Перевод алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу — это политический шаг с демонстрацией всему миру пренебрежения связей с Россией, считает эксперт Андрей Грозин.
В Казахстане средние школы с 2023 года начнут поэтапно переводить на новую программу с 12-летним обучением и внедрением латиницы, сообщил министр образования страны Асхат Аймагамбетов.
Для школ обновят общеобязательные стандарты образования и типовые программы, особое внимание будет уделено математике, языкам и информатике. Также школам подготовят единые учебники по истории, пообещал министр.
Это исполнение указа первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, подписанного в 2017 году, о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Летом 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что переход на латиницу будет проходить постепенно и одновременно с реформой орфографии.
Институт языкознания имени А. Байтурсынова занимается вопросами перехода на новый алфавит. Кандидат филологических наук Айгул Амирбекова цитирует в статье в Facebook восемь факторов, требующих перехода на латинскую графику в Казахстане.
Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Андрей Грозин, переход на латиницу — это политическое решение Нурсултана Назарбаева, отстаиваемое значительной частью властного класса Казахстана. Цель — дистанцирование с тем, что обобщённо можно называть "русский мир", "Россия", "российские геополитические ценности".
"Это в первую очередь демонстрация дистанции между Россией и Казахстаном, чтобы Казахстан не воспринимался в качестве близкого союзника Российской Федерации в ходе нарастающей мировой турбулентности. Это наглядный месседж мировому сообществу: да, мы соседи России, но мы не союзники, мы не поддерживаем российскую политику", — отметил эксперт.
Это месседж самым разнообразным внешнеполитическим центрам силы:
добавил Андрей Грозин.
По мнению эксперта, объективность такого решения не выдерживает никакой критики ни с точки зрения языковедов, ни с точки зрения экономической целесообразности, ни с точки зрения востребованности народом.
"Никаких референдумов не проводилось, никаких социологических данных на тему востребованности и желания общества не публиковалось. Всё делалось задним числом и, мягко говоря, очень часто малоубедительно и непрофессионально", — сказал "Правде.Ру" эксперт.
"Нурсултан Абишевич хочет войти в будущие учебники истории Казахстана. Это пирамида, которую Назарбаев при жизни себе построил, а люди из его идеологической обслуги это решение придумали и обосновали его необходимость", — подчеркнул Андрей Грозин.
Андрей Грозин передал сомнения экспертов в том, что перевод алфавита на латиницу удастся осуществить.
"До сих пор у многих экспертов, даже в самом Казахстане, на этот счёт есть сомнения. Случится завтра что-нибудь с Нурсултаном Абишевичем, основоположником, человеком и пароходом, небожителем, и я не уверен, что вся эта канитель с кириллицей будет доводиться до ума", — отметил он.
Причина не только в субъективности решения, а в том, что это очень дорого, особенно при том состоянии казахстанской экономики, в котором она "не демонстрирует больших успехов после начала турбулентности на мировых сырьевых рынках и в условиях пандемии".
Эксперт отметил, что даже в "доковидный" период ВВП Казахстана за последние десять лет постоянно снижался, так как был завязан на цену на нефть, а она постоянно падала.
"Такого рода тесная привязка не способствует реализации масштабных невостребованных проектов", — подчеркнул Андрей Грозин.
Андрей Грозин обратил внимание на подобный опыт Узбекистана, где выросло уже два поколения, которые учились в школе на латинской графике. Сами граждане Узбекистана пишут в соцсетях, и об этом говорят эксперты, что старшее и младшее поколения друг друга не понимают, они существуют и воспитаны совершенно в разных плоскостях.
Узбекский опыт также показывает, что значительный объём литературы на узбекском языке на основе кириллического письма, накопленный за советский период, не переводился и не будет переводиться на латиницу — и не только потому, что нет денег и специалистов, а потому, что нет желания.
"Потому, что молодёжь всё равно сидит в "тиктоках", ей не до чтения классиков на любом языке", — сказал "Правде.Ру" Андрей Грозин.
По его словам, такая же участь ждёт литературное наследие Казахстана. Кроме того, образование в Казахстане, и так деградировавшее после распада СССР, не улучшится после перевода на латиницу, считает Андрей Грозин.
По его словам, фактически уже существует сегрегация в образовании, когда есть образование для "белой кости" ("ак-суек") и есть школы для "черной кости" ("кара-суек"). Это означает, что для 5% всех учащихся в Казахстане выделяется "гигантское" количество средств, сопоставимое с тем, что получают все остальные.
"Постоянное реформирование, перетряхивание системы образования — это головная боль всех казахстанских родителей. Поэтому они бегут в российские педагогические области, где образование более качественное и недорогое. То есть это конкуренция в чистом виде. Если сейчас в казахских школах начнут явочным порядком вводить латиницу, то в силу множества причин: отсутствия денег, отсутствия кадров, отсутствия методической литературы, отсутствия опыта, — образование на казахском языке просядет ещё больше", — сказал эксперт.
Андрей Грозин не думает, что Казахстан сильно отдалится от России, потому что есть экономические связи, которые "оказываются гораздо важнее, чем образовательные или языковые".
"Деньги для элит — гораздо более значимые вещи, чем языки. Поэтому, кстати, и наши власти достаточно спокойно смотрят на все эти пертурбации в культурной среде Казахстана, потому что это не про деньги, это про другое. Это может беспокоить вас, культуру, может беспокоить людей, которые интересуются ситуацией в образовательной сфере, гуманитарными вопросами, но это не про деньги", — сказал "Правде.Ру" Андрей Грозин.
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