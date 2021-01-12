Эксперт рассказал об угрозах разрушения Казахстана

Казахстан разрушит не активное протестное меньшинство, а пассивное большинство, "сидящее на кухнях". Оно не поддержит власти, когда настанет "час икс", считает эксперт Досым Сатпаев.

В Казахстане есть русский сепаратизм?

В парламенте без изменений

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

По данным ЦИК, на парламентских выборах победу одержала партия власти "Нур Отан" с 71,09% голосов. В мажилис также проходят демократическая партия "Ак Жол" и "Народная партия Казахстана" (бывшая Коммунистическая партия). Явка избирателей составила 63,3%. В выборах также принимали участие народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", и политическая партия "Адал". Они не набрали проходных 7% голосов.

Без протестов не обошлось

Протесты организовали представители запрещённой в Казахстане "Демократической партии Казахстана" экс-банкира Мухтара Аблязова и движения "Пробудись, Казахстан", которые бойкотировали выборы.

Манифестанты были заблокированными правоохранительными органами в центре Алма-Аты на площади Республики. Полицейские задержали несколько десятков человек, пытавшихся к ним пробиться. Ранее в соцсетях Аблязов, который покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободы, призывал своих сторонников выйти 10 января на митинги в крупных городах Казахстана.

"Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет", — сказал президент Касым-Жомарт Токаев.

Нынешние протесты, как и после выборов президента Казахстана в 2019 году, не являются масштабными. Самыми резонансными были антикитайские протесты в 2010 году, социальные протесты нефтяников в Жанаозене (2011), протесты против земельной реформы (2016), протесты многодетных матерей (2019). В 2020 году неожиданный отпор получило требование регистрации автомобилей, завезенных из стран ЕАЭС.

Почему протестуют в Казахстане

В комментарии для "Правды.Ру" казахстанский политолог Досым Сатпаев подчеркнул, что все протестные выступления в Казахстане имеют внутренние причины — из-за недовольства сложившейся политической и экономической ситуацией.

По словам политолога, в минувшем году эпидемия коронавируса привела к довольно жесткому локдауну, а июль в Казахстане назвали "месяцем безвластия", когда "ни один государственный орган, ни один из политических институтов не показали антикризисную эффективность в плане помощи людям".

Мало того, этот период отмечен коррупционными преступлениями в органах власти, которые занимались распределением медикаментов — арестован министр здравоохранения.

"На первый взгляд Казахстан — богатая страна, успешное государство, которое имеет красивые международные рейтинги, стабилизационный фонд от продажи нефти. Но если заглянуть глубже — благосостояние населения падает, средний класс переходит в бедный или почти бедный, — теперь это около 70% населения, растёт безработица. По данным Всемирного банка она составит до 2 миллионов человек в прошедшем году ", — сказал эксперт.

Досым Сатпаев отметил, что нынешние протесты проводила новая оппозиция, которая ещё в 2019 году, требовала проведения политических реформ, честных, прозрачных выборов. Однако, "мы видим, чтов парламент попали те же самые партии, что и в 2016 году", а с 2013 года в Казахстане не была зарегистрирована ни одна новая политическая партия.

Эта новая протестная волна наложилась на старую, которая существовала уже в течение многих лет в отношении политических требований, сказал политолог. В связи с этим отмечается сильный рост национал-патриотических настроений, так как сейчас около 70% — это казахское население, в основном, казахоязычное, по сравнению с около 30% в 80-е годы.

Казахстан повторит судьбу Советского Союза

Досым Сатпаев вспомнил, что Советский Союз разрушило не активное протестное меньшинство, а кухонная демократия, то есть, пассивное протестное большинство, которое не выступило в поддержку власти при попытке этот союз сохранить.

"По сути, в Казахстане мы наблюдаем такую же ситуацию. Есть активное оппозиционное меньшинство, которое действительно активно выступает на площадях. Но большую проблему для власти представляет именно пассивное протестное большинство, которое у себя на кухнях критикует власть, считает её нелегитимной и, самое важное, в кризисные моменты оно не будет её защищать, не выступит в её поддержку", — сказал эксперт.

По его мнению невысокая легитимность нынешних властей "не позволяет управлять обществом, призывать население к каким-то шагам в каком-то направлении".

Досым Сатпаев считает главным вызовом для Казахстана (как и всего постсоветского пространства) будет смена поколений.

"Появилось поколение независимости, которое не помнит СССР, которое больше будет требовать изменений. Поэтому, я думаю, что вот эта смена поколений во всех наших странах будет таким довольно серьезным интересным вызовом для нас и с научной точки зрения, и с политической, и с экономической", — сделал вывод Досым Сатпаев.

Другое мнение: казахстанцы доверяют государству

Социолог Камила Ковязина в cabar. asia отмечает, что казахстанцы сохраняют базовый уровень доверия к государству, они законопослушны. В случае нарушения их прав они сначала всегда стремятся использовать все законные способы. Это включает в себя обращения в госорганы, в суд, в партию Нур Отан, привлечение внимания через СМИ и социальные сети.

"Последние становятся все более влиятельным инструментом воздействия на государственные решения, причем не требующим радикальных мер. Это — зачастую последний способ добиться внимания и справедливости. Посредством соцсетей казахстанцы обращаются к акимам, министрам, президенту. Касым-Жомарт Токаев лично присутствует в Твиттере и Инстаграме для отслеживания резонансных вопросов и озвучивания своих решений", — указывает социолог.

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