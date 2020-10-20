Как и зачем президент Украины на поклон в иностранную спецслужбу ездил и выпорот был? Что это вообще такое?! Не бывает так, чтобы главу хоть какого-то, хоть самого захудалого государства, хоть колонии по факту, но всё-таки не по официальному статусу, вызывали на поклон и для порки в спецслужбу другой странны. Но оказывается, что для нынешнего недогосударственного образования Украина и такое возможно.
Как Украина до такого докатилась? И есть ли предел деградации? Что всё это значит? — Президент Украины Владимир Зеленский стал официальным агентом МИ-6? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
— Игорь, во время официального визита Зеленского в Великобританию состоялась странная встреча с главой службы внешней разведки. Глава МИ-6 отчитал президента Незалежной за то, что из Украины уплывает информация, и пригрозил пальчиком. Там было такое прямо неприличное "ай-ай-ай".
На встрече присутствовал глава Службы безопасности Украины. Им обоим настучали по носу, и эти мальчики должны были извиниться, извлечь уроки и пойти исправляться. Я правильно понимаю эту ситуацию, или как-то там есть какой-то другой смысл, более глубокий?
— Это — вообще беспрецедентное событие в истории международных взаимоотношений и мировых спецслужб, когда глава суверенного государства отправляется в штаб-квартиру иностранной разведки в стране, куда он прибыл с визитом.
— И эта информация становится известна общественности.
— Хотя сначала было неизвестно, о чем они там разговаривали, но потом он сам начинает оправдываться. Вообще, по-хорошему Зеленскому надо только за это объявлять импичмент. Но там же — все такие, получается, что все это — уже в норме.
У него вообще за спиной — только веселые шоу. Да, он — хороший юморист, комик, но в мире политики не комики нужны, а жесткие прагматичные политики, отстаивающие национальные интересы. А здесь — уже такая открытая политическая проституция, неприличная причем.
Вот Зеленский отправился с главой СБУ в штаб-квартиру МИ-6. Что с ними там делали? Может, они там дали подписку о вербовке в качестве агентов влияния МИ-6 и Великобритании. В любом случае это — политически просто абсолютно беспрецедентно и совершенно неприличное.
Впрочем, стоит ли удивляться степени деградации нынешнего украинского политического истеблишмента, когда мы ясно видим, во что превратилась одна из самых передовых процветающих республик СССР?
Я был на Украине во времена Советского Союза, и знаю, что люди жили там очень хорошо. В Киевский военный округ считалось за счастье попасть служить, очень комфортно, благополучно люди жили, сыто.
Другие военные округа там тоже были первоклассные и прекрасно всем оснащенные, с огромными складами оружия. На случай войны с НАТО они как раз там были расположены.
Поэтому Украина при распаде СССР получила огромные советские склады с оружием. Украина 30 лет все это дело распродавала, причем, входила в десятку ведущих экспортеров мира за счет продаж советских запасов оружия. Вот сколько там было этого оружия!
Сегодня там уже скатились к тому, что президент Украины по щелчку пальцев едет к директору знаменитой МИ-6, Secret Intelligence Service, и там его инструктируют, как он должен себя вести, как поступить…
Заметьте, что американцам сейчас не до этих далеких мелочей, у них там свирепствует коронавирус, грядут выборы и много других серьезных проблем. Они погрязли в своих собственных делах и разборках. А тут пожалуйста — Великобритания, МИ-6 принимает эстафету… И все становится на свои места.
— На самом деле, там могло происходить от вербовки до чего угодно. И ведь они просто туда пришли. Есть же некие протоколы, которые должны обеспечивать безопасность.
— Безопасность, конечно. Но там все — уж совсем неприлично. Глава государства может позвать к себе прибывшего с визитом руководителя спецслужбы. Считается за честь, когда начальник спецслужбы удостаивается приема у главы государства.
А здесь — глава государства Украины удостоился позора быть вызванным в Лондоне в штаб-квартиру МИ-6, чтобы там его инструктировали! Это же — что-то совершенно запредельное.
— У него же — вся такая команда, что никто даже не понимает, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Помощники и эксперты — из "Квартала 95". Что они ему насоветуют?…
— Не хочу обижать суверенную незалежную Украинку, но ведь во главе государства — политический фрик, паяц, клоун. Ну нехорошо это, недостойно. Нельзя таких президентов избирать.
— Ну, для Украины не удивительно, избрали и избрали.
— Да. Избранник народа, ну избрали, теперь пусть кушают. Несчастная, бедная Украина… Вот даже не знаю, что еще можно сказать.
— Когда нашего Президента спросили, что он думает о Зеленском, Путин сказал, что очевидно он — хороший специалист в той отрасли, в которой он занимался всю свою жизнь.
— Так и есть. Это — такой тонкий, но всем понятный троллинг.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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