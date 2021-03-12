Как Зеленский обманул избирателей

Проведённые в марте социологические опросы показали: 77% жителей страны считают, что Украина движется в неправильном направлении.

И рядовые граждане, и бизнесмены разочаровались в Зеленском, его рейтинг рухнул, он судорожно и агрессивно пытается его удержать. В связи с этим возникает вопрос: сможет ли он досидеть до конца своего президентского срока (не говоря уже о втором)?

Обратимся к данным специалистов — результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии. Респондентам предложили 2 варианта потенциальных кандидатов в президенты. В одном из них были сразу 2 два оппозиционных лидера из ОПЗЖ — Юрий Бойко и Виктор Медведчук (он однако на днях заявил, что баллотироваться на этот пост не собирается). Итак, вот распределение симпатий опрошенных (которые определились со своим выбором) в первом варианте:

Владимир Зеленский — 25,3%

Юрий Бойко — 14,7%

Пётр Порошенко — 14,0%

Юлия Тимошенко — 11,9%

Игорь Смешко — 8,4%

Дмитрий Разумков — 4,0%

Виктор Медведчук — 3,8%

Во втором варианте голоса распределились практически аналогично (в скобках — результаты первого тура президентских выборов в 2019 г.).:

Владимир Зеленский — 24,0% (30,2%)

Юрий Бойко — 16,7% (11,7%)

Пётр Порошенко — 14,0% (15,9%)

Юлия Тимошенко — 12,6% (13,4%)

Игорь Смешко — 8,6% (6,0%)

Владимир Гройсман — 4,9% (-)

Дмитрий Разумков — 4,3% (-)

Как видим, в любом случае во второй тур вышли бы Владимир Зеленский и один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

А что же с партийными предпочтениями граждан? Если бы выборы в Верховную раду проходили во время опроса, то в неё прошли бы 5 партий (в скобках — результаты партий на парламентских выборах в 2019 г.):

"Слуга народа" — 21,3% (43,2%)

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 18,1% (13,0%)

"Европейская солидарность" — 15,0% (8,1%)

"Батькивщина" — 14,4% (8,2%)

"Сила и честь" — 5% (3,8%)

Рейтинг действующего главы государства рухнул и продолжает дальше рушиться, но Зеленский пока остаётся политическим лидером, констатирует директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. А вот досидит ли он до конца своего срока — это зависит вовсе не от рейтингов, которые в большой степени регулируемы.

До конца президентского срока Владимир Зеленский досидит, так как варианты его смещения, досрочных президентских выборов и тому подобных вещей маловероятны, считает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Дело в том, что силовые методы удержания власти всегда очень эффективны. Да, они создают определённые имиджевые проблемы, но это уже не столь важно. Ведь задействуют эти методы не для повышения рейтинга и даже не для его удержания, а для того, чтобы показать различным политико-олигархическим группам и административно-чиновничьему аппарату, что в условиях падения рейтинга президент не стал "хромой уткой", а всё ещё способен принимать серьёзные политические решения и воплощать их в жизнь. Да, это означает удержание власти (не только номинальной, но и реальной) при помощи силовых механизмов и подавления оппонентов. Но это работает, а значит, Зеленскому не стоит волноваться вплоть до конца своего срока", — резюмирует Богатырёв.

Аналитик Сергей Саливон полагает, что второй срок Зеленского крайне маловероятен. Если только США не дадут добро на установление реальной профашистской хунты по латиноамериканскому образцу 1970-1980-х. Кстати, некоторые из них имели внешние атрибуты выборности. Что же касается первого срока, то пока реальных угроз для него нет. Хотя уверенность в том, что он всё же досидит, вряд ли есть и у него самого — мало ли что может произойти за оставшиеся 3 года.

Стоит отметить, что рейтинг Владимира Зеленского систематически падает вниз, но это прерогатива не только главы украинского государства: во всём мире лидеры стран постоянно теряют доверие своих избирателей. Это закономерный процесс: ведь кандидат, заявляя о своих обещаниях, подогревает интерес своего электората, пытается продать "опиум для народа" и тем самым завоевать доверие и признание граждан, констатирует аналитик Фонда "Украинская политика" Алексей Фещенко.

"Что касается президента Украины, то большинство пунктов своей предвыборной программы он не выполнил. В первую очередь — нет обещанного мира в Донбассе, снижения тарифов и посадок коррупционеров. В этих ключевых направлениях всё инертно. А по поводу президентских выборов, то тут нужно учитывать тот список политически заинтересованных лиц, который предлагается для общества. Стоит отметить, что все кандидаты, которые числятся в топе претендентов на должность президента (Юрий Бойко, Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко) имеют практически в равной степени стабильный уровень поддержки, который чётко остановился до отметки 20%. Так как их риторика дифференцирована и локальна, они не могут претендовать на больший уровень голосов. Ко всему этому добавляем катастрофический уровень недоверия и токсичности указанных политических фигур. В результате мы имеем отсутствие адекватной альтернативы Зеленскому, которая могла бы его "подвинуть" с поста главы государства. Поэтому даже при условии постоянной потери рейтинга, провалов во внутренней и внешней политике, вопрос досрочных выборов не стоит на повестке дня. Однако зная особенности украинского политического ландшафта, всё может стремительно измениться", — предрекает политический эксперт.

Рейтинг Зеленского осыпается, и его электорат частично уходит к "Европейской солидарности" и ОПЗЖ. А он ещё менее двух лет находится на посту главы государства, констатирует директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Он в предвыборный период выражал надежды людей и на этой волне недовольства политикой Порошенко сумел победить. Этот взрыв социального оптимизма дал ему огромный мандат доверия и исторический шанс построить новую страну. Имея также на тот момент лояльный парламент, Зеленский за 2 года так и не воспользовался этой благоприятной ситуацией. Увы, в ближайшее время повторение этого сценария абсолютно невозможно", — заключил аналитик.

Опросы социологов показывают, что главными проблемами жители Украины считают высокую стоимость продуктов питания и услуг ЖКХ (более 60%), низкий уровень доходов (56%), отсутствие мира в Донбассе (36%), безработицу (33%), коррупцию (32%). Очень беспокоит граждан страны также низкий уровень здравоохранения на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса. Неудивительно, что большинство украинцев (60%) хотят проведения досрочных парламентских и президентских выборов. Но они могут состояться только в том случае, если это разрешит "вашингтонский обком". Пока что таких предпосылок не видно: и сам "свадебный президент", и "слуги американского народа" послушно исполняют все указания Госдепа. Так зачем же им менять таких подобострастных холопов?