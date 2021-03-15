Мэр Таллина — властям Эстонии: пора начать переговоры по "Спутнику V"

Продолжают недоумевать по поводу действий "центра" региональные руководители некоторых европейских стран. "Мотив" их выступлений во многом схож: пора отставить разногласия и начать переговоры касательно поставок "Спутника V".

Напомним, что ранее попросить у "центра" оперативных закупок российской вакцины решил премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Теперь же со схожей просьбой к властям обратился мэр Таллина Михаил Кылварт.

"У нас много говорилось, что вакцины — не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией", — заявил он, выступая на канале ETV+.

Также чиновник отметил, что вполне можно купить и китайские разработки, но вопрос очень срочный, так что заниматься им нужно здесь и сейчас, пока не стало слишком поздно.