал к сдерживанию России и Китая. Все это, конечно, нагнетается, все это подводится под единый курс", — полагает политолог.

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Темы кибератаки константин блохин
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