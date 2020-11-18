Пятый Пленум ЦК Китая: чем он отличился

В конце октября в Китае прошёл пятый Пленум ЦК Компартии. Многие считают его судьбоносным. Почему — в интервью обозревателю "Правды.Ру" Саиду Гафурову рассказал китаист, исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

— В Китае все пленумы судьбоносные. Но этот всё же особенный.

- Впервые за десятилетия, я бы даже сказал, что впервые за всю историю Компартии Китай не опубликовал контрольных цифр.

Я напомню, что всегда, как это было и в Советском Союзе, самое главное — это контрольные цифры. Потому что пятилетка строится по экономическим законам. И многие ожидали, что будут какие-то намеченные погодовые планы и планы пятилетки.

Китай повел себя совсем по-другому.

Вообще, Китай любит вести себя неожиданно. И на этот раз он превзошел сам себя.

Китай сделал два шага в разные стороны, как это ни странно прозвучит.

Первый шаг называется "Глобальное видение 2035" — это некая программа, которая озвучена на съезде и заменяет собой годовые этапы. Полное название документа:

"14-й план социально-экономического развития до 2025 и перспективные цели на 2035 год".

Сразу пошло очень много слухов. Например, не является ли это некой декларацией, что Си Цзиньпин вообще никогда не уйдет из власти?

По крайней мере, пока он совсем не состарится, потому что официально должность председателя КНР переизбираемая. Но она не ограничена никакими временными рамками, то есть он может избираться на сколько угодно сроков.

По сути дела, Си Цзиньпин совмещает сейчас три основных должности:

генсек ЦК КПК, то есть должность избираемая, но неограниченная по количеству сроков;

председатель Высшей военной комиссии, то есть главный военный начальник, эта должность тоже не ограничена сроками;

председатель КНП — гражданский руководитель КНР, который раньше должен был избираться на два срока по пять лет. С 2018 года ограничения сняты.

То есть, фактически, он пожизненный лидер. Формально его можно переизбрать, если проголосует Всекитайское собрание народных представителей по-другому или Компартия скажет, что давайте ограничим опять по срокам.

И когда была опубликована на пленуме программа "Глобальное видение 2035", то стало понятно, что Си Цзиньпин хочет заглянуть как минимум за этот горизонт, а может быть, и дальше.

Это первая неожиданная история, потому что, казалось бы, странно публиковать видение в тот момент, когда мировые связи рушатся, рушится мировая торговля, на чем, собственно, Китай базирует как минимум 20, а то и 30% своего ВВП.

Тем не менее это было сделано.

К чему будет стремиться Китай

По отношению к 2021-2025 годам цели сформулированы предельно расплывчато:

"Китай будет стремиться к достижению устойчивого и здорового экономического развития". И всё. Никаких пояснений и расшифровок. Что такое устойчивое и здоровое развитие?

Про 2020 год понятно: ожидается, что стоимость ВВП Китая превысит — я буду говорить не в юанях, а в долларах — $15 трлн.

Это гигантская цифра, но на самом деле это лишь немногим выше, чем было в 2019 году. Понятно, коронавирус, пандемия.

Обычно простое население не оперирует такими цифрами — триллионы долларов. Но оно прекрасно знает, что Китай провозгласил, что к этому году за десятилетие, то есть к 2020 году, Китай должен был удвоить ВВП. А чтобы удвоить ВВП, надо было, чтобы экономика росла как минимум на 5,6%. В этом году, очевидно, она так не росла.

Не знаем, насколько она вырастет. Я думаю, что официальные цифры роста ВВП будут в районе 3%. Это прекрасно на фоне падения мировой торговли, на фоне падения экономики США, экономики Европы. Но для Китая, который живет такими грандиозными планами, это болезненный удар.

В любом случае до сих пор не ясно, хотя уже прошло полмесяца с момента пленума, будет ли установлен какой-то целевой показатель на пятилетний план. В конце концов, можно и по году устанавливать.

- Когда речь заходит про глобальное развитие, я обычно говорю примерно следующее: в 2000 году Компартия Китая обещала к 2020 году увеличить не ВВП, а уровень жизни китайцев в четыре раза. Это была официально поставленная цель. Сейчас 2020 год. И что мы имеем сегодня? Они еще успеют до конца года объявить, что выполнили тот план, или вообще про него не говорят.

— Как историк-экономист скажу, что, вообще, повысить уровень жизни — это хорошая история. Но ведь чем-то он измеряется. Если речь идет о ВВП на душу населения, я абсолютно согласен, что чистая цифра — абсолютно ничего не говорит.

Значит, план будет выполнен. И Китай нарисует ту цифру, которая ожидается. Понятно, что есть то, что Китай рисует для народа, он выполнит свою цель улучшения жизни населения.

Но, вообще, для китайских экономистов очень важно реальное состояние экономики.

Это все-таки далеко не мечтатели, которые что-то планируют абстрактно. Для них нужны четкие показатели, на что выходить.

И самое главное, какими механизмами добиваться. Китай, по сути дела, сейчас и формально в мае подтвердил, что меняет модель развития.

Беседовал Саид Гафуров

Подготовила материал Ольга Лебедева