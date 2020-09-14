Владимир Цыбулько: Украинцы желают белорусам Майдана?

Украина заняла сторону Запада, который не признал результаты белорусских выборов и раскритиковал Александра Лукашенко за разгон протестов. Киев заморозил дипломатические контакты с Белоруссией. Члены команды Марии Колесниковой имеют вид на жительство на Украине, им платят западные НКО. Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем сообщил, что с территории Украины ведётся работа по провоцированию радикальных действий в Минске и других городах республики, ключевую роль в этом процессе играют украинские националисты.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону подтвердил, что украинские спецслужбы готовили спецоперацию по выманиванию живущих в России вагнеровцев в Белоруссию и их захвату. Стоило ли Киеву так рисковать хорошими отношениями с Минском, его политической поддержкой? Белоруссия поставляет на Украину энергоресурсы в объеме до 35% потребностей. Думают ли украинские политики о последствиях переориентации поставок?

Белорусы хотят справедливости и честных выборов, а не российский вариант демократии, заявил в интервью The Jerusalem Post президент Владимир Зеленский. Откуда он знает, чего хотят белорусы? Отношения Украины и Белоруссии претерпят только небольшие изменения, считает украинский посол в Минске Игорь Кизим, машину которого белорусские пограничники досмотрели на границе. Свое мнение обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" высказал украинский политолог Владимир Цыбулько.

— Владимир Николаевич, Киев не признал результаты выборов, раскритиковал Лукашенко за разгон протестов и даже прервал всякое дипломатическое общение с Минском. Что за этим, по-вашему, стоит? Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений Украины и Белоруссии? Что будет дальше?

— Есть несколько позиций Киева. Во-первых, есть позиция Министерства иностранных дел, она синхронна с позицией Литвы и Польши в рамках "Люблинского треугольника". Но пробелорусские лоббисты поработали с президентом, поэтому определенной, четкой позиции президента нет, он держит паузу, пытается вообще не говорить напрямую о состоянии украино-белорусских дел.

Хамство в отношениях Украины и Белоруссии

Был прецедент с отзывом посла для консультаций, и был ответный прецедент при возвращении посла в автомобиле в Минск. На границе его автомобиль был обыскан с особым пристрастием и в хамском виде, что в принципе должно вызвать как минимум ноту Министерства иностранных дел. Но это хамство продолжается.

Вранье Лукашенко и белорусской власти было в том, что на протесты направлены 200 или 300 украинских силовиков или майдановцев определенного характера. Он сначала говорил про 200 вагнеровцев, потом они стали 200 украинскими майдановцами.

И самое главное — это отказ Белоруссии передать украинской стороне 30 с лишком вагнеровцев, которые действительно проходят в Украине по делам о сбитии самолетов и терактах. И это, конечно, очень недружественный жест.

Но в целом отношения украинцев к белорусскому протесту — очень положительные.

На Украине хуже, чем в Белоруссии, но лучше

Сколько бы мифология об успешной белорусской экономике не носилась степями Украины, но украинцы все-таки имеют критическое мышление и понимают, что такое количество девальваций, которое прошел белорусский рубль, украинской гривне и не снилось.

Хотя украинская экономика по прямым показателям и валовому продукту на душу населения вроде как слабее, но качество жизни в Украине не хуже, а потребление даже лучше, чем в Белоруссии. Свидетельство этому, например, сотни автобусов с туристами из Белоруссии в Украину.

Одежда в Украине для них — просто роскошь