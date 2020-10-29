Глубинное государство США ещё не знает, кого выбрать

Какой президент США предпочтительнее для России — Трамп или Байден и почему? Кто получит больше голосов, а кого объявят победителем настоящие хозяева глубинного государства? Как зарекомендовал себя в их глазах Трамп? Чем он для них приемлем, а чем не устраивает? Почему они снова могут ошибиться? А на что рассчитывали Наполеон и Гитлер? И почему честные выборы получаются редко, а если и случаются, то ничего хорошего не приносят? На эти и другие вопросы Игоря Шатрова в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" ответил русский писатель и историк литературы Юрий Милославский.

Читайте начало интервью:

— Юрий Георгиевич, если четыре года назад реальными руководителями США была совершена ошибка, то они могут ошибиться снова. То есть — предсказать, кто победит на этих выборах и кто будет объявлен победителем, при той интриге, которая закручивается, наверное, никак невозможно. И видимо, все будет решаться в самый последний момент. Так или не так?

— За это время, во-первых, были приняты определенные решения. И сам президент Трамп показал себя не то, чтобы уж совсем послушным, но готовым изо всех сил прислушаться к самого разного рода пожеланиям руководителей глубинного государства.

От его команды остались рожки да ножки. Да и то я не убежден, что там хватает даже рожек или ножек. Он разогнал всех, увы.

Ведь недаром даже его сторонники сегодня печально констатируют, что это — самый слабый президент за всю историю Соединенных Штатов. Это, по-моему, все-таки чересчур.

Трампа утрамбовали

Дело в том, что ни на какого президента не было оказано подобного — настолько мощного — давления. Разумеется, президентов, бывало, даже отстреливали, но это — совсем другой разговор. А при давлении такого рода и такой силы — попробуй хотя бы устоять.

Тем не менее, президент Трамп при всем при том все-таки не начал ни одну мало-мальски серьезную войну за все уже почти четыре года своего правления. Это так. Но все равно он себя не зарекомендовал с лучшей стороны, он показал себя человеком, за которым нужен глаз да глаз.

Трамп ориентирован на серединную Америку, консервативную, в духе 50-х годов — до подчинения или вассализации Западной, а теперь уже и всей Европы. То есть — он показал себя ретроградом, консерватором, изоляционистом, поэтому его лучше не избирать.

Я очень сомневаюсь, чтобы у него есть шансы получить второй срок. Однако все может быть.

Он делает все возможное, чтобы добиться этого согласия, он показывает свою лояльность в отношении традиционных геополитических целей глубинного государства. Но я боюсь, что ему не поверят.

— Не поверят по причине постоянных перманентных системных и тактических ошибок, которые он совершает? Но ведь стратегически внешняя политика Соединенных Штатов действительно никак не изменилась, может быть, даже укрепилась в стремлении к руководящей роли мирового господства. Поэтому за что Трампа тогда-то судить?

— Его заставили вести эту политику, буквально вынудили. И он ее ведет, показывая, что он готов поддаться, подчиниться под определенными, конечно, гарантиями, условиями и прочим. Но при этом за ним нужен глаз да глаз.

Пресловутое мировое правительство — это не какие-то рептилоиды, как их часто называют, или какие-нибудь кошмарные электронные системы, большие братья и прочее-прочее, тому подобная штуковина. Это — люди, у которых есть, естественно, масса работы и заданий, вообще они хотят время от времени отдыхать, и их эксперты хотят хорошо жить и отдыхать.

Поэтому невозможно все время держать под прицелом этого господина в Белом доме, чтобы он что-нибудь не натворил. Его гораздо проще не избрать, правда?

— Тогда получается, вы уже фактически предсказали нам исход выборов.

— Нет. Этого я не сделал именно потому, что всегда допускаю возможность ошибки не только со своей собственной стороны, что гораздо проще, но и этого самого глубинного государства. Казалось бы умнейшие люди порой допускают очень серьезные просчеты.

Когда мудрейшие оступаются

Взять, к примеру, императора Наполеона, которого я очень высоко ценю, как прекрасного стратега. Как он мог ввязаться в эту несчастную русскую кампанию 1812 года? Это же было явным безумием. Тем не менее, он в нее ввязался.

Как могла такая серьезная и казалось бы разумная зловещая система, которая существовала в Германии в 30-40-х годов, ввязаться в восточную кампанию, не учтя все условия и возможные последствия?!… А ведь они были, отнюдь, не дураками, тем не менее, они на это пошли. Результаты нам с вами хорошо известны.

Так и сейчас может случиться. Тем более там — значительно менее опасная, казалось бы, ситуация для них.

Поэтому американское глубинное государство может допустить ту или иную ошибку буквально в ближайшие часы, дни, минуты, в самый последний момент — когда угодно. Предсказать это очень трудно, практически невозможно.

Надо помнить, что нам говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин по этому поводу. Замечательна его мысль: не важно — как голосуют, важно — как нарисуют. Я сам — палеоконсерватор и монархист. Для меня слово "выборы" вообще означает в каком-то смысле великую ложь нашего времени.

Нельзя, конечно, уйти от идеи, что выборы могут быть честными. Разумеется, могут быть. Но это настолько сложно и так редко случается, что можно не брать всерьёз. А если это и случается (иногда так бывает в некоторых странах, в том числе и в России), это ни к чему хорошему тоже не приводит. Вы заметили?…

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев