Политическая ситуация в Молдавии накаляется

Вскоре после избрания президентом прозападной и просоросовской Майи Санду парламент Молдавии неожиданно принял целый ряд пророссийских законов, а также перевел Службу информации и безопасности из подчинения президента под контроль парламента и отказался предоставить США территорию бывшего республиканского стадиона в центре Кишинева под строительство нового посольства.

Такие решения стали возможны благодаря объединению ряда фракций и независимых депутатов. Означает ли это образование новой правящей коалиции? Или это — кратковременное ситуационное объединение? Куда и как дальше пойдёт Молдавия? На все эти и многие другие вопросы ответил депутат парламента Республики Молдавия от Партии социалистов, директор Социал-демократического института Молдавии Богдан Цырдя.

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— Богдан, депутаты разных взглядов голосовали по этим вопросам солидарно, исходя из собственных интересов. Тем не менее, может ли так случиться, что альянс с депутатами, которые примкнули к вам на голосовании, станет долговременным? Или вы надеетесь сами набрать на выборах больше голосов?

— На самом деле никакого альянса нет. Альянс предполагает договор или соглашение, разделение каких-то функций в парламенте и правительстве. У нас никаких соглашений нет. У нас было ситуативное голосование, конъюнктурное.

По некоторым законам голосует вместе с нами и блок ACUM, если они их устраивают. Мы же не только эти законы принимали. Безусловно, альянса нет, соглашений нет, даже совместных интересов нет. Это все — конъюнктурно.

Скорее всего, после того, как мы проголосуем за эти пакеты, возможен роспуск парламента и досрочные выборы. Но это — уже более сложная конструкция и игра. Об этом можно будет говорить после Нового года.

— Какой повод будет для роспуска?

— Роспуск парламента возможен по нашей конституции в двух случаях:

когда он не принимает в течение трех месяцев ни одного закона,

и когда после отставки правительства он не в состоянии избрать новое в течение 45 дней.

Кризис, засуха, пандемия и политика

До этого парламент не собирался у нас два месяца. Значит, оставался ему один месяц. Майя Санду и ее соратники с пеной у рта кричали, что Додон узурпировал парламентскую власть, не собирает парламент специально. Хотя была пандемия и выборы.

Теперь вот созвали парламент. Таким образом, убили один шанс для роспуска. Теперь надо ждать нового шанса. Другой вариант — подать в отставку и за 45 дней не избрать правительство. У нас — кризис, засуха, пандемия.

В маленькой Молдавии — 1700 случаев заражения коронавирусом в день. Мы чуть ли не впереди всей Европы, если соотнести к количеству населения.

Санду — как Троцкий: ни того, ни другого

Допустим, Майя Санду говорит Кику уйти в отставку. Хорошо, Кику уходит. Но что дальше? А дальше Майя Санду должна предложить свое правительство. Но она же — не сумасшедшая!

При кризисе, при пустом бюджете брать на себя ответственность она не хочет. Она хочет, чтобы Кику подал в отставку, но она не назначает другое правительство. Кику остается исполняющим обязанности премьера в правительстве без полномочий, без нормального бюджета, без реальных рычагов.

Кику в этой ситуации еще больше увязает во всех этих проблемах. Решить их он не может. Рейтинг правительства и Додона падает, а Майя Санду — вся в белом, чистая и ни при чем. Идет на выборы и побеждает как Ким Чен Ын, получая 99,9% голосов. Вот такой у них план.

Мы им предлагаем: господа, вы хотите роспуска? Предъявите свою кандидатуру премьера. Отправьте в отставку Кику, и сразу же, одновременно предъявите вашу кандидатуру, чтобы мы за нее проголосовали.

А то, что вы предлагаете сейчас — это капкан. Капкан для уничтожения Игоря Додона и Партии социалистов Республики Молдавия. Все ее предложения — из этой оперы, но это — палка о двух концах.

Она сейчас не хочет досрочных выборов и не хочет брать на себя ответственность. Все это нужно ей где-то через полгода, когда пандемия спадет и кризис уляжется. Вот тогда она хочет зайти в белом, взять всю власть. А дальше на этом фоне, как Чингисхан, править лет 30-40.

— А вы уверены, что выиграете эти выборы?

— Никто уверенным быть не может, потому что Молдавия — полуколония. У нас пока еще — не Украина, конечно, но где-то рядом. Понятно, что всем в Молдавии заправляет посол США. Понятно, что у нас — сети Сороса. Одних только НПО у нас — 14 тысяч, из которых 102 — сети Сороса с бюджетом 107 миллионов Евро.

И более 100 СМИ с национальным покрытием телевидения. Вы себе не представляете, что это такое! В эти СМИ в этом году вкачали более 100 миллионов Евро. Они все направлены против Додона, против ПСРМ.

"Святая" Майя — победитель "дракона" Додона

Дошло до того, что они Майю Санду, которая участвовала в краже миллиардов в концессии Международного аэропорта Кишинева, в приватизации Сбербанка и во многих других преступлениях, практически сделали святой.

А Игорь Додон для них — жуткий монстр. Гитлер на фоне Додона в молдавских СМИ кажется невинным мальчиком. Такая мощнейшая сеть, такой артобстрел ядом! Такого нет нигде! — Ни в Беларуси, ни в России, ни на Украине.

Более того, посольству США удалось раздробить левый фланг. У нас на левом фланге есть два мощных конкурента. Поэтому шансы, что мы сами возьмем 51 процент — невелики.