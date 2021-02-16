Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.
Известный казахстанский писатель и режиссёр Ермек Турсунов высказался о состоянии современного Казахстана на портале knews. kg.
"Мы снова скатываемся на прежнюю колею… Так проще, легче, она накатанная, но движения вперёд не будет. Декларации про тридцатку развитых стран и что мы туда войдем — это сказки", — пишет он.
Писатель видит "следы былого величия: руины ферм, клубов, домов культуры, больниц, заводов, фабрик… и новые мечети". "Нужно понимать, что религиозность — это ещё не духовность", — предупреждает он.
Его не устраивает нынешняя элита — "ушлые пацаны" с мышлением уголовников — и не покидает стойкое ощущение надвигающейся беды.
"Наше государство скверно выполняет основные свои функции. Плохо учит, плохо лечит, плохо защищает, плохо планирует, да и вообще плохо работает. Что характерно, пугать, наказывать, лицемерить, врать и запрещать оно научилось. С этим всё в порядке", — считает Турсунов.
"В основном толкутся навязшие в зубах разговоры о языке, о патриотизме, о латинице, о переименовании улиц и городов, о цифровизации, модернизации и прочей ерунде, имеющей отвлечённый смысл. Никто не говорит о том, что нужна тотальная перезагрузка. Что нужно полностью менять курс. Что нужны новые управленцы. Свежие лица. Что нужно определиться в конце концов с руководством: кто у руля — библиотека или Ак Орда? Последние выборы показали — библиотека", — написал режиссёр.
Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институте стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Андрей Грозин, выбор между библиотекой и Ак Ордой — это, упрощённо говоря, кто главный "решала": первый президент или второй, лидер нации, он же Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев (библиотека), или формально действующий президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев (резиденция президента называется "Акорда").
По словам эксперта, в Казахстане власти и деньги сконцентрированы в руках ста семей, которые фигурируют в Forbes Kazakhstan, но это неполный список, так как "нельзя писать про семью первого президента с её активами и контролем, не рекомендуется писать о некоторых бывших чиновниках из ближнего окружения первого президента, о прошлом того же Токаева".
Тем не менее в Казахстане все друг друга знают и "шила в мешке не утаишь".
Андрей Грозин отметил, что в обществе зреет недовольство и запрос на перемены. Это показали президентские выборы, в которых впервые в Казахстане оппоненту действующего президента Амиржану Косанову "позволили" отдать больше 30% голосов.
"Он тогда исполнял роль главного оппонента и очень бестолково слил всё что можно. Но ясно, что это было протестное голосование", — отметил Андрей Грозин.
По его словам, на парламентских выборах власть "уже таких глупостей не делала", и партию, которая могла бы в глазах общественности ассоциироваться с неким другим путём, некой другой элитой, неким другим проектом, просто не допустили к выборам.
"Общенациональную социал-демократическую партию (ОСДП), например, которая фейк скорее, чем некая оппозиция, но тем не менее хоть что-то. И поэтому на этих выборах была низкая явка", — продолжил Андрей Грозин.
То есть у общества есть элемент усталости, ему непонятно, кто же за что отвечает, есть очень большие сомнения по поводу того, куда идёт страна, отметил эксперт.
По словам Андрея Грозина, власть пытается в последние года два-три добиться консолидации общества через формирование националистической повестки дня. Так, в парламент по спискам прошли откровенные националисты-русофобы, причём от партии власти.
"Это говорит о том, что власть пытается через эти разговоры о голодоморе 1932-1933 годов сделать то, что делалось на Украине до 2014 года. И подобных антироссийских тенденций — сколько угодно. При новой власти их стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве. Хотя начиналось всё при нём", — сказал Андрей Грозин.
Эксперт считает, что власти имитируют реформы, поэтому социальное недовольство, неуверенность в завтрашнем дне и поиск ответа на то, кто же сейчас в стране главный, усиливаются по мере ухудшения экономической ситуации.
По словам Андрея Грозина, Казахстан в гораздо большей степени, чем Россия, зависит от цен на сырьё. Доходная часть допандемического бюджета в среднем на 40% формировалась за счёт поставок необработанного сырья на мировые рынки, но в прошлом году главный партнёр — Евросоюз — резко снизил потребление сырьевых товаров.
"Казахстанский экспорт просел из-за локдаунов, из-за падения цен на нефть. Денег нет, кормовая база для элиты сужается, народу достаётся меньше, чем доставалось раньше. Средний казахстанский класс размывается очень быстрыми темпами", — указал Андрей Грозин.
Эксперт уверен, что казахстанской элите незачем объединяться с Россией. Элита привыкла к тому, что ренту от продажи недр Казахстана она кладёт себе в карман и выводит на Запад.
"Кто главный покупатель недвижимости в прошлом году из постсоветских стран в Европе? Казахи. Они там даже превосходят, по-моему, российских олигархов именно по итогам прошлого года. А вокруг кого больше всего разговоров в английской прессе по поводу того, кто что купил? Вокруг Дариги Назарбаевой, вокруг её родни. Вокруг Кенеса Ракишева", — сделал вывод Андрей Грозин.
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