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Автор Любовь Степушова

ЕС перестал считать "Спутник V" пропагандой Путина

Мир » Европа » Евросоюз

Евросоюз уже не считает пропагандой российскую вакцину и намерен начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины "Спутник V".

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ЕС проваливает кампанию вакцинации

Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило агентство Reuters в статье под заголовком: "Немыслимо? ЕС рассматривает возможность увеличения количества российской вакцины "Спутник".

Желание вызвано провалом кампании вакцинации шестью уже одобренными вакцинами. Одни из них недоступны, другие производятся в недостаточном количестве, но самая большая проблема связана с англо-шведской вакциной AstraZeneca.

В процессе разработки все ставки делались именно на неё, но её эффективность оказалась небольшой — до 60%, причём с запретом для вакцинации пожилых людей и неэффективностью против британского штамма коронавируса. Именно из-за этого Южная Африка полностью отказалась от применения разработки учёных из Оксфорда. Кроме того, в Европе пошла волна приостановки использования AstraZeneca из-за побочных эффектов — тромбоза и лёгочной эмболии. Число таких стран уже приближается к двум десяткам.

За кулисами возможно всё

Как сообщили Reuters дипломатические и официальные источники ЕС, переговоры с Россией проходят "за кулисами".

Для начала процесса потребуются запросы от четырёх стран ЕС.

Такие страны уже есть, это Венгрия и Словакия, которые уже купили российский препарат, Чешская Республика, которая заинтересована в этом, и Италия, которая рассматривает возможность использования крупнейшего в стране завода по производству вакцин ReiThera недалеко от Рима для производства "Спутника V".

Между тем ситуация в Европе критическая. Многие страны сообщают о третьей волне и ужесточают карантин.

Reuters делает вывод, что "Европейский союз публично отверг глобальную кампанию по поставкам вакцины против коронавируса из России как пропагандистский ход нежелательного режима".

Если "Спутник V" попадёт в арсенал вакцин ЕС, это станет дипломатическим триумфом для России, чья торговля с блоком в течение многих лет сдерживалась санкциями после 2014 года.

Это также может привести к разделению ЕС, так как одни "категорически против того, чтобы отдать Москве какую-либо победу", а другие выступают "за демонстрацию того, что Брюссель может сотрудничать с Кремлём", делает вывод агентство.

Европейцы стремятся в Россию на прививку

В то время как миллионы европейцев всё ещё ждут вакцинации от коронавируса, 43-летний немец прилетел в Москву и прошёл иммунизацию российской вакциной. В интервью Focus об этом рассказал Стефан Хейлеманн. Он заявил, что решение он принял из-за того, что его возможная дата вакцинации ему была перенесена на октябрь 2023 года.

Хейлеманн приехал в Москву по своей деловой визе, которая всё ещё действовала несмотря на строгий запрет на въезд в Россию для граждан ЕС. Первую вакцинацию он получил 10 февраля 2021 года, вторую — 3 марта, пишет Focus.

"На самом деле вся процедура была относительно невзрачной. Сама вакцинация заняла менее 20 секунд. А потом было бесплатное мороженое", — сказал Хейлеманн.

После вакцинации в течение одного дня у него была слегка повышенная температура. "Однако симптомы исчезли через одну ночь. Других побочных эффектов не было. У меня всё хорошо", — сказал Хейлеманн в интервью.

"Если российское правительство прививается своей вакциной, которую оно намерено в будущем экспортировать иностранцам на миллиарды долларов, то, на мой взгляд, это должно быть безопасно", — сказал немец.

Хейлеману "показалось", что "ковид" в России преодолён. В Москве, если не считать требования носить маски в метро, ​​ресторанах и общественных местах, жизнь снова почти нормальна, отметил он.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы спутник v пандемия коронавируса вакцина против коронавируса
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