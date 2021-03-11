Неторопливые шаги по регистрации "Спутника V" в ЕС начали надоедать немецким политикам. Премьер-министр германской федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов попросил "центр" намекнуть Брюсселю: вакцины нужны здесь и сейчас.
Рамелов разъяснил свою просьбу, общаясь с журналистами Funke. Он отметил, что российская вакцина — это "большой шанс" на то, что в стране получится восстановить "нормальную жизнь".
Также он привёл в пример ситуацию 60-х годов прошлого века, когда немцы отказались использовать вакцину от полиомиелита из СССР.
"Я призываю правительство ФРГ дать ясно понять ЕС, что сейчас необходимо заказать у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины", — сообщил Рамелов.
По словам чиновника, он готов привиться той вакциной, которая будет доступна на момент прохождения им процедуры вакцинации (очередь Рамелова ещё не подошла).
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.