Как разогревают обстановку вокруг конфликта в Карабахе

О том, что дипломатическое решение вопроса Нагорного Карабаха невозможно и нужно биться "в священной войне" заявили почти все лидеры стран-участниц конфликта.

В частности, об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице прямо сказал, что время решения конфликта взаимоприемлемым образом безвозвратно утеряно.

По его словам, "мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны".

Он добавил, что все переговоры остались без итогового решения, поскольку Баку не готов к компромиссам.

Что касается позиции России, которая части армянского общества видится несколько неоднозначной для стратегического союзника, то Пашинян заявил, что "Россия делает все возможное для Армении, сомнений в этом нет". По мнению Пашиняна, Армения и Россия сотрудничают на высшем уровне и продолжат сотрудничать для нахождения решений любых сложных вопросов.

Но добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта армянский народ сможет добиться только с оружием в руках. "Наши дальнейшие действия — это борьба до конца, во имя прав нашего народа", — подытожил Пашинян.

В "Независимой газете" по этому поводу написали, что такая категоричность лидера Армении может быть связана с удачной операцией армянских сил на тяжелом южном фронте. Им удалось захватить противника в клещи и нанести болезненный удар, сопряженный с большим уроном в живой силе и технике.

По сути заявление Пашиняна можно рассматривать как призыв народа к решающей консолидации. Тем более на фоне беспрецедентной встречи всех бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, в последние сутки на всех фронтах в Нагорном Карабахе сохранялась стабильная напряженная обстановка. По-прежнему делаются попытки убедить азербайджанскую сторону устроить гуманитарную паузу хотя бы для того, чтобы забрать тела погибших.

Вероятнее всего, Азербайджану просто не хочется реакции общества на большое количество погибших, поэтому военное руководство не выказывает интереса в гуманитарной паузе.

Ситуация также переходит из политической в религизоно-мистическую плоскость.

"По дипломатично выраженному, но понятному мнению Пашиняна, вопрос Нагорного Карабаха теперь имеет только военное решение дипломатического решения уже нет и долго не будет. Сообщается, что в Карабах доставлена "святыня" армии Армении — крест "Ашот Еркат" с частицами креста Христова, а солдаты и офицеры армии Армении рисуют на форме "знаки крестоносцев" и призывают в соцсетях присоединиться к их "свящённой войне" — пишут эксперты.

"Сейчас Родина нуждается в вас больше, чем когда-либо. Мы верим в победу. От каждого из вас зависит будущее. Хочу, чтобы вы выполнили долг перед Родиной и, желательно, на передовой. Это Отечественная война!", — с такими словами президент Карабаха обратился к соотечественникам прямо с передовой.

"Азербайджан никогда не даст согласия на проведение референдума о самоопределении Нагорного Карабаха. Все районы Азербайджана должны быть освобождены, абсолютно все" — заявил глава Азербайджана Алиев, добавив, что обеспечит права армян в Карабахе и даже не против ввода миротворцев.

Также заявление уже вызывают экзальтацию горячих голов по разные стороны фронта. Так, эксперты телеграм-проекта "Недума" сообщили, что по неподтвержденным данным из телеграм-и Viber-чатов граждан Армении, военные по собственной инициативе и частным порядком якобы "начали готовить "свинопули" для войны с мусульманами из армии Азербайджана".

"При этом мусульманские духовные лидеры и теологи не имеют единого мнения по поводу ситуации со "случайным контактом верующего со свиньей" — в отличнике от "свиных похорон", это не является гарантированным лишением возможности оказаться в Раю"- отмечают политологи.

Также в Телеграм заметили ответную реакцию "диванных" и реальных солдат Азербайждана — если верить паблика, они якобы отметили, что "в случае использования войсками Армении "свинопуль " военные Азербайджана обещают в соцсетях и мессенджерах "не брать пленных" и "резать до последнего".

Впрочем, есть шанс не допустить нового геноцида с любой из сторон конфликта. Как сообщают новостные агентства, "минская группа ОБСЕ выступит с предложениями по составу, срокам и числу наблюдателей и миротворцев в Карабахе".