Караул США устал от мировой гегемонии

США по мере приближения к президентским выборам лихорадит все больше — в прямом и переносном смысле — в самых разных сферах и направлениях. Меняется ли американская внешняя и внутренняя политика в связи с этим? Учитываются ли современные реалии? Помнится ли исторический опыт? В чём дело на самом деле? Будут ли США дальше нести бремя мирового тарана? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" политологу Игорю Шатрову рассказал русский писатель и историк литературы Юрий Милославский.

Читайте начало интервью:

— Юрий Георгиевич, мир сейчас сильно меняется. В США накануне президентских выборов идут глобальные внутренние процессы. Но в таких условиях к внешнему миру тем более надо относиться более разумно. Меняется ли их международная позиция и политика?

— Эта политика, в том числе по отношению к Евразии или Heartland, как бы там не называли это дело (политика в отношении России упростила эту ситуацию), не меняется с 90-х годов XIX века, когда в Соединенных Штатах произошла, как теперь сказали бы, ползучая цветная криптореволюция.

Мы просто ее не заметили. Нам о ней не объявили. Незадолго до этой криптореволюции Соединенные Штаты и Россия были тесными военными союзниками. Военными — обратите внимание. Это — не шутки.

Вспомним также, что сама независимость Соединенных Штатов была успешно провозглашена благодаря политике Екатерины Великой, то есть — России.

Потом северяне смогли выиграть войну, которую принято называть гражданской, но на самом деле это была война элит, куда были втянуты, разумеется, огромные массы населения. Но эта война могла иметь совсем другие результаты, если бы не так называемый вооруженный нейтралитет России при императоре Александре II.

Соединенные Штаты — очень молодая цивилизация. С точки зрения истории ей всего каких-то 20 минут. Всего ничего.

Поэтому, к сожалению, или к счастью, просто по природе вещей Соединенным Штатам предстоят серьезнейшие пертурбации и это неизбежно. Они могут случиться сегодня или лет через 5-10, но никогда не бывает так, чтобы ничего не менялось.

— Очень важный момент — противостояние и противопоставление Соединенных Штатов всему остальному миру. Являются ли США центральным элементом наднационального элитного консенсуса? Или все это — совсем не так?

Ведь сами Штаты для этих наднациональных элит такая же территория, с которой они получают, что угодно, используют ее, как им выгодно, реализуют на этой территории свои узко-корыстные планы. Они могут опустить США в такой же хаос внутренней междоусобицы, как уже сделали со многими странами?

— Могут вполне. Фокус состоит вот в чем:

Соединенные Штаты по воле этого самого глубинного государства — ударного отряда элит — были превращены в так называемого мирового полицейского, который начал выполнять роль Британской империи, поскольку она по обстоятельствам была суждена на ослабление.

Эта империя избежала ликвидации, потому что там — очень сильна система, в частности разведка. Но она потеряла мировую роль. Она перестала нести бремя белых. Теперь нельзя даже это так называть, даже слово такое говорить. Но это есть.

Гегемоном назначается…

В результате местом мировой ударной силы, тараном стали Соединенные Штаты. В этом статусе они остаются и сейчас. И это совсем не есть хорошо для самой этой страны и самих американцев.

Никто не позволит им, их президенту вот так в наглую, выражаясь простым языком, сказать: ребята, будьте здоровы, мы занимаемся американскими делами, Америка — для американцев, мне совершенно все равно, что происходит в странах, название которых не знает у нас и школьный учитель.

Я тут медицинской страховкой займусь, теперь надо промышленность обратно вернуть. — Как можно такого президента держать? Будь я глубинным государством, я бы много раз подумал.

— Когда весь мир — твоя территория кормления, то ты уже на все институты и государственные границы смотришь только с позиции личной выгоды, так?

— Все это — чуть сложнее. Это — в неприятную сторону сложнее. Была такая важная мысль, которую постоянно вбивали в голову слушателям-офицерам Академии генерального штаба старой России. Если ты хочешь быть всюду сильным, ты будешь всюду слабым. Это — очень неприятная ситуация.

Трудно быть митрополией

Разумеется, так называемый западный цивилизованный мир является вассальной системой с несуществующим суверенитетом в отношении Соединенных Штатов. Это — так. Тем не менее, за ними нужен глаз да глаз. Надо все время менять этих людей, надо их подпитывать, поддерживать, за этим надо следить.

А наши восточно-европейские "гиганты", которых следует назвать вообще протекторатами, это — как?… Это что-то все-таки действительно чего-то требует. Их надо все время поддерживать. Этим всем надо заниматься. И они все требуют плату за свою работу.

Ведь существует такой гигантский геополитический рынок, где каждый выносит свои товары. Вот некая страна, находящаяся на юго-западных окраинах сегодняшней России, выносит предложение: мы тут будем против России. А вы нам — что за это?…

Надо что-то давать, надо с ними вступать в какие-то коалиции, в любом случае надо что-то с ними делать. Неприятно нести это бремя, это — тяжелое бремя.

Для нормального американского консерватора это кажется абсолютно безумным. Какие союзники? Что они нам, разве, союзники? — Конечно, нет. Они нас заживо бы сожрали, если бы у них была такая возможность. Значит, надо их все время сдерживать опять-таки. На самом деле старые консервативные идеи очень опасны и они вступают в некие противоречия с общими концепциями глубинного государства.

— Понятно, что иллюзий никаких уже мы не питаем.

— Нет. Все эти противоречия в настоящее время уже крайне обострились.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев