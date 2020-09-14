Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?

Украина заняла сторону Запада, который не признал результаты белорусских выборов и раскритиковал Александра Лукашенко за разгон протестов. Киев заморозил дипломатические контакты с Белоруссией. Члены команды Марии Колесниковой имеют вид на жительство на Украине, им платят западные НКО. Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем сообщил, что с территории Украины ведётся работа по провоцированию радикальных действий в Минске и других городах республики, ключевую роль в этом процессе играют украинские националисты.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону подтвердил, что украинские спецслужбы готовили спецоперацию по выманиванию живущих в России вагнеровцев в Белоруссию и их захвату. Стоило ли Киеву так рисковать хорошими отношениями с Минском, его политической поддержкой? Белоруссия поставляет на Украину энергоресурсы в объеме до 35% потребностей. Думают ли украинские политики о последствиях переориентации поставок?

Белорусы хотят справедливости и честных выборов, а не российский вариант демократии, заявил в интервью The Jerusalem Post президент Владимир Зеленский. Откуда он знает, чего хотят белорусы? Отношения Украины и Белоруссии претерпят только небольшие изменения, считает украинский посол в Минске Игорь Кизим, машину которого белорусские пограничники досмотрели на границе. Свое мнение обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" высказал украинский политолог Владимир Цыбулько.

— Владимир Николаевич, Киев не признал результаты выборов, раскритиковал Лукашенко за разгон протестов и даже прервал всякое дипломатическое общение с Минском. Что за этим, по-вашему, стоит? Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Украины и Белоруссии? Что будет дальше?

— Есть несколько позиций Киева. Во-первых, есть позиция Министерства иностранных дел, она синхронна с позицией Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника". Но пробелорусские лоббисты поработали с президентом, поэтому определенной, четкой позиции президента нет, он держит паузу, пытается вообще не говорить напрямую о состоянии украино-белорусских дел.

Хамство в отношениях Украины и Белоруссии

Был прецедент с отзывом посла для консультаций, и был ответный прецедент при возвращении посла в автомобиле в Минск. На границе его автомобиль был обыскан с особым пристрастием и в хамском виде, что в принципе должно вызвать как минимум ноту Министерства иностранных дел. Но это хамство продолжается.

Вранье Лукашенко и белорусской власти было в том, что на протесты направлены 200 или 300 украинских силовиков или майдановцев определенного характера. Он сначала говорил про 200 вагнеровцев, потом они стали 200 украинскими майдановцами.

И самое главное — это отказ Белоруссии передать украинской стороне 30 с лишком вагнеровцев, которые действительно проходят в Украине по делам о сбитии самолетов и терактах. И это, конечно, очень недружественный жест.

Но в целом отношения украинцев к белорусскому протесту — очень положительные.

На Украине хуже, чем в Белоруссии, но лучше

Сколько бы мифология об успешной белорусской экономике не носилась степями Украины, но украинцы все-таки имеют критическое мышление и понимают, что такое количество девальваций, которое прошел белорусский рубль, украинской гривне и не снилось.

Хотя украинская экономика по прямым показателям и валовому продукту на душу населения вроде как слабее, но качество жизни в Украине не хуже, а потребление даже лучше, чем в Белоруссии. Свидетельство этому, например, сотни автобусов с туристами из Белоруссии в Украину.

Одежда в Украине для них — просто роскошь, она считается очень дешевой и очень качественной. Сколько бы мифология не приписывала качеств белорусским продуктам, конечно, мифология, маркетинговые ходы. А украинские продукты в массе — ГОСТ.

У нас даже есть прецеденты, когда украинские производители придумали бренд "Белая бяроза" в белорусском стиле и выпускают молочку всякую, потому что она считается хорошей. Но на самом деле это — украинская, а не белорусская молочка…

— Я думаю, что уровень жизни — примерно одинаков. Но вряд ли Украина прямо превосходит Беларусь. Она, может быть, раньше и превосходила, но точно не сейчас.

— Украина не превосходит. У нас есть разные территории с разным уровнем развития. Но мне кажется, что всё-таки люди в массе своей в Киеве и Харькове живут лучше, чем в Минске.

— Вы говорите, что украинцы в основном поддерживают протесты в Белоруссии. Почему? Ведь Майдан все-таки сильно опустил уровень жизни. Они именно этого хотят соседям?

