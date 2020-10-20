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Автор Инна Новикова

Зеленский — официальный агент МИ-6

Как и зачем президент Украины на поклон в иностранную спецслужбу ездил и выпорот был? Что это вообще такое?! Не бывает так, чтобы главу хоть какого-то, хоть самого захудалого государства, хоть колонии по факту, но всё-таки не по официальному статусу, вызывали на поклон и для порки в спецслужбу другой странны. Но оказывается, что для нынешнего недогосударственного образования Украина и такое возможно.

Как Украина до такого докатилась? И есть ли предел деградации? Что всё это значит? — Президент Украины Владимир Зеленский стал официальным агентом МИ-6? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

— Игорь, во время официального визита Зеленского в Великобританию состоялась странная встреча с главой службы внешней разведки. Глава МИ-6 отчитал президента Незалежной за то, что из Украины уплывает информация, и пригрозил пальчиком. Там было такое прямо неприличное "ай-ай-ай".

На встрече присутствовал глава Службы безопасности Украины. Им обоим настучали по носу, и эти мальчики должны были извиниться, извлечь уроки и пойти исправляться. Я правильно понимаю эту ситуацию, или как-то там есть какой-то другой смысл, более глубокий?

— Это — вообще беспрецедентное событие в истории международных взаимоотношений и мировых спецслужб, когда глава суверенного государства отправляется в штаб-квартиру иностранной разведки в стране, куда он прибыл с визитом.

— И эта информация становится известна общественности.

— Хотя сначала было неизвестно, о чем они там разговаривали, но потом он сам начинает оправдываться. Вообще, по-хорошему Зеленскому надо только за это объявлять импичмент. Но там же — все такие, получается, что все это — уже в норме.

У него вообще за спиной — только веселые шоу. Да, он — хороший юморист, комик, но в мире политики не комики нужны, а жесткие прагматичные политики, отстаивающие национальные интересы. А здесь — уже такая открытая политическая проституция, неприличная причем.

Вот Зеленский отправился с главой СБУ в штаб-квартиру МИ-6. Что с ними там делали? Может, они там дали подписку о вербовке в качестве агентов влияния МИ-6 и Великобритании. В любом случае это — политически просто абсолютно беспрецедентно и совершенно неприличное.

Украина хорошо жила за счёт наследия СССР

Впрочем, стоит ли удивляться степени деградации нынешнего украинского политического истеблишмента, когда мы ясно видим, во что превратилась одна из самых передовых процветающих республик СССР?

Я был на Украине во времена Советского Союза, и знаю, что люди жили там очень хорошо. В Киевский военный округ считалось за счастье попасть служить, очень комфортно, благополучно люди жили, сыто.

Другие военные округа там тоже были первоклассные и прекрасно всем оснащенные, с огромными складами оружия. На случай войны с НАТО они как раз там были расположены.

Поэтому Украина при распаде СССР получила огромные советские склады с оружием. Украина 30 лет все это дело распродавала, причем, входила в десятку ведущих экспортеров мира за счет продаж советских запасов оружия. Вот сколько там было этого оружия!

Сегодня там уже скатились к тому, что президент Украины по щелчку пальцев едет к директору знаменитой МИ-6, Secret Intelligence Service, и там его инструктируют, как он должен себя вести, как поступить…

Заметьте, что американцам сейчас не до этих далеких мелочей, у них там свирепствует коронавирус, грядут выборы и много других серьезных проблем. Они погрязли в своих собственных делах и разборках. А тут пожалуйста — Великобритания, МИ-6 принимает эстафету… И все становится на свои места.

— На самом деле, там могло происходить от вербовки до чего угодно. И ведь они просто туда пришли. Есть же некие протоколы, которые должны обеспечивать безопасность.

— Безопасность, конечно. Но там все — уж совсем неприлично. Глава государства может позвать к себе прибывшего с визитом руководителя спецслужбы. Считается за честь, когда начальник спецслужбы удостаивается приема у главы государства.

А здесь — глава государства Украины удостоился позора быть вызванным в Лондоне в штаб-квартиру МИ-6, чтобы там его инструктировали! Это же — что-то совершенно запредельное.

— У него же — вся такая команда, что никто даже не понимает, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Помощники и эксперты — из "Квартала 95". Что они ему насоветуют?…

— Не хочу обижать суверенную незалежную Украинку, но ведь во главе государства — политический фрик, паяц, клоун. Ну нехорошо это, недостойно. Нельзя таких президентов избирать.

— Ну, для Украины не удивительно, избрали и избрали.

— Да. Избранник народа, ну избрали, теперь пусть кушают. Несчастная, бедная Украина… Вот даже не знаю, что еще можно сказать.

— Когда нашего Президента спросили, что он думает о Зеленском, Путин сказал, что очевидно он — хороший специалист в той отрасли, в которой он занимался всю свою жизнь.

— Так и есть. Это — такой тонкий, но всем понятный троллинг.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы ми-6 украина великобритания игорь коротченко владимир зеленский
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