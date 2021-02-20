Почему предстоящая встреча глав МИД стран ЕС волнует Россию

Изменившаяся в последнее время риторика главы МИД РФ в отношении ЕС многими аналитиками оценивается как принятое властью решение. Только никто пока не может с уверенностью предположить: какое именно.

Ясно одно: мы будем отстаивать свои интересы тверже, чем раньше.

А до какой степени мы можем пойти?

Об этом в программе "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила с Владимиром Оленченко, старшим научным сотрудником Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

Читайте начало интервью:

Сергея Лаврова подменили?

— Допустим, сейчас они примут какие-то секторальные санкции, запретят "Северный поток-2", запретят что-то там, какой-то импорт из России (нефтепродуктов, допустим, частично). Мы-то как ответим? Мы будем всё равно тон поддерживать или мы что-то сделаем в ответ?

— Давайте для начала уточним. Речь идет о том, что 22 числа состоится заседание на уровне министров иностранных дел. Это очередное и, как говорят, штатное заседание.

Боррель сказал NASA, что есть настроение на этом заседании поднять вопрос о санкциях.

А мы говорим, что для нас язык санкционный неприемлем.

И если они что-то подобное примут, то, соответственно, и с нашей стороны будут какие-то действия.

Простой пример приведу. Настолько некоторые страны — члены Евросоюза увлечены русофобией, что даже не понимают, что они говорят. Вот есть две страны — Эстония и Латвия, которые живут за счёт транзита товаров.

Они постоянно ноют, что Россия снижает объем товаров, которые провозят транзитом через их страны, и одновременно настаивают на том, чтобы свести на нет торговлю между Россией и странами Евросоюза.

Тогда возникает простой и очевидный вопрос: если торговли нет, то что возить через Эстонию и Латвию? Что ли нефть и уголь довезти до Балтийского моря, показать им и вернуть обратно? Вот это чушь чистейшая.

Она свидетельствует о чем? Об отсутствии профессионализма, то есть нет профессионалов, а есть крикуны и демагоги. И вот то, что говорит наш министр иностранных дел, он адресует как раз к этим крикунам: перестаньте нести чушь, перестаньте говорить то, чего вы не понимаете.

А Боррель… Вот он переменился. В Москве он разговаривал как профессионал. Когда же приехал в Страсбург (в Страсбурге Европарламент располагается — прим. ред.) и там начали ему задавать всякие вопросы, в ответ тоже начал нести дичь всякую.

И мы терпеть не будем — вот смысл заявлений Лаврова Сергея Викторовича.

— Но всё же Вы думаете, какие-то санкции будут серьёзные или нет? Или это всё пугают они нас?

— Надо понимать, что Евросоюз — это не однородная организация. В ней есть страны-учредители, к которым относятся: Германия, Франция, Италия и страны Бенилюкса (это Бельгия, Голландия и Люксембург). Они, конечно, стоят более-менее близко к позиции здравомыслия, безусловно, дипломатия этих стран имеет авторитет, и они готовы разговаривать профессионально.

Но сейчас вокруг них находится еще более десятка стран — это страны Восточной Европы, эти страны процветать хотели бы за счёт постоянной агрессии, за счет этого им хочется

а) быть в центре внимания; б) получать какие-то финансовые и политические дивиденды.

И надо учитывать, что для того, чтобы в Евросоюзе могли их как-то утихомирить, нужны аргументы. Вот мы им даем такой аргумент. В принципе сейчас и Хайко Маас (это министр иностранных дел Германии), и министр иностранных дел Финляндии, они понимают нас, они понимают наше неудовольствие и наше желание продолжать отношения выстраивать.

И поэтому, конечно, на встрече министров иностранных дел они, естественно, сошлются на то, что им нет смысла портить отношения с Россией.

А крикуны хотели бы, чтобы их неудовольствие распространилось на весь Евросоюз. И я думаю, что странам-учредителям удастся привести их в чувство.