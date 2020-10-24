Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Инна Новикова

Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников

О чем говорит анализ ситуации и хода боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него? Почему преимущество на стороне азербайджанской армии? Почему нельзя предугадать дальнейшее развитие событий? Там сейчас проходит первая война с широкомасштабным использованием беспилотников. Какие проблемы это ставит перед всеми армиями мира? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте также в интервью:

Нагорный Карабах — боевые действия расширяются

Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб

Зеленский — официальный агент МИ-6

— Игорь, вы сказали, одна из сторон будет вынуждена договариваться, если начнет явно проигрывать. Пока же война продолжается, никто не хочет ни в чем уступать. Получается, сейчас эта формула не работает?

— Сейчас эта формула не работает по той причине, что пока преимущество у Азербайджана, но нельзя сказать, что оно — полное и безоговорочное. Давайте возьмем за основу выступление Пашиняна, чтобы меня никто не обвинял в предвзятости.

Никол Пашинян признал в своем обращении к нации, что на северном и на южном направлении пришлось отступить. ОН, правда, заверил, что в итоге мы все равно победим, но вот на данный момент, Азербайджан наступает, Армения отступает.

Будет ли дальше этот процесс развиваться, мы не знаем, потому что все-таки есть надежда, что будет достигнуто перемирие. Но если договоренности о перемирии работать так и не будут, значит, имея военно-техническое превосходство, азербайджанская армия наступление будет продолжать.

Какая будет война

Вероятнее всего, события и дальше будут развиваться в том же русле. При том, что я не хочу ни в коей мере умалять достоинства армянской армии. И та, и другая стороны сегодня профессионально подготовлены.

Если в прошлой войне 90-х годов Армения победила за счет морального духа населения и ополчения. Сейчас моральный дух присутствует и там, и там, надо отдать должное обеим сторонам. Но военно-техническое превосходство сегодня на стороне Азербайджана.

А это — важный фактор, потому что даже известные армянские военные аналитики призывают внимательно начать анализировать реалии нынешней войны, в том числе вопрос беспилотников. По сути, это — первая широкомасштабная война, где они применялись так активно.

И самое главное, что с самого начала активно применяются не только разведчики, но и одноразовые беспилотники-камикадзе. Их на профессиональном языке еще называют барражирующие боеприпасы. Плюс ударные беспилотники многократного действия, но имеют вооружение для поражения целей.

Новые реалии современной войны — такое масштабное использование беспилотников. Поэтому возникает вопрос не только для участников этого конфликта, но и для армий всего мира, — как этому противостоять?

Это — теперь для всех проблема и очень большая. Потому что они — достаточно малогабаритны, компактны, относительно дешевы, если сравнивать их с современными истребителями, которые с боекомплектом стоят порядка 50 миллионов долларов.

Стоимость современных комплексов ПВО, которые оснащены зенитными управляемыми ракетами, тоже очень велика. А беспилотников — уже много. Дальше любая война будет проходить с активным использованием роев беспилотников с искусственным интеллектом.

— Каким образом противостоять этой угрозе для любой армии мира, в том числе и для нас?

— Мы не можем исключать, что нас могут втянуть в конфликт подобного типа. Да и сирийская операция — показатель, там тоже применялись подобные средства. Поэтому вопрос, как противостоять беспилотникам, это сегодня, может быть, военно-технический вопрос номер один. первую очередь говорю о военно-технических аспектах этой войны,

— Игорь, в Азербайджане — такие великие военные стратеги, что они прямо сказали новое слово в военной науке?

— Я говорю не про новое слово в военной науке, а говорю про масштаб применения. До сих пор беспилотники использовались, допустим, теми же израильтянами либо американцами разово — для точечного поражения целей. Грубо говоря, идет конвой либо едет какой-то террорист, поднимают беспилотник, наносят разовый удар.

Война роботов

А здесь две недели войны каждый день шло массовое использование беспилотников, поэтому идет о масштабах, о количественных показателях. А это же включает многие факторы: система боевого управления, прием информации и ее реализация…

Разведчик передает информацию, подсвечивает цель, дальше подлетает одноразовый беспилотник и поражает такую цель, в том числе высокозащищенную, например, инженерное сооружение, позиции артиллерии. Происходит точечное выбивание живой силы и разрушение укреплений и военной техники.

Масштабы использования этой техники там сейчас действительно просто поражают воображение. Это — на самом деле первый конфликт такого масштаба с таким массовым использованием беспилотников.

По ним у азербайджанцев — серьезное преимущество, во-первых, уже давно были поставки со стороны Израиля. А он занимает здесь передовые позиции в области разработки и использования этих средств и даже концептуального осмысления технологий боевых действий.

Учитывая, что Азербайджан за счет своих золотовалютных ресурсов мог позволить себе закупать самое современное оружие, это оружие в предшествующие годы и было заранее закуплено у Израиля. Также было налажено лицензионное производство части этих беспилотников на территории Азербайджана по лицензии Израиля.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы война беспилотники игорь коротченко нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
Бой Хабиб - Гэтжи
Новости Все >
Прилучный бросил Карпович
Тихановская могла заразиться коронавирусом
Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный"
Кристина Орбакайте вернулась к матери из США "стильной штучкой"
Ефремов хочет создать творческое объединение для заключённых
В Москве ожидают прибытия премьер-министра ЦАР
Виталий Кличко заразился коронавирусом
Трамп проголосовал на выборах президента США досрочно
То беременна, то не беременна. Кети Топурия водит поклонников за нос
Актёр Епифанцев считает, что Нурмагомедов нокаутирует Гэтжи
Последние материалы
"Велопреобразование" в Риме: власти используют пандемию для улучшения качества жизни населения
Прилучный бросил Карпович
Тихановская могла заразиться коронавирусом
Карабах — первая вой﻿на активного использования беспилотников
Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный"
Кристина Орбакайте вернулась к матери из США "стильной штучкой"
Ефремов хочет создать творческое объединение для заключённых
Пять достоинств кооператива, как способа приобретения жилья
В Москве ожидают прибытия премьер-министра ЦАР
Виталий Кличко заразился коронавирусом
Популярное
Новости Белоруссии
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"

В Белоруссии близится "час икс". Оппозиция называет 25 октября днём народного приговора Лукашенко, а "Батька" обещает навести в стране "окончательный порядок".

Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Общество
Обеды из ресторанов и прогулки: стало известно о VIP-условиях Ефремова
Кремль
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Бывший СССР
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Игорь Буккер Чем можно заменить пьяный Октоберфест? Игорь Буккер Василий Амирджанов Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ Василий Амирджанов Любовь Степушова Эстония настроилась на отпор гомототалитаризму Любовь Степушова
Комментарии
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб
Власти снова отложили выплату по советским вкладам
Фомин: Ксения Собчак разведётся с Богомоловым
ТОП-список самой полезной и доступной для кошелька рыбы
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Михаил Дегтярев признался в незнании Конституции РФ
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Александр Гущин: роль Китая в Белоруссии не менее важна, чем роль Запада
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Бунт или репрессии: в Белоруссии близится "час икс"
Михаил Хазин на грани фола
Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников