Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей сделали прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.
"Порядка 300 военных атташе и членов их семей из 50 стран решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью, так скажем, безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких-то международных переговоров", — сказал он в эфире программы "Военная приёмка" телеканала "Звезда".
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