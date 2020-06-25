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Автор Любовь Степушова

Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане

Мир » Бывший СССР

Касым-Жомарт Токаев говорит о "недопущении ущемления русского языка", что может привести к "непоправимым последствиям", но сам способствует тому, чтобы в Казахстане националисты чувствовали себя вольготно.

Казахстан начал тихую борьбу против русских

Президент Казахстана заговорил об ущемлении русского языка

Укрепление позиций государственного казахского языка не должно приводить к ущемлению русского языка, заявил президент Казахстана Касым -Жомарт Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык"), опубликованном в четверг. По мнению Токаева, неправильное обращение с языковой проблемой может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны.

"В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения ареала его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений", — отметил глава государства.

Токаев предлагает учитывать геополитический фактор "самой протяженной в мире сухопутной границы с Россией".

"География — это тоже важный фактор геополитики. Но это не значит, что работа (по укреплению казахского языка) должна быть заморожена. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания", — сказал он.

А разве это не ущемление?

Тем не менее выводы из такой позиции следуют неожиданные. Президент Казахстана предлагает при назначении на государственные должности предпочтение отдавать тем, кто наряду с профессиональными качествами хорошо владеет казахским языком.

"Госслужащие, не умеющие вести дискуссию и диалог на государственном языке в парламенте или на пресс-конференциях, должны стать анахронизмом", — подчеркнул он.

Токаев поощряет неприятие России

Как сказал "Правде.Ру" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических наук в Институт стран СНГ Андрей Грозин, после событий 2014 года, незначительная, но достаточно "громкая" часть казахстанской интеллигенции, которую принято называть "национал-патриотической", постоянно транслирует одну и ту же идею, что крымский сценарий может повториться применительно к Казахстану.

По словам эксперта, при этом "логические доводы о том, что от российской стороны нет к этому предпосылок, заявлений, претензий вязнут в этой политически мотивированной идеологии".

Причем, добавил Андрей Грозин, Токаев сам ввел в Национальный совет общественного доверия (консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан — Прим. ред.) совершенно непропорциональное количество "подобного рода персонажей", которые на своем сайте "транслируют свое мнение и особое неприятие России, русских, российской политики, русского мира".

"Они настолько распиарены, что имеют влияние на значительную часть казахского этноса, используют болезненную тематику, например, тему голода в казахской степи 1932-1933 годов", — отметил эксперт.

Казахстану грозит не крымский, а киргизский сценарий

По его словам, на уровне одной из оппозиционных парламентских казахстанских партий — "Ак жол" — продвигается идея, очень схожая с той, что продвигалась в 2012–2013-2014 годах на Украине — "как кровавый Сталин уморил десятки миллионов казахов в голодоморе 30-х годов".

"Этот национализм цветет и пахнет настолько хорошо, что периодически случаются погромы с человеческими жертвами. Русских пока эта погромная тематика миновала в силу разных объективных и субъективных обстоятельств, а остальным меньшинствам достается по полной. В кордайских погромах было 11 убитых, 10 из них дунгане. Много домов и имущества сожжено. На прошлой неделе произошла взаимная резня между казахской и уйгурской молодежью.

Все это объявляется властью сугубо бытовыми конфликтами, приобретающими в силу действий провокаторов межнациональную окраску. Постепенно в республике накапливается разность потенциалов, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к трагическим событиям, как в соседней Киргизии летом 2010 года (межэтнические столкновения между киргизами и узбеками, вспыхнувшие 10-15 июня 2010 года в городе Ош — Прим. ред.)", — предупредил Андрей Грозин.

Казахский язык — непреодолимый фильтр для русских

По словам эксперта, казахский язык является "фильтром", который отсеивает в госструктурах русских, и никто этот фильтр отменять не будет,

"пока существует казахская государственность в том виде, в каком она сейчас существует".

Формально русские такие же граждане, как и казахи в Казахстане, продолжил Андрей Грозин, но одно дело законодательные нормы, а другое — правоприменительная практика. Например, среди министров, первых вице-министров, заместителей министров, руководителей госкомитетов, парламентариев, акимов не этнические казахи составляют 3-5% "в лучшем случае".

"Слова Токаева, вероятно, вызваны последними высказываниями российского президента о "подарках", которые прихватили союзные республики в виде территорий, когда уходили из разваливающегося СССР.

Сейчас национально озабоченная часть казахской интеллигенции опять начнет говорить о крымском сценарии применительно к Казахстану. Они видят в словах Путина то, чего он не говорил, то, что не думал, и то, что не имел в виду", — сделал вывод Андрей Грозин.

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Темы андрей грозин касым-жомарт токаев казахский национализм русский язык в казахстане
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