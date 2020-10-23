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Автор Инна Новикова

Азербайджан и Армения сошлись лоб в лоб

Что сейчас происходит в Нагорном Карабахе? Хотя Армения и Азербайджан заключили перемирие, вскоре режим прекращения огня был нарушен. Бои продолжаются и обостряются уже не только на линии соприкосновения. Стороны начали обмениваться ракетными ударами. Обостряется и информационная война.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что в 2018 году Азербайджан на переговорах требовал отдать семь районов в обмен на мир. Баку отказывался рассмотреть вопрос статуса Нагорного Карабаха вне состава Азербайджана. Президент Азербайджана пригрозил, что Баку разорвет дипломатические отношения с любой страной, которая признает независимость Нагорно-Карабахской республики.

Возможны ли вообще в такой обстановке, когда враждующие стороны категорически не приемлют позиции друг друга, вести переговоры и пытаться установить мир? Должна ли участвовать Россия? Как, в каком качестве, на чьей стороне?… Реально ли сейчас помочь? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, Азербайджан и Армения теперь уже воюют не опосредованно друг против друга в Карабахе, а напрямую наносят ракетные удары по территории друг друга. Разумеется, при этом ведется информационная война, противники обвиняют друг друга в излишней агрессивности, жестокости и так далее?

Как во всем этом разобраться? Кто должен разбираться? И зачем? Да и с кем? — Участников конфликта и поддерживающих их сторон становится все больше. Надо ли вообще в этом разбираться? Получается, что о мире сейчас вообще можно даже не мечтать?

— Во всем этом важно, что применение ракетного оружия санкционирует руководство государства. Вот о чем сейчас идет речь, прежде всего. Разумеется, при этом стороны ведут взаимную информационную войну.

Среди этих событий я бы отметил заявление Николо Пашиняна, который признал, что на двух направлениях боевых действий Армения была вынуждена отступить, а Азербайджан занял те территории, которые раньше удерживала армянская армия.

Состоялся разговор Путина и Эрдогана. Путин открыто заявил, что у России вызывает крайнюю обеспокоенность наличие боевиков в зоне ведения войны. Это тоже впервые прозвучало на уровне уже непосредственно первых лиц государств России и Турции. Кремль заявил об этом открыто.

Лавров сделал заявление, что не удалось остановить боевые действия. Они продолжаются, несмотря на объявленное перемирие, его никто не соблюдает. Поэтому Лавров сказал, что необходим ввод миротворцев либо военных наблюдателей.

Карабахский тупик

А так как речь идет о двух сторонах конфликта, то ввести туда подобного рода контингент возможно лишь при согласии и Азербайджана, и Армении. Вот такая ситуация, выхода из которой пока, честно говоря, не проглядывается.

Затем Николо Пашинян сделал еще одно важное заявление о том, что он не будет вести никаких переговоров о выводе армянских войск из оккупированных районов Азербайджана, пока не будет определен статус Нагорного Карабаха.

Поэтому теперь сложилось полностью тупиковое состояние. Стороны категорически не приемлют позиции друг друга. Что делать в этой ситуации, конечно, очень большой вопрос.

На этот счет имеются разные мнения. Различного рода эксперты, политологи делают противоречивые, а иногда и агрессивные заявления. А ситуация сейчас — и так взрывоопасная, она подвешена, и никто не знает, что будет дальше.

Хорошо, что наш Президент, принимая решения, ориентируется не на ток-шоу, не на позиции тех или иных людей, которые выражают свои общественно-политические взгляды, а все-таки на профессиональные доклады, которые готовят Служба внешней разведки, Министерство обороны, МИД и другие государственные структуры.

— Тема — очень горячая. Когда вы сказали о миротворцах, сразу опять появилось большое количество комментариев. Армянские и азербайджанские комментарии, конечно, очень злые и резко противоположные.

Спрашивают, например, когда же Путин отправит русских помогать армянам в Карабахе? Соответственно, есть и обратные комментарии. Но на каком основании? Какие это должны быть миротворцы?

— Вы знаете, я — категорически против, чтобы мы отправляли миротворцев помогать армянам в Карабахе. Почти 30 лет прошло, как Армения в 90-х годах одержала военную победу. За 30 лет Израиль создал первоклассную военную армию и теперь всех нагибает на Ближнем Востоке.

А цветная революция в Армении показала, что других побед и достижений там не было, народ был недоволен уровнем коррупции и многим другим происходящим в стране, чем и воспользовался господин Пашинян.

В любом случае мы не должны никому помогать, мы должны помогать себе. Наша задача — остановить войну. Но как это можно сделать, когда ни одна из сторон конфликта не хочет идти на компромисс, я не знаю. И ни у кого сейчас ответа на этот вопрос нет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы нагорный карабах игорь коротченко армяно-азербайджанский конфликт
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