— Во-первых, не Майдан, а российская агрессия. Это — разные вещи. Агрессия России и Майдан — это разные вещи. Это — разного поля ягоды.

— Первопричиной в любом случае был переворот. И где вы до сих пор видите агрессию, которая все вам портит?

— Внутреннее противостояние в любой стране не может быть причиной для агрессии другой страны. Поэтому есть преступление против Украины. Оно тяжело, конечно, сказалось на экономике.

На Украине — плохо, вали на Россию

Хотя в последние два года перед Майданом (2012 и 2013 годы) наблюдался определенный застой в украинской экономике, по валовому продукту было где-то 135 миллиардов в год. Но потом обвал случился просто огромнейший.

Уже в 2014 году валовый продукт Украины именно через агрессию России снизился очень сильно…

У нас 42% экспорта приходилось на территорию России и стран СНГ, в основном азиатских. Основным транзитером тоже была Россия. Поэтому остановка транзита и отказ от украинской продукции очень больно ударил по экономике. В 2014 год валовый продукт у нас был уже всего 88 миллиардов. Представляете, какой это удар был?…

— Владимир Николаевич, я с вами не согласна в оценках — кто против кого агрессию вел.

— Если Россия захватила украинские территории, то это — не агрессия Украины против России, правда?

— На Украине всегда почему-то говорят только о территориях, не вспоминая про людей. Но ведь сам народ, проживающий на этих землях, захотел уйти от Украины, где произошел государственный переворот.

— Какой народ?! Народ Украины проголосовал за передачу Крыма России?… — Нет, нет, нет. По законодательству Украины, референдум в Украине может быть только всеукраинский.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы майдан русофобия любовь степушова владимир цыбулько владимир зеленский александр лукашенко
Новости Все >
Более двух тысяч связистов задействованы в учениях на западе России
В Госдуме предложили убрать нерегулируемые пешеходные переходы
Раскрыт механизм создания долгосрочных воспоминаний
Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок
В конгрессе США заявили, что не скоро примут новые санкции против РФ
Омские полицейские задержали интернет-мошенника
В Ярославле состоялось открытие медвежьего музея
Малина выводит из организма токсины и снижает уровень сахара
YouTube запускает собственный аналог TikTok
В России изменятся правила въезда в страну для мигрантов
Последние материалы
Раскрыт механизм создания долгосрочных воспоминаний
Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?
Профессор Чжан Чуньжун раскрыл секрет правильного употребления яблок
Эпидемиолог Гундаров: нет смысла делать вакцину от коронавируса
В конгрессе США заявили, что не скоро примут новые санкции против РФ
Омские полицейские задержали интернет-мошенника
В Ярославле состоялось открытие медвежьего музея
Малина выводит из организма токсины и снижает уровень сахара
YouTube запускает собственный аналог TikTok
В России изменятся правила въезда в страну для мигрантов
Популярное
Новости Белоруссии
Белорусское МВД перебросило часть войск на защиту чиновников в Минске

МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.

Белорусское МВД перебросило часть войск на защиту чиновников в Минске
Мария Арбатова жёстко высказалась в адрес Розы Сябитовой
Российский шоу-бизнес
Мария Арбатова жёстко высказалась в адрес Розы Сябитовой
Российский шоу-бизнес
Любовница, с которой Тарзан изменил жене, забеременела от стриптизёра
Российский шоу-бизнес
Охлобыстин признал себя виновным в ситуации с Ефремовым
Василий Амирджанов Союз архитекторов готовится к выселению Ленина Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас Игорь Буккер В американской армии творятся вещи хуже дедовщины Игорь Буккер
Комментарии
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Союз архитекторов готовится к выселению Ленина
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Состояние Навального продолжает улучшаться
Народные средства anti-age
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Замедляем старение "пластикой": страшно ли?
Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии
Макрон призвал расследовать произошедшее с Навальным
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Самолёт Лукашенко приземлился в Сочи
Актёр с судимостью дал совет Ефремову, как вести себя в тюрьме
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Военный эксперт Коротченко: в Польше формируют правительство Белоруссии
Сербы поддержали Захарову в ее совете Вучичу
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников