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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: бумеранг цветных революций прилетел обратно в США

Мир

Байден вступил в должность президента. Часть Америки надеется на положительные перемены. Но другая часть не смирилась с поражением. А ещё часть страны как буйствовала, так и продолжает. В последние годы США активно насаждали цветные революции по всему миру. Теперь этот бумеранг вернулся на историческую родину? Возможна ли передышка для России? Чего ждать от Байдена? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Игорь Коротченко: Впереди у США — перестройка

— Игорь, вы сказали, что США предстоит перестройка, которая может закончится подобно распаду СССР. Тем более, что профессионализм членов новой президентской команды — очень низок.

— Да, все это ждет США. Уровень профессионализма новой команды Белого дома — крайне низок. Поэтому даже непонятно, как они будут управлять Америкой и выстраивать отношения с окружающим миром. От этого, безусловно, веет очень большой бедой.

Единственный положительный сигнал, который прозвучал по утечкам, Байден готов продлить на очередной срок действие договора об ограничении стратегических ядерных вооружений СНВ-III, который истекает через две недели после инаугурации.

Поэтому есть очень узкое окно возможностей, когда это можно сделать. Если это произойдет, то будет очень хорошим знаком. — Мы избавимся от необходимости втягиваться в лобовую гонку ядерных и ракетных вооружений с США. Если же этого не произойдет мир станет еще более непредсказуемым и опасным.

— Какова на ваш взгляд ситуация в самих США? Появилась шутка, что в связи с пандемией коронавируса, закрытием границ, ограничением авиаперелетов, американцам пришлось совершать государственный переворот у себя дома. Такое или что-то подобное возможно?

— Это — бумеранг, который прилетел в США. Они же активно насаждали цветные революции для смены власти по всему миру, прежде всего — на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Теперь этот бумеранг прилетел обратно.

На самом деле американское общество — далеко не так благополучно, как нам казалось. И оно не стало тем хвалёным плавильным котлом, где из разных народов, из эмигрантов образуется новый политический класс.

— "Новая общность людей", как у нас при советской власти говорили.

— Да. Единого народа там не получилось.

— Но они все — американцы?

— Они все американцы, но они не стали одним народом, который готов созидать и двигаться вперед. Мы видим хаос, упадок, расовые столкновения. Сегодня там процветает черный расизм, расизм цветных в отношении белого населения США. Это — глубокий раскол.

Америка расколота как Украина

Америка сегодня расколота, как расколота, например, Украина. Очевидно, что там есть как минимум 70 миллионов людей, которые — за Трампа, за твердые консервативные ценности, за то, чтобы снова сделать Америку великой, за традиционную семью, за право свободного владения огнестрельным оружием.

Базовые американские ценности, конечно, входят в противоречие с теми людьми, идеями и идеологией, которую Байден несет Америке. Поэтому у меня — большие опасения, насколько будут предсказуемы США. Их будет лихорадить и трясти, неизвестно, чем это закончится.

Самое главное — это ядерное оружие, система централизованного контроля над ним — ядерный чемоданчик, который будет в руках Байдена. Не дай Бог он перепутает кнопку ядерного чемоданчика, например, с ручкой двери в президентский ватерклозет.

Здесь нужны какие-то ещё системы контроля. Будем рассчитывать, что все-таки находящегося в таком преклонном возрасте Байдена кто-то будет контролировать, чтоб он не совершил фатальных ошибок. Хотя бы его личная охрана.

— Все ошибки во внешней политике, которые можно было сделать, Байден сделал уже давно, когда отвечал за это направление. Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и так далее — "наш пострел везде поспел". Поэтому есть все основания предполагать, что он начнет действовать в привычном стиле.

Хотя в связи с действительно очень тяжелой ситуацией в США, в том числе с коронавирусом, и учитывая собственный возраст и здоровье, видимо, ему может быть совсем не до насаждения демократии в окружающем мире. Как вы считаете? Может нам стать полегче?

— Я так не думаю, потому что короля играет свита. Приглашены откровенные враги России в состав новой администрации. Возвращается Виктория Нуланд, у которой глубокая ненависть к России. Возвращается бывший посол США в Москве Макфол, возвращается Керри.

Это — достаточно сильные и опасные игроки. Они знают Россию, ее сильные и слабые места. Макфол знает всех лидеров несистемной оппозиции в России. В любом случае глобальные цели американской администрации остаются прежними — сдерживание и отбрасывание нашей страны.

Мы — потенциальный военный противник США, и разумеется, в открытом военном противоборстве Америке против России ничего не светит, потому что ядерное оружие уравновешивает шансы. Поэтому ставка будет сделана на экономические методы подрыва России изнутри.

Это — удар по "Северному потоку-2", использование пресловутого закона о санкциях против врагов Америки, введение экономических санкций против российского государственного долга — фактически запрет для иностранных инвесторов инвестировать в российские ценные бумаги и все другие возможные меры.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы сша джо байден игорь коротченко
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