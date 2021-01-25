Игорь Коротченко: Впереди у США — перестройка

В эфире программы "Еженедельный разговор о главном" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о главных последних событиях в мире. Свершилось инаугурация Байдена. Еще никогда вступления в должность очередного президента не ждали с таким напряжением. Все могло переиграться в любой момент. Но и сейчас напряжение сохраняется, и видимо, будет только нарастать. США вступает в Перестройку.

— Игорь, всё-таки прошла инаугурация 46-го президента США. Трамп заявил о создании новой партии. В Америке традиционно были две ведущие партии. Может ли идти речь о сломе общепринятой политической системы? Как вы оцениваете все эти события?

— Честно говоря, я не верю в какую-то сильную альтернативную партию. Очень маловероятно, что какая-то новая или старая партия составит конкуренцию фактически правящим — Демократической и Республиканской.

Однако Трамп реально может создать, скажем, общественно-политическое движение, которое будет объединять большинство из 70 с лишним миллионов людей, которые голосовали за него и готовы пойти за ним. Это — личный электоральный потенциал экс-президента, но не Республиканской партии.

Возможно, если Трамп сейчас избежит каких-либо обвинений в государственной измене, люди, отдавшие голоса за него, станут тем плюсом, который позволит совершить политическое чудо и через четыре года вернуться в Белый дом. Хотя в это верится с трудом.

США — СССР периода развала

Что касается Байдена, он мне напоминает политического деятеля времен позднего Советского Союза Константина Устиновича Черненко — человека, на короткий момент времени возведенного к высшим постам в системе страны и быстро канувшего в Лету.

Почти 80-летний Байден, как в прошлом и Черненко, увы, пребывает уже в такой физической форме, когда-либо засыпает, либо забывает, либо просто эмоционально изможден, и полноценно исполнять обязанности президента США ему крайне тяжело — особенно в той ситуации, в которой сегодня находятся Соединенные Штаты.

Сама церемония инаугурации, конечно, выглядела как действо в осажденной крепости какой-нибудь третьеразрядной латиноамериканской диктатуры. Люди с оружием, массовые кордоны, проверки, общая обстановка лихорадочного ожидания терактов — вот что сопровождало инаугурацию президента Байдена.

Дай Бог ему в полном объеме эти четыре года отработать. Ведь возраст и физические кондиции 46-го президента США таковы, что в любой момент может наступить некий фатальный случай, и тогда на пост главы государства будет приведена нынешняя вице-президент Харрис — достаточно эксцентричная женщина индийского происхождения.

Износ всей системы

Словом, сегодняшние американские реалии вызывают ощущение, что в воздухе носится действительно конец системы. Примерно те же чувства я испытывал во второй половине 1980-х годов — ожидание чего-то страшного и неизбежного для СССР впереди.

Мне кажется, в такой ситуации сегодня находятся и Соединенные Штаты Америки.

Мы наблюдали изумительные вещи — как трансформировалась политическая система США, какие были погромы, когда белых ставили на колени и заставляли целовать ботинки неграм.

Помним и последние дни Трампа в Вашингтоне — штурм Капитолия, захват высших органов законодательной власти, стычки с полицией внутри Конгресса, в том числе со смертельными исходами.

И, конечно, показательную дезинфекцию Белого дома, когда люди в скафандрах высшей биологической защиты под видом борьбы с COVID проводили зачистку стоимостью почти 300 тысяч долларов всего, что осталось после Трампа.

Словом, происходящие события заставляют предполагать, что США не прошли еще кризис и в любой момент на страну могут обрушиться гораздо большие проблемы.

— Да, были очень нервные и эмоциональные действия, не свидетельствующие о высокоинтеллектуальной организации тех, кто "заказывал музыку".

— Конечно, имеет место человеческий фактор. Сегодняшняя политическая элита США — это позднее брежневское Политбюро, старики, многие из которых уже находятся на грани маразматических расстройств. Сам президент тоже в таком состоянии, когда требуется сопровождающая бригада дежурных реаниматологов, как Брежневу в последние годы.

Черненко, насколько я помню, просто простыл на трибуне Мавзолея и скончался. Видимо, и состояние здоровья Байдена такое, что его надо беречь американской секретной службе. Это — все-таки самое мощное ядерное государство на Земле, если не брать в расчет Россию.

Я в данном случае не злорадствую над Соединенными Штатами Америки, просто у меня вызывает чувство глубокого изумления, когда я вижу такие исторические параллели. Очень похоже, что впереди у США — перестройка. Для Советского Союза она кончилась распадом СССР.

В силу тех или иных причин на место Байдена может прийти та же самая Харрис. Возможно, она станет американским Горбачевым. Там уже многое меняется, а в новую американскую администрацию приглашены трансгендеры, представители ЛГБТ, BLM… Их профессиональные качества — крайне низки.