Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Александр Шторм

Как разогревают обстановку вокруг конфликта в Карабахе

О том, что дипломатическое решение вопроса Нагорного Карабаха невозможно и нужно биться "в священной войне" заявили почти все лидеры стран-участниц конфликта.

Как разогревают обстановку вокруг конфликта в Карабахе

В частности, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице прямо сказал, что время решения конфликта взаимоприемлемым образом безвозвратно утеряно.

По его словам, "мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны".

Он добавил, что все переговоры остались без итогового решения, поскольку Баку не готов к компромиссам.

Что касается позиции России, которая части армянского общества видится несколько неоднозначной для стратегического союзника, то Пашинян заявил, что "Россия делает все возможное для Армении, сомнений в этом нет". По мнению Пашиняна, Армения и Россия сотрудничают на высшем уровне и продолжат сотрудничать для нахождения решений любых сложных вопросов.

Но добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта армянский народ сможет добиться только с оружием в руках.

"Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа", — подытожил Пашинян.

В "Независимой газете" по этому поводу написали, что такая категоричность лидера Армении может быть связана с удачной операцией армянских сил на тяжелом южном фронте. Им удалось захватить противника в клещи и нанести болезненный удар, сопряженный с большим уроном в живой силе и технике.

По сути заявление Пашиняна можно рассматривать как призыв народа к решающей консолидации. Тем более на фоне беспрецедентной встречи всех бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, в последние сутки на всех фронтах в Нагорном Карабахе сохранялась стабильная напряженная обстановка. По-прежнему делаются попытки убедить азербайджанскую сторону устроить гуманитарную паузу хотя бы для того, чтобы забрать тела погибших.

Вероятнее всего, Азербайджану просто не хочется реакции общества на большое количество погибших, поэтому военное руководство не выказывает интереса в гуманитарной паузе.

Ситуация также переходит из политической в религизоно-мистическую плоскость.

"По дипломатично выраженному, но понятному мнению Пашиняна, вопрос Нагорного Карабаха теперь имеет только военное решение дипломатического решения уже нет и долго не будет. Сообщается, что в Карабах доставлена "святыня" армии Армении — крест "Ашот Еркат" с частицами креста Христова, а солдаты и офицеры армии Армении рисуют на форме "знаки крестоносцев" и призывают в соцсетях присоединиться к их "свящённой войне" — пишут эксперты.

"Сейчас Родина нуждается в вас больше, чем когда-либо. Мы верим в победу. От каждого из вас зависит будущее. Хочу, чтобы вы выполнили долг перед Родиной и, желательно, на передовой. Это Отечественная война!", — с такими словами президент Карабаха обратился к соотечественникам прямо с передовой.

"Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Все районы Азербайджана должны быть освобождены, абсолютно все" — заявил глава Азербайджана Алиев, добавив, что обеспечит права армян в Карабахе и даже не против ввода миротворцев.

Также заявление уже вызывают экзальтацию горячих голов по разные стороны фронта. Так, эксперты телеграм-проекта "Недума" сообщили, что по неподтвержденным данным из телеграм-и Viber-чатов граждан Армении, военные по собственной инициативе и частным порядком якобы "начали готовить "свинопули" для войны с мусульманами из армии Азербайджана".

"При этом мусульманские духовные лидеры и теологи не имеют единого мнения по поводу ситуации со "случайным контактом верующего со свиньей" — в отличнике от "свиных похорон", это не является гарантированным лишением возможности оказаться в Раю"- отмечают политологи.

Также в Телеграм заметили ответную реакцию "диванных" и реальных солдат Азербайждана — если верить паблика, они якобы отметили, что "в случае использования войсками Армении "свинопуль " военные Азербайджана обещают в соцсетях и мессенджерах "не брать пленных" и "резать до последнего".

Впрочем, есть шанс не допустить нового геноцида с любой из сторон конфликта. Как сообщают новостные агентства, "минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе".

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы миротворцы ильхам алиев никола пашинян нагорный карабах конфликт в нагорном карабахе
Новости Все >
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Гарик Харламов скрывает от дочери развод с Асмус
Власти Украины недовольны археологическими раскопками в Крыму
Гендиректор "Зенита" назвал слова Кокорина полной ерундой
Жителя Севастополя осудят за изнасилование 9-летней девочки
Песков прокомментировал обвинения Рэтклиффа. Они безосновательны
Более 60 процентов россиян экономят на еде
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Последние материалы
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Онколог перечислил продукты, из-за которых у россиян развивается рак
В Москве студентка погибла, упав в яму для столба освещения
Билостенный: "Гэтжи может нанести удар, который Хабиб не ожидает"
У молодых россиян выявили опасную зимнюю пищевую зависимость
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Омск вслед за Благовещенском отдаёт чиновничьи машины медикам
Биатлонист Слепов оправдан по допинговому делу
Популярное
Здоровье
Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении

Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.

Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Политика. Новости и аналитика
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Политика. Новости и аналитика
Василий Дандыкин о базе подлодок США в Норвегии: американцы припоздали
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Евгений Спицын: СССР была нужна другая перестройка
Зеленский — официальный агент МИ-6
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников