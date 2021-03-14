"Спутником V" привились военные из 50 стран

Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", — сказал он в эфире программы "Военная приёмка" телеканала "Звезда".