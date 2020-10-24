Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников

О чем говорит анализ ситуации и хода боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него? Почему преимущество на стороне азербайджанской армии? Почему нельзя предугадать дальнейшее развитие событий? Там сейчас проходит первая война с широкомасштабным использованием беспилотников. Какие проблемы это ставит перед всеми армиями мира? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, вы сказали, одна из сторон будет вынуждена договариваться, если начнет явно проигрывать. Пока же война продолжается, никто не хочет ни в чем уступать. Получается, сейчас эта формула не работает?

— Сейчас эта формула не работает по той причине, что пока преимущество у Азербайджана, но нельзя сказать, что оно — полное и безоговорочное. Давайте возьмем за основу выступление Пашиняна, чтобы меня никто не обвинял в предвзятости.

Никол Пашинян признал в своем обращении к нации, что на северном и на южном направлении пришлось отступить. ОН, правда, заверил, что в итоге мы все равно победим, но вот на данный момент, Азербайджан наступает, Армения отступает.

Будет ли дальше этот процесс развиваться, мы не знаем, потому что все-таки есть надежда, что будет достигнуто перемирие. Но если договоренности о перемирии работать так и не будут, значит, имея военно-техническое превосходство, азербайджанская армия наступление будет продолжать.

Какая будет война

Вероятнее всего, события и дальше будут развиваться в том же русле. При том, что я не хочу ни в коей мере умалять достоинства армянской армии. И та, и другая стороны сегодня профессионально подготовлены.

Если в прошлой войне 90-х годов Армения победила за счет морального духа населения и ополчения. Сейчас моральный дух присутствует и там, и там, надо отдать должное обеим сторонам. Но военно-техническое превосходство сегодня на стороне Азербайджана.

А это — важный фактор, потому что даже известные армянские военные аналитики призывают внимательно начать анализировать реалии нынешней войны, в том числе вопрос беспилотников. По сути, это — первая широкомасштабная война, где они применялись так активно.

И самое главное, что с самого начала активно применяются не только разведчики, но и одноразовые беспилотники-камикадзе. Их на профессиональном языке еще называют барражирующие боеприпасы. Плюс ударные беспилотники многократного действия, но имеют вооружение для поражения целей.

Новые реалии современной войны — такое масштабное использование беспилотников. Поэтому возникает вопрос не только для участников этого конфликта, но и для армий всего мира, — как этому противостоять?

Это — теперь для всех проблема и очень большая. Потому что они — достаточно малогабаритны, компактны, относительно дешевы, если сравнивать их с современными истребителями, которые с боекомплектом стоят порядка 50 миллионов долларов.

Стоимость современных комплексов ПВО, которые оснащены зенитными управляемыми ракетами, тоже очень велика. А беспилотников — уже много. Дальше любая война будет проходить с активным использованием роев беспилотников с искусственным интеллектом.

— Каким образом противостоять этой угрозе для любой армии мира, в том числе и для нас?

— Мы не можем исключать, что нас могут втянуть в конфликт подобного типа. Да и сирийская операция — показатель, там тоже применялись подобные средства. Поэтому вопрос, как противостоять беспилотникам, это сегодня, может быть, военно-технический вопрос номер один. первую очередь говорю о военно-технических аспектах этой войны,

— Игорь, в Азербайджане — такие великие военные стратеги, что они прямо сказали новое слово в военной науке?

— Я говорю не про новое слово в военной науке, а говорю про масштаб применения. До сих пор беспилотники использовались, допустим, теми же израильтянами либо американцами разово — для точечного поражения целей. Грубо говоря, идет конвой либо едет какой-то террорист, поднимают беспилотник, наносят разовый удар.

Война роботов

А здесь две недели войны каждый день шло массовое использование беспилотников, поэтому идет о масштабах, о количественных показателях. А это же включает многие факторы: система боевого управления, прием информации и ее реализация…

Разведчик передает информацию, подсвечивает цель, дальше подлетает одноразовый беспилотник и поражает такую цель, в том числе высокозащищенную, например, инженерное сооружение, позиции артиллерии. Происходит точечное выбивание живой силы и разрушение укреплений и военной техники.

Масштабы использования этой техники там сейчас действительно просто поражают воображение. Это — на самом деле первый конфликт такого масштаба с таким массовым использованием беспилотников.

По ним у азербайджанцев — серьезное преимущество, во-первых, уже давно были поставки со стороны Израиля. А он занимает здесь передовые позиции в области разработки и использования этих средств и даже концептуального осмысления технологий боевых действий.

Учитывая, что Азербайджан за счет своих золотовалютных ресурсов мог позволить себе закупать самое современное оружие, это оружие в предшествующие годы и было заранее закуплено у Израиля. Также было налажено лицензионное производство части этих беспилотников на территории Азербайджана по лицензии Израиля.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев