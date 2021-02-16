Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия

Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.

Почему Казахстану больше не по пути с Россией?

Казахстан — новые только мечети

Известный казахстанский писатель и режиссёр Ермек Турсунов высказался о состоянии современного Казахстана на портале knews. kg.

"Мы снова скатываемся на прежнюю колею… Так проще, легче, она накатанная, но движения вперёд не будет. Декларации про тридцатку развитых стран и что мы туда войдем — это сказки", — пишет он.

Писатель видит "следы былого величия: руины ферм, клубов, домов культуры, больниц, заводов, фабрик… и новые мечети". "Нужно понимать, что религиозность — это ещё не духовность", — предупреждает он.

Его не устраивает нынешняя элита — "ушлые пацаны" с мышлением уголовников — и не покидает стойкое ощущение надвигающейся беды.

"Наше государство скверно выполняет основные свои функции. Плохо учит, плохо лечит, плохо защищает, плохо планирует, да и вообще плохо работает. Что характерно, пугать, наказывать, лицемерить, врать и запрещать оно научилось. С этим всё в порядке", — считает Турсунов.

"В основном толкутся навязшие в зубах разговоры о языке, о патриотизме, о латинице, о переименовании улиц и городов, о цифровизации, модернизации и прочей ерунде, имеющей отвлечённый смысл. Никто не говорит о том, что нужна тотальная перезагрузка. Что нужно полностью менять курс. Что нужны новые управленцы. Свежие лица. Что нужно определиться в конце концов с руководством: кто у руля — библиотека или Ак Орда? Последние выборы показали — библиотека", — написал режиссёр.

"Шила в мешке не утаишь"

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институте стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Андрей Грозин, выбор между библиотекой и Ак Ордой — это, упрощённо говоря, кто главный "решала": первый президент или второй, лидер нации, он же Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев (библиотека), или формально действующий президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев (резиденция президента называется "Акорда").

По словам эксперта, в Казахстане власти и деньги сконцентрированы в руках ста семей, которые фигурируют в Forbes Kazakhstan, но это неполный список, так как "нельзя писать про семью первого президента с её активами и контролем, не рекомендуется писать о некоторых бывших чиновниках из ближнего окружения первого президента, о прошлом того же Токаева".

Тем не менее в Казахстане все друг друга знают и "шила в мешке не утаишь".

В казахстанском обществе зреет запрос на перемены

Андрей Грозин отметил, что в обществе зреет недовольство и запрос на перемены. Это показали президентские выборы, в которых впервые в Казахстане оппоненту действующего президента Амиржану Косанову "позволили" отдать больше 30% голосов.

"Он тогда исполнял роль главного оппонента и очень бестолково слил всё что можно. Но ясно, что это было протестное голосование", — отметил Андрей Грозин.

По его словам, на парламентских выборах власть "уже таких глупостей не делала", и партию, которая могла бы в глазах общественности ассоциироваться с неким другим путём, некой другой элитой, неким другим проектом, просто не допустили к выборам.

"Общенациональную социал-демократическую партию (ОСДП), например, которая фейк скорее, чем некая оппозиция, но тем не менее хоть что-то. И поэтому на этих выборах была низкая явка", — продолжил Андрей Грозин.

То есть у общества есть элемент усталости, ему непонятно, кто же за что отвечает, есть очень большие сомнения по поводу того, куда идёт страна, отметил эксперт.

Ставка на русофобию

По словам Андрея Грозина, власть пытается в последние года два-три добиться консолидации общества через формирование националистической повестки дня. Так, в парламент по спискам прошли откровенные националисты-русофобы, причём от партии власти.

"Это говорит о том, что власть пытается через эти разговоры о голодоморе 1932-1933 годов сделать то, что делалось на Украине до 2014 года. И подобных антироссийских тенденций — сколько угодно. При новой власти их стало определённо больше, чем это было при позднем Назарбаеве. Хотя начиналось всё при нём", — сказал Андрей Грозин.

Денег у Казахстана нет

Эксперт считает, что власти имитируют реформы, поэтому социальное недовольство, неуверенность в завтрашнем дне и поиск ответа на то, кто же сейчас в стране главный, усиливаются по мере ухудшения экономической ситуации.

По словам Андрея Грозина, Казахстан в гораздо большей степени, чем Россия, зависит от цен на сырьё. Доходная часть допандемического бюджета в среднем на 40% формировалась за счёт поставок необработанного сырья на мировые рынки, но в прошлом году главный партнёр — Евросоюз — резко снизил потребление сырьевых товаров.

"Казахстанский экспорт просел из-за локдаунов, из-за падения цен на нефть. Денег нет, кормовая база для элиты сужается, народу достаётся меньше, чем доставалось раньше. Средний казахстанский класс размывается очень быстрыми темпами", — указал Андрей Грозин.

Казахстанской элите незачем объединяться с Россией

Эксперт уверен, что казахстанской элите незачем объединяться с Россией. Элита привыкла к тому, что ренту от продажи недр Казахстана она кладёт себе в карман и выводит на Запад.

"Кто главный покупатель недвижимости в прошлом году из постсоветских стран в Европе? Казахи. Они там даже превосходят, по-моему, российских олигархов именно по итогам прошлого года. А вокруг кого больше всего разговоров в английской прессе по поводу того, кто что купил? Вокруг Дариги Назарбаевой, вокруг её родни. Вокруг Кенеса Ракишева", — сделал вывод Андрей Грозин.

Читайте по теме:

Русскоязычные казахстанцы мешают Казахстану стать хуже

В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан

Почему Казахстану больше не по пути с Россией