Казахстанский правозащитник: население устало от тандема Назарбаев-Токаев

Эпидемия коронавируса привела Казахстан к политическому кризису, нынешние власти не способны заключить новый договор с населением, считает казахстанский правозащитник Галым Агелеуоф.

Эпидемия обнажила проблемы Казахстана

В Казахстане после отмены ЧП, объявленного в марте по коронавирусу, в июле был резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19. "Сейчас мы на войне", — так описал ситуацию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев .

Как сказал в программе "Точка зрения" президент общественного Фонда "Либерти" Галым Агелеуоф, эпидемия обнажила проблемы страны, которые накапливались 30 лет.

По его словам, за годы независимости в Казахстане была создана система, которая позволяла элите присваивать миллиарды, полученные от продажи нефти и предназначенные на развитие инфраструктуры. Например, огромные средства были разворованы при реализации госпрограммы "Питьевая вода в селе" или строительства дорог в сельской местности.

"Эпидемия коронавируса обнаружила, что Казахстан закупает препараты по завышенным ценам или вовсе не закупает, или они лежат на складах, а потом "по сигналу" продаются по завышенным ценам. Не было ни массового тестирования, ни объективной статистики, поэтому после отмены ЧП пошла массовая вспышка заболевания", — сказал Агелеуоф .

Правозащитник заметил, что были манипуляции с анализами для преуменьшения смертности от COVID-19. Однако резко возросшая "необъяснимая" смертность от пневмонии в июле раскрыла эти махинации.

Статистика рисовала благостную картину

По словам Галыма Агелеуофа, в Казахстане статистика рисовала "благостную картинку" практически везде, например, "безработица пряталась за самозанятыми", а экологические катастрофы скрывались. Чиновники это делали для того, чтобы Казахстан был на высоких позициях в международных рейтингах.

"Люди видели неутешительную реальность, а чиновники себе создали уютный рай, в котором пользовались всеми благами. Созданная же ими социальная составляющая не защищала население", — сказал правозащитник.

В Казахстане политический кризис

По мнению Галыма Агелеуофа, эпидемия вызвала экономический кризис, а он, в свою очередь, — политический.

Но встать на защиту населения практически некому, потому что те, кто критикует правящую партию "Нур-Отан", "находятся под давлением", а правительство Токаева "выполняет ту же репрессивную функцию, что и правительство Нурсултана Назарбаева, который создал авторитарную модель правления и полицейское государство", отметил президент ОФ "Либерти".

"Его (Токаева) курс — тот же, что и при Назарбаеве, и он ведет к деградации страны. Так называемой оппозиции Дариги Назарбаевой нет, ее исключение из сенаторов было согласовано с Елбасы", — сказал активист.

Сам он, по словам правозащитника, в последние годы "был озабочен не тем, чтобы вывести народ из бедности", а строительством "пантеонов", собственным прославлением. Так, салют в честь его юбилея в дни, когда люди забирали массово своих усопших из моргов, показал, насколько он оторван от народа.

"Его рейтинги держались только на заказанных опросах, где результат был предопределен", — отметил Галым Агелеоуф.

Перезагрузка власти возможна по "белорусскому варианту"

Перезагрузки власти в ближайшее время в Казахстане эксперт не ожидает. Выборы в местные органы власти, в парламент будут представлять из себя "междусобойчик" проправительственных партий, выиграет номенклатура, которая будет "продавать должности".

"Критика действий властей в эпидемию позволила поднять вопрос о смене правительства, но придут те, за кем тоже тянется коррупционный шлейф", — сказал Галым Агелеуоф.

По его словам, в более долгосрочной перспективе есть надежда на то, что "что-то изменится" в электоральный период, потому что народ устал, но для этого нужна консолидация общественных организаций.

"Если Токаев продолжит политику построения государства для избранных, тогда люди станут требовать справедливости, тогда развитие ситуации пойдет, скорее всего, по белорусскому варианту", — отметил активист.

Националистический фактор на вооружении оппозиции есть, но он "приглушен", добавил он.

"Есть оппозиция, которая берет на вооружение национализм, но в Казахстане по этому вопросу она всегда проигрывала властям, которые занимают умеренные позиции. То есть население в массе не приемлет эти лозунги, гораздо более может быть успешна оппозиция, которая будет отстаивать общегражданские ценности", — сделал вывод Галым Агелеуоф.

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