Нагорный Карабах — боевые действия расширяются

В эфире программы "Необычная неделя" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о происходящем в Нагорном Карабахе.

Как развивается ситуация в Нагорном Карабахе? 10 октября Армения и Азербайджан заключили перемирие после переговоров министров иностранных дел в Москве. Вскоре режим прекращения огня был нарушен. Бои продолжаются почти по всей протяженности линии соприкосновения. Более того — уже можно говорить о ракетной войне непосредственно между Арменией и Азербайджаном. Какие последствия возможны?

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— Игорь, на прошлом эфире вы говорили, что Азербайджан добился превосходства в воздухе за счет беспилотников. Это — новый тип войны, поэтому теперь всем нужно выстраивать систему противостояние такому виду оружия.

— Я сказал, что вероятность продолжения войны, несмотря на все возможные переговоры и договоренности, более чем велика. К сожалению, так оно и оказалось. Невзирая на меморандум о перемирии, который был подписан в Москве министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, война продолжается.

Факторами дестабилизации, на мой взгляд, являются несколько моментов. Первое — Армения нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Азербайджана, это были не военные цели, а города.

Несколько ракет, запущенных армянскими вооруженными силами были сбиты, но некоторые, к сожалению, достигли целей, и среди таких целей — второй по численности город Азербайджана Гянджа.

Там ракета попала в многоэтажный жилой дом в городском квартале, погибло значительное количество людей, и еще больше было ранено. Военной необходимости в этой акции никакой не было. Почему, зачем это было сделано? — Этот вопрос надо задавать тем, кто отдавал приказ.

Важно понимать, что, например, артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, тяжелые огнеметные системы — это оружие поля боя, и командиры воюющих сторон на месте сами принимают, какой из этих видов оружия применять в боях против противника.

Стратегическое решение политического руководства

А ракетное оружие это — оружие дальнего удара. Для того, чтобы запустить ракету, требуется определить цель, после того, как цель определена, надо составить полетное задание, в цифровом виде ввести его в боеголовку ракеты и только потом осуществить пуск.

Использование ракетного оружия — это прерогатива первых лиц военно-политического руководства, даже если это — оперативно-тактические ракетные комплексы.

Дело в том, что применительно к театру военных действий, где идут боевые действия между Азербайджаном и Арменией, оперативно-тактические ракетные комплексы фактически — стратегическое оружие.

Потому что театр военных действий — небольшой, дальность ракет значительная, поражающий эффект колоссальный, и для того, чтобы запустить такую ракету и нанести удар, требуется соответствующее политическое решение. Азербайджан не только заявил о том, что Армения нанесла ракетный удар по Гяндже, но и предъявил остатки ракеты, которая была классифицирована как оперативно-тактический ракетный комплекс "Эльбрус".

Эта ракета более известна по западной аббревиатуре как "Скад". Это — те самые "Скады", которыми Саддам Хусейн наносил удары по окружающим странам, с которыми он находился в состоянии войны, по американским войскам и войскам коалиции в ходе войны.

Такая ракета — это достаточно серьезное оружие. Армения применила это оружие. Разумеется, важно понимать здесь, что такие запуски осуществляют профессионалы. Это — коллективное оружие, очень сложное, требуются подготовленные боевые расчеты.

Разумеется, отряды самообороны Нагорного Карабаха, которые воюют в основном легким стрелковым оружием и частично артиллерией, не подготовлены и не могут использовать такое оружие.

Оно на вооружении армии непризнанного Нагорного Карабаха не состоит. Следовательно, нанесла удар непосредственно Армения, но Азербайджан на этот удар не стал отвечать таким же образом.

Ответный упреждающий удар

Он ответил по-другому: воздушная разведка с помощью беспилотников, которую Азербайджан начал интенсивно вести в приграничных районах Армении, выявила выдвижение на пусковую позицию оперативно-тактического ракетного комплекса аналогичного класса.

По этому комплексу, когда он развернулся на боевой позиции, и был нанесен удар. Комплекс был уничтожен на территории Армении.

Соответственно, возникает дилемма, как реагировать на все это.

С одной стороны, Азербайджан нанес удар по Армении, уничтожив оперативно-тактический ракетный комплекс, который был развернут и готовлен к пуску ракет. Армения заявила, что, дескать, это было просто обычное боевое дежурство, да — они комплекс развернули, но не собирались наносить удар по Азербайджану. Однако за несколько дней до этого Армения уже нанесла ракетный удар по Азербайджану.

Поэтому здесь — запутанная ситуация. Получается, что сначала страна-член ОДКБ Армения напала на Азербайджан, нанеся ракетный удар, а ответным ударом Азербайджан через несколько дней уничтожил такой же комплекс, который был развернут и готов к нанесению повторного удара.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев