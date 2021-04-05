С российского хакера в США требуют компенсацию в 20 млн долларов

Практически 20 млн долларов обязали выплатить осужденного за киберпреступления россиянина Андрея Тюрина. В январе он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

По данным суда, россиянин причастен к кибератакам на крупные американские компании и нелегальное получение данных клиентов. В первую очередь он "специализировался" на экономической информации, с которой работали финансовые структуры, брокерские конторы и СМИ. Утверждалось, что речь идет о "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США", передает ТАСС.

Имеет ли хакер возможность выплатить указанные деньги, не уточняется. Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года.

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