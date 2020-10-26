Нагорный Карабах – война современных технологий

Война — всегда жестока, это — человеческие смерти. Война в Нагорном Карабахе в очередной раз это продемонстрировала. Также она дала новый урок для армий всего мира по применению высокотехнологичного оружия. Беспилотники используются там очень активно и показывают эффективные результаты.

Какие выводы нужно сделать нам из этой новой ситуации? Есть ли у нашей армии соответствующий опыт и средства ПВО? Чем Россия может защититься от беспилотников? На эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, вы сказали, что Азербайджан активно готовился к войне в Карабахе технологически. Как?

— Азербайджан активно использовал беспилотники еще в ходе апрельской войны 2016 года, и во время июльских событиях, то есть, уже давно взял курс на построение современной технологичной армии. Азербайджан закупал самое передовое оружие там, где такое оружие были согласны продавать.

В частности Россия поставила Азербайджану вооружение на сумму пять миллиардов долларов. Но мы, разумеется, не лидеры в области производства беспилотников, поэтому Азербайджан в основном закупал их у Израиля. Армения пыталась ликвидировать вот этот разрыв путем собственных военно-технических решений. После войны 2016-го года было создано несколько специализированных компаний в Армении, которые взялись разрабатывать разведывательные и одноразовые ударные беспилотники.

Но надо понимать, что технологические возможности Армении, конечно, несопоставимы с возможностями Израиля, поэтому в области беспилотной авиации и технологий их использования Азербайджан смог взять все лучшее, что было у израильтян. И как показали последние события, он не менее эффективно, исключительно эффективно использовал эти беспилотники.

— Но ведь у армянской армии есть ПВО.

— ПВО Армении оказалось не готово к такому масштабному использованию беспилотных летательных аппаратов со стороны противника. Поэтому мы видим буквально такую картинку войны, как будто нам показывают в компьютерных играх, как происходит обнаружение и удары, включая ночные.

Конечно, все это — жертвы, уничтоженные люди, но ведь понятно, что война всегда — вещь жестокая. Все эти технологические, роботизированные средства ведения войны теперь уже стало серьезным предупреждением для всего мира.

По крайней мере, мы в России должны делать выводы, как модернизировать нашу систему ПВО в условиях, когда против нас какой-либо противник может использовать аналогичное оружие.

Это — серьезный вызов для нашей ПВО сухопутных войск, поскольку беспилотники активно используются для выбивания вооружения и военной техники, которая находится в войсках.

У нас этими разработками на системном уровне занимаются. В частности, в структуре сухопутных войск России есть соответствующее управление — ПВО сухопутных войск, возглавляет его генерал-лейтенант Александр Леонов.

Основным центром производства оружия для защиты наших сухопутных войск является Ижевский электромеханический завод "Купол". В прошлом году он подписал контракты с Министерством обороны на сумму 100 миллиардов рублей по производству комплексов "Торрент 2" различной модификации. Эти комплексы будут адаптированы для работы по беспилотникам.

Высокотехнологичные звонки войны

Для нас первый звонок прозвучал даже задолго до войны за Карабах. В частности в Сирии, где мы вели высокотехнологичную войну, террористические группировки стали искать ассиметричные способы войны.

Они кустарно делали беспилотники с очень точным наведением, с возможностью ориентации по GPS, с вводимыми полетными заданиями, где четко были обозначены стоянки наших самолетов на авиабазе Хмеймим.

Когда пошли десятки таких налетов, в которых участвовали по 15, 20, 30 таких беспилотников, мы впервые столкнулись с такой угрозой и были вынуждены проводить очень серьезные мероприятия, связанные с защитой нашей авиабазы в Хмеймим.

Была построена была эффективная система обороны и обнаружения, потому что важно обнаружить, выдать сигнал целеуказания и активировать средства ПВО. Как раз комплексы "Торрент 2" обороняют нашу авиабазу в Сирии.

Порядка девяноста процентов беспилотников, принимавших участие в налетах, были сбиты этими комплексами, а десять процентов оставшихся были уничтожены другими системами и комплексами противоздушной обороны, которые прикрывают Хмеймим.

Новый уровень летающих роботов

Теперь же мы видим принципиально иной уровень. В Нагорном Карабахе не кустарные беспилотники, а высокотехнологичные беспилотные системы начинают очень точечно и эффективно выбивать технику в данном случае армянской армии.

Мы должны изучить этот опыт и осмыслить новые концепции использования, потому что очевидно, что Израиль, передавая беспилотники Азербайджану, и на концептуальном уровне помог азербайджанским военным вести такую технологичную войну.

Всем это — хороший урок. Требуется очень серьезное изучение этого боевого опыта, чтобы наши части были готовы к поражению беспилотников. Ведь против нас в будущем тоже могут вестись такого рода боевые действия со стороны абсолютно любого противника.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев