Правительство ФРГ просят как можно быстрее заказать "Спутник V"

Неторопливые шаги по регистрации "Спутника V" в ЕС начали надоедать немецким политикам. Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов попросил "центр" намекнуть Брюсселю: вакцины нужны здесь и сейчас.

Рамелов разъяснил свою просьбу, общаясь с журналистами Funke. Он отметил, что российская вакцина — это "большой шанс" на то, что в стране получится восстановить "нормальную жизнь".

Также он привёл в пример ситуацию 60-х годов прошлого века, когда немцы отказались использовать вакцину от полиомиелита из СССР.

"Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины", — сообщил Рамелов.

По словам чиновника, он готов привиться той вакциной, которая будет доступна на момент прохождения им процедуры вакцинации (очередь Рамелова ещё не подошла).