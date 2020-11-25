Северокорейское "чудо". Как страна борется с коронавирусом

Северная Корея — государство, как известно, непростое. Ее власти утверждают, что им удалось не допустить распространения коронавируса. Можно ли им доверять? Своими наблюдениями с "Правдой.Ру" делится научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Лада Семина.

Игорь Буккер: Как обстоят дела в Северной Корее с коронавирусом? Недавно американский журнал The National Interest писал, что там много курящих людей, а COVID легко передается благодаря этому воздушно-капельным путем. Что вам известно как человеку, который занимается непосредственно проблемами Северной Кореи?

— Северная Корея интересна еще и тем, что официально там нет ни одного случая коронавируса. Сейчас у нас в мире 9 таких стран: Северная Корея, Туркменистан и несколько островных государств. Островные государства изолированы, а Северная Корея граничит с Китаем, и это ее основной торговый и политический партнер. И второй страной в самом начале пандемии по распространенности вируса была Южная Корея. То есть государство было окружено сразу двумя эпицентрами.

Вопрос спорный, потому что страна уникальная, сложно получить по ней информацию. Очень часто данные противоречивые. Основной источник — это СМИ как КНДР (весьма пропагандистские), так и зарубежные, которые все время пытаются найти противоречия. Стоит делать скидку на то, кто и как говорит.

Часто ссылаются на неизвестные источники, что является показателем того, что информация, скорее всего, фейковая. Мы же получали информацию, что Ким Чен Ын умер от коронавируса, несколько раз его похоронили. Но мы видели недавно, что все это далеко от истины.

— Говорили еще, что он сестру назначал на высшие должности.

— Это сразу надо делить на 100, а то и на 200. Говоря о текущей ситуации, мы смотрим на косвенные признаки, например, на данные Всемирной организации здравоохранения, наблюдатели которой есть в стране. Даже по этим данным в Северной Корее не было ни одного положительного теста на COVID.

— Насколько можно доверять вообще? Закрытые государства, там нет туристов, они сами мало путешествуют. Помню, в Мексике в свое время президент даже сказал: "А у нас коронавирусом болеют только богатые, потому что они могут путешествовать, а бедный человек — никуда". Его слова опровергли, потому что болели не только богатые мексиканцы.

— Туризм в Северной Корее есть и активно развивается, там великолепные курорты. Очень много китайских туристов. Как только появилась информация о китайском вирусе, в Северной Корее закрыли все границы, воздушное и железнодорожное сообщение со всеми странами. Сохранили совсем небольшой грузопоток. Руководство понимает, что как только вирус приходит в страну, с ним бороться очень сложно.

Страну закрыли на свой страх и риск, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике. Товарооборот с Китаем упал практически на 70%. Карантин для прибывших вырос до 30 дней. Люди, которые перевозят грузы, также на него помещаются. Максимальная дезинфекция.

Но возникает другой вопрос. Видимо, там что-то все же есть, раз такие меры. У нас тоже дистанционное обучение вводили в последнюю очередь. К тому же никто не отменял грипп, ОРВИ и прочие болезни. Является ли заболевший носителем нового коронавируса, который как-то проскочил до закрытия границ, или это простое ОРВИ, сказать сложно.

Железная дисциплина

— У них тоже масочный и дистанционный режим?

— Да, а также всеобщая дезинфекция — транспорт, общественные места… Все швейные предприятия в военном режиме перешли на производство масок. Хотя 10 октября состоялся огромный парад в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Масок почти ни у кого не было. Ким Чен Ын ни разу не зафиксирован в маске ни на фото, ни на видеохрониках.

— А остальные руководители?

— Периодически появляются. На фото из обыденной жизни люди в масках, хотя некоторые эксперты говорят, что часть — фотошоп. Они везде меряют температуру, если что, сразу отправляют на карантин. Они весьма дисциплинированный народ, у них вопросов не возникает. Им сказали: не есть вне дома — они не едят. Хотя это носило рекомендательный характер.

— Пандемия возникла на рынке якобы. В Корее питание совпадает с китайским. Они тоже используют такую живность.

— У них разный рацион. Корейцы не едят летучих мышей, тем более, что там довольно ограниченные возможности питания. Почему часто вирусы приходят именно из Китая? Вы правильно заметили: их еда продается на рынках часто в антисанитарных условиях. Включая диких животных, которые не встречаются в живой природе, и вирус может быстро мутировать и передаваться в итоге человеку.

А в Корее такого нет. Поэтому она не является эпицентром таких заболеваний, это проблема Китая.

— А что медики думают на этот счет? Может, в научных журналах появляется?

— Это очень трудно сказать даже самим медикам. Есть интервью со сбежавшим из Северной Кореи врачом, который говорил, что врачи там хорошие, их много, но не хватает тестов и средств индивидуальной защиты. Но он сбежал оттуда в 2012 году. Здесь стоит учесть, что сбежавший и будет говорить, что в КНДР все плохо, а в Южной Корее хорошо. Так что, учитывая, что КНДР под санкциями и не хватает средств и возможностей для закупки оборудования, оставалось лишь перекрыть страну. Могло бы не хватить средств диагностики, аппаратов ИВЛ.

Здесь интересно сравнить цифры с Китаем и Вьетнамом (коммунистическое прошлое) и, например, с капиталистическими Японией и Южной Кореей.

В Северной Корее, по данным на 2017 год, 36,83 врачей на 10 тысяч населения. Это колоссально большая цифра на самом деле, как во Франции. При этом в Южной Корее — 23,61. В России чуть больше — 37,49. То есть врачей там действительно хватает.

В Китае 59 больных на миллион. Во Вьетнаме 11 больных на миллион. Как мы знаем, в Северной Корее это 0. При этом в Республике Корея это 485. В Японии — 710. В России — более 9 тысяч на миллион населения.

То есть в этих системах лучше удается избежать именно распространения, потому что тяжелых больных "вытаскивать" им тяжело, нет для этого ресурса.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил материал Михаил Закурдаев