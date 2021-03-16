Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта

Перевод алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу — это политический шаг с демонстрацией всему миру пренебрежения связей с Россией, считает эксперт Андрей Грозин.

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Казахстан принял решение о переводе школьного образования на латиницу

В Казахстане средние школы с 2023 года начнут поэтапно переводить на новую программу с 12-летним обучением и внедрением латиницы, сообщил министр образования страны Асхат Аймагамбетов.

Для школ обновят общеобязательные стандарты образования и типовые программы, особое внимание будет уделено математике, языкам и информатике. Также школам подготовят единые учебники по истории, пообещал министр.

Это исполнение указа первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, подписанного в 2017 году, о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Летом 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что переход на латиницу будет проходить постепенно и одновременно с реформой орфографии.

Обоснование перехода на латиницу с кириллицы

Институт языкознания имени А. Байтурсынова занимается вопросами перехода на новый алфавит. Кандидат филологических наук Айгул Амирбекова цитирует в статье в Facebook восемь факторов, требующих перехода на латинскую графику в Казахстане.

Исправить недостатки, допущенные в практике письма, сохранить специфику национального языка. Путём коренного реформирования искусственно усложнённого излишними буквами алфавита (кириллицы), обслуживающего орфографию сразу двух языков, разработать точно отображающую звуковую систему казахского языка и новую письменность. Для усиления доли участия и конкурентоспособности казахского языка в мировом информационном пространстве. Освободить казахское письмо от пути тоталитаризма и пробудить национальное самосознание. Освободить от стереотипа "иноязычные слова не должны меняться в кириллическом письме". Для дальнейшей консолидации с тюркоязычным миром. Учесть тяжесть восприятия алфавита, состоящего из 42 букв, школьниками младшего возраста. Перейти на универсальный алфавит, соответствующий требованиям компьютерных технологий.

Переход на латиницу — политическое решение

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана в Институте стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, кандидат исторических наук Андрей Грозин, переход на латиницу — это политическое решение Нурсултана Назарбаева, отстаиваемое значительной частью властного класса Казахстана. Цель — дистанцирование с тем, что обобщённо можно называть "русский мир", "Россия", "российские геополитические ценности".

"Это в первую очередь демонстрация дистанции между Россией и Казахстаном, чтобы Казахстан не воспринимался в качестве близкого союзника Российской Федерации в ходе нарастающей мировой турбулентности. Это наглядный месседж мировому сообществу: да, мы соседи России, но мы не союзники, мы не поддерживаем российскую политику", — отметил эксперт.

Это месседж самым разнообразным внешнеполитическим центрам силы:

американцам,

европейцам,

туркам,

всем остальным, —

добавил Андрей Грозин.

По мнению эксперта, объективность такого решения не выдерживает никакой критики ни с точки зрения языковедов, ни с точки зрения экономической целесообразности, ни с точки зрения востребованности народом.

"Никаких референдумов не проводилось, никаких социологических данных на тему востребованности и желания общества не публиковалось. Всё делалось задним числом и, мягко говоря, очень часто малоубедительно и непрофессионально", — сказал "Правде.Ру" эксперт.

"Нурсултан Абишевич хочет войти в будущие учебники истории Казахстана. Это пирамида, которую Назарбаев при жизни себе построил, а люди из его идеологической обслуги это решение придумали и обосновали его необходимость", — подчеркнул Андрей Грозин.

Почему переход на латиницу может быть не выполнен

Андрей Грозин передал сомнения экспертов в том, что перевод алфавита на латиницу удастся осуществить.

"До сих пор у многих экспертов, даже в самом Казахстане, на этот счёт есть сомнения. Случится завтра что-нибудь с Нурсултаном Абишевичем, основоположником, человеком и пароходом, небожителем, и я не уверен, что вся эта канитель с кириллицей будет доводиться до ума", — отметил он.

Причина не только в субъективности решения, а в том, что это очень дорого, особенно при том состоянии казахстанской экономики, в котором она "не демонстрирует больших успехов после начала турбулентности на мировых сырьевых рынках и в условиях пандемии".

Эксперт отметил, что даже в "доковидный" период ВВП Казахстана за последние десять лет постоянно снижался, так как был завязан на цену на нефть, а она постоянно падала.

"Такого рода тесная привязка не способствует реализации масштабных невостребованных проектов", — подчеркнул Андрей Грозин.

Социальные последствия — конфликт поколений и падение уровня образования

Андрей Грозин обратил внимание на подобный опыт Узбекистана, где выросло уже два поколения, которые учились в школе на латинской графике. Сами граждане Узбекистана пишут в соцсетях, и об этом говорят эксперты, что старшее и младшее поколения друг друга не понимают, они существуют и воспитаны совершенно в разных плоскостях.

Узбекский опыт также показывает, что значительный объём литературы на узбекском языке на основе кириллического письма, накопленный за советский период, не переводился и не будет переводиться на латиницу — и не только потому, что нет денег и специалистов, а потому, что нет желания.

"Потому, что молодёжь всё равно сидит в "тиктоках", ей не до чтения классиков на любом языке", — сказал "Правде.Ру" Андрей Грозин.

По его словам, такая же участь ждёт литературное наследие Казахстана. Кроме того, образование в Казахстане, и так деградировавшее после распада СССР, не улучшится после перевода на латиницу, считает Андрей Грозин.

По его словам, фактически уже существует сегрегация в образовании, когда есть образование для "белой кости" ("ак-суек") и есть школы для "черной кости" ("кара-суек"). Это означает, что для 5% всех учащихся в Казахстане выделяется "гигантское" количество средств, сопоставимое с тем, что получают все остальные.

"Постоянное реформирование, перетряхивание системы образования — это головная боль всех казахстанских родителей. Поэтому они бегут в российские педагогические области, где образование более качественное и недорогое. То есть это конкуренция в чистом виде. Если сейчас в казахских школах начнут явочным порядком вводить латиницу, то в силу множества причин: отсутствия денег, отсутствия кадров, отсутствия методической литературы, отсутствия опыта, — образование на казахском языке просядет ещё больше", — сказал эксперт.

Почему Россия не реагирует

Андрей Грозин не думает, что Казахстан сильно отдалится от России, потому что есть экономические связи, которые "оказываются гораздо важнее, чем образовательные или языковые".

"Деньги для элит — гораздо более значимые вещи, чем языки. Поэтому, кстати, и наши власти достаточно спокойно смотрят на все эти пертурбации в культурной среде Казахстана, потому что это не про деньги, это про другое. Это может беспокоить вас, культуру, может беспокоить людей, которые интересуются ситуацией в образовательной сфере, гуманитарными вопросами, но это не про деньги", — сказал "Правде.Ру" Андрей Грозин.

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