Никакого коронавируса и новые ракеты: о ситуации в Северной Корее

Власти Северной Кореи поступили очень просто при угрозе коронавируса — немедленно закрыли всю страну, ввели длительный карантин для приезжих. Теперь они утверждают, что случаев COVID в стране нет вообще. Как ощущает себя при этом население и каков удар по экономике? О ситуации в и так самой закрытой в мире стране "Правде.Ру" рассказывает научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Лада Семина.

Северная Корея и коронавирус

Читайте начало интервью:

Северокорейское "чудо". Как страна борется с коронавирусом

Игорь Буккер: Часто эпидемии исходят именно из Китая. Даже знаменитая "испанка" появилась вовсе не в Испании — просто это было государство, без военной цензуры опубликовавшее о событиях в стране. На самом деле испанский грипп из тех же регионов. В связи с этим как поступает Северная Корея?

— Северная Корея в таких случаях предпочитает закрывать границы и выжидать, а также вводить жесткий карантин для всех прибывших. Благо там это сделать проще, чем в Южной Корее, где поток гораздо больше. Причем карантины там по три недели, например, после вспышки Эболы. И эта техника пока работает.

Сейчас они заявили, что страна не будет открыта, пока не появятся лекарство и вакцина. Даже когда внутри случилась вспышка кори, закрыли Пхеньян, и можно было ездить только со справкой о вакцинации. То же самое случилось, когда возникло подозрение на COVID в пограничном с Южной Кореей городе Кэсон. Регион закрыли на карантин, но в итоге вируса не нашли.

Если же мы говорим о каких-то превентивных медицинских мерах, то их нет. Только гигиена, масочный режим, дезинфекция.

— Мало того, что это удар по экономике, и так страна закрыта… Каких-то ракетных испытаний там не предвидится?

— Тут интересная ситуация. 10 октября на 75-летие Трудовой партии Кореи они представили свои новые технологии, включая какие-то продвинутые ракеты. Эта направленность сохраняется, так что об этом сложно говорить.

— Но удар по экономике еще сильнее, чем по Южной Корее. Это уж точно из-за закрытости.

— Естественно, удар сильный. Ким Чен Ын, выступая с речью, даже немного прослезился, извинился перед нацией за то, что он не так хорошо старается, как обещал. Ему пришлось попросить население затянуть пояса. И там часто работает концепция: когда есть экономические трудности, это в первую очередь коснется населения и его обыденной жизни, рациона, доступности одежды, в последнюю очередь — военных технологий.

Диктатура спасает?

— У нас был в студии гражданин Финляндии, который рассказывал, что в России молодцы, вовремя сделали, а у них опоздали. Швеция на момент первой волны вообще отказывалась вводить ограничения и потом получила. Получается, что Европа хуже оказалась подготовлена, чем Восток, где сумели избежать многого. Это все-таки общества если не тоталитарные, то более склонные к дисциплине, чем разнузданные европейцы. Мы же помним, что в Италии творилось, в других странах.

— Хороший вопрос. Я считаю, что для предотвращения эпидемии такие тоталитарные режимы с жесткой дисциплиной — лучшее, что может быть. Я не выступаю за тоталитарный режим. Но ситуацию спасает, когда люди жестко выполняют правила, государству не надо оглядываться на мнение населения.

В странах, где очень любят свободу, боятся, что люди начнут протестовать, что их закрыли, обязали носить маски, правительству всегда приходится делать эти скидки, и из-за этого не удается действительно быстро остановить распространение. Но кроме этих режимов следует отметить демократическую Южную Корею. Там культура играет огромную роль. И хотя они любят демонстрации и протесты, им сказали, что их перемещения из-за COVID будут отслеживать — никто не возмущается. Притом что на самом деле это поломало не одну жизнь, вскрывались адюльтеры и так далее. Это нарушение основных свобод, и все равно народ не возмущается.

— Нам говорили наши эксперты, что пребывание на карантине иногда разрушало семьи. Некоторые, наоборот, впрочем, объединяло. Насчет преимуществ демократии и тоталитаризма — нет ничего идеального, есть плюсы и там и там. Великую Отечественную войну мы бы тоже не выиграли, если б был раздолбайский режим, а не сталинский. А что известно по поводу личной жизни в Северной Корее?

— Про личную жизнь нет никакой информации. Но жесткого локдауна, когда все взаперти, там не было. Если подозрение на COVID, отсиживаешь карантин. А в Южной Корее не было самоизоляции, там в какой-то период вводили дистанционное обучение и одному из родителей давали небольшой отпуск, чтобы сидеть с ребенком. Конфликтов это не вызывало.

Южная Корея хорошо справилась — максимально сохранили обычную жизнь, государство не закрывали.

— Можно пошутить, что даже собак не ели, потому что с ними гуляли во время карантина.

— Там не так уж много людей едят собак, это скорее миф. Это редкое и дорогое блюдо… В Северной Корее они сразу начали алармистский тон, настроили население на то, что ужасная угроза надвигается на нашу нацию. То есть там постоянно говорится об этой угрозе. Кроме того, даже когда была пылевая буря из Китая в прогнозах погоды — просили людей не выходить на улицы, официально запретили строительные работы на улицах в этот период, потому что, возможно, будут прилетать частицы вируса вместе с этой бурей.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовил Михаил Закурдаев