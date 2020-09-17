Владимир Цыбулько: украинские политтехнологии в Белоруссии неприменимы

Украина ожидаемо заняла сторону Запада против Белоруссии, не признала результаты выборов и раскритиковала Лукашенко за разгон протестов, прямо и косвенно вмешивается во внутренние дела соседней республики. Киев заморозил дипломатические контакты с белорусскими властями. Стоило ли Киеву радикально портить отношениями с Минском? Свой взгляд на это в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" представил украинский политолог Владимир Цыбулько.

Читайте начало интервью:

— Владимир Николаевич, вы считаете, что украинские националисты в белорусских протестах не участвуют?

— Да. Там нет наших майданщиков.

— Члены команды Марии Колесниковой убежали на Украину и заявили, что у них есть вид на жительство, им платят некоторые НКО, чтобы они организовывали протесты в Белоруссии. Мне кажется, это — как раз прямое вмешательство во внутренние дела другой страны. Почему они на Украину-то бежали?

— Во-первых, в Украине нет НКО, которые могут инвестировать в революции других стран. Во-вторых, действительно часть белорусской оппозиции проживает в Киеве. Это не сейчас началось, а уже десятки лет они там находятся. Но из Киева не ведется специальное телевизионное вещание, не работают интернет-ресурсы против белорусской власти.

Все-таки основные базы оппозиционной плоскости работают из Литвы, Польши или даже из далеких стран — Канады и Штатов. В Украине нет такого количества… Я знаю некоторых оппозиционеров, даже белорусских националистов, которые проживают в Киеве. Но они даже не вернулись, чтобы активно работать там — в полях, что называется.

На самом деле в Белоруссии нет никаких людей с Украины, которые работали бы в толпе, таких подготовленных людей, которые могли бы организовать протесты. Те, кто умеет работать, реализовать уличные протестные проекты, не поехали в Беларусь. Тем более, что украинские технологи вообще там никогда не работали.

Украинским политтехнологам в Белоруссии делать нечего

В России они действительно работали, использовали избирательные технологи. В России много украинцев работало на выборах, начиная с 1999 года. В Белоруссии же просто нет смысла. Там выборов как таковых вообще нет, и базы для создания такого протеста нет, потому что там нет оппозиционных партий априори.

Они могут быть только где-то в регистрах Минюста, но это — бумажные партии. Украина от Белоруссии отличается тем, что в Украине всегда проходили конкурентные выборы. В Украине есть регионы, которые оппозиция имеет как базовые территории.

В Украине всегда существовало много партий и реально конкурентная среда. Власть вынуждена была с этим считаться. В Белоруссии ничего этого нет, поэтому опыт украинский там неприменим — там нет среды, где можно этот опыт прививать.

— Сейчас — налицо серьезное ухудшение отношений Белоруссии и Украины. Руководитель офиса президента Украины, член СНБО Андрей Богдан прямо заявил, что именно украинские спецслужбы организовали спецоперацию по выманиванию живущих в России бывших граждан Украины. Стоило ли рисковать хорошими отношениями? Ведь Лукашенко всегда поддерживал Украину, не признавал Крым российским, говорил, что нужно возвращать Донбасс. Минский процесс благодаря его позиции возник. Кроме того Украина зависит от поставок энергоресурсов из Белоруссии.

Когда украинские политики начинают делать заявления, которых от них требует Запад, они думают о последствиях таких заявлений? Все-таки экономическая и политическая поддержка Лукашенко много значит для Украины. Или это не так важно для них?

— Вы неправы, потому что негативное сальдо торговли Украины с Белоруссией — 2 миллиарда долларов. Это значит, что Украина дотирует белорусскую экономику. Мы же можем топливо, которое покупаем в Белоруссии, покупать в дружественной Литве, Польше и Румынии и получать при этом дополнительную политическую поддержку.

Я думаю, что логика этих отношений была связана и с определенным лоббизмом, и с перспективой формирования роли Украины в отношениях Европы с Беларусью, как бы такого адвоката, какой в свое время была Польша для Украины.

Вот такая логика и сопровождалась созданием негативного сальдо. По сути, Украина дотировала режим Лукашенко. Но за всё это время Лукашенко ничего не сделал для нас даже в качестве жеста доброй воли…

Украина же в качестве жеста доброй воли всегда покупала белорусские автобусы, хотя они не были намного качественнее и дешевле украинских. Это всё сопровождалось определенными дружественными шагами.

Лукашенко — сателлит Москвы с креветками

Лукашенко же ни разу за время этой агрессии в стенах Генассамблеи ООН не проголосовал за украинские позиции. Он голосовал вместе с Россией. Это было очень больно для украинских демократов, которые считают, что Белоруссию рано или поздно можно демократизировать.

Всё-таки Лукашенко всегда действовал как сателлит Москвы. Конечно, и у нас после 2014 года — с начала войны на востоке Украины — тоже были финансово-промышленные группы, которые умудрялись работать с Россией через Беларусь.

Беларусь была такой экономической прокладкой. Мы все помним иронию про белорусские креветки и белорусский пармезан. В числе таких поставок была и часть украинской продукции, она экспортировалась в Россию уже под белорусскими этикетками.

Но и Украина некоторое время получала через Беларусь часть комплектующих для старой советской военной техники. Это — правда. Поэтому украинская сторона всегда закрывала глаза на мелкие шалости белорусских силовиков.

Когда на территории Белоруссии задержали Павла Гриба, то потом он оказался в краснодарском СИЗО. Это — свидетельство того, что Лукашенко не контролирует своих силовиков, а российские силовики контролируют Лукашенко. Поэтому отношение к Лукашенко у нас всегда было довольно осторожное.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев