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Автор Олег Артюков

Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?

Мир

В конце прошлого года Европейский совет по международным отношениям провел опрос в 11 государствах Евросоюза. Участие в исследовании приняли 15000 человек. И результаты опроса свидетельствуют - большинство европейцев считают политическую систему США "сломанной", а ведущей державой в мире в течение следующего десятилетия станет Китай. Есть и про Россию.

Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?

Не оправдали доверия

Несмотря на то, что большинство европейцев приветствуют победу Джо Байдена на президентских выборах, многие из участников опроса полагают, что доверять США после четырех лет правления Дональда Трампа нельзя.

"Европейцам нравится Байден, но они не думают, что Америка вернется в качестве глобального лидера", - цитирует The Guardian директора аналитического центра Марка Леонарда. 

По мнению главы Центра либеральных стратегий Ивана Крастева, многие европейцы, скептически относящихся к нынешним возможностям США, хотят сделать выбор в пользу более независимой роли ЕС в мире".

Большинство участников - 51 процент - считают, что при Байдене США скорее всего не решат свои внутренние разногласия и не будут стремиться решать международные проблемы: изменение климата, установление мира на Ближнем Востоке, решать вопросы в отношениях с Китаем или заботится о европейской безопасности.

Что касается Китая, то по мнению 79 процентов опрошенных в Испании, 72 процента в Португалии и такого же числа респондентов в Италии, 63 процентов во Франции эта страна в течение следующего десятилетия обгонит США в качестве ведущей державы в мире.

Европа не хочет поддерживать США 

Стоит заметить, что треть участников опроса полагает, что США вообще не следует доверять после того, как многие американцы голосовали на выборах за Трампа. При этом в Германии таких людей заметно больше - 53 процента. А вот в Венгрии и Польше, где у власти консерваторы, поддерживающие Трампа, несогласных с подобной точкой зрения куда больше, чем в других странах, в которых проводилось исследование.

Только десять процентов опрошенных считают США «надежным» партнером в области безопасности, который всегда будет защищать Европу. В то же время по крайней мере 60 процентов в каждом из 11 государств заявили - они сомневаются в том, что их страна может рассчитывать на поддержку США в случае кризиса.

Две трети опрошенных заявили, что теперь важно, чтобы Европа заботилась о собственной защите: 72 процента в Португалии, 71 процент в Швеции, 70 процентов  во Франции и 69 процентов в Польше.

По крайней мере, половина респондентов в каждой из участвовавших в опросе стран заявили, что предпочли бы, дабы их правительство было нейтральным в конфликте между США и Китаем. 

Что же касается России, то в среднем 23 процента участников опроса сказали, что их страна должна встать на сторону США в возможном конфликте. И в среднем 59 процентов заявили, что их государства должны оставаться нейтральными.

Еще один момент - в большинстве стран считают, что для хороших отношений с их странами Германия стала более важной, нежели Соединенные Штаты.

Конечно, подобные настроения эксперты ныне связывают с четырьмя годами правления Дональда Трампа. Он и в самом деле открыто демонстрировал неприязнь ко многим европейским политикам. 

Впрочем, на настроения европейцев повлияли и заявления их собственных политиков. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон является активным сторонником более самостоятельной роли ЕС на международной арене. И не только он один. 

Интересно, конечно, как быстро администрация Джо Байдена попытается изменить эту ситуацию. И каким будет отклик в Европе. Хотя, судя по тому, что практически все лидеры европейских государств поздравили Байдена почти сразу же после выборов в ноябре, в Европе большие надежды, что всё будет как до Трампа. Ну или если не всё, то многое.

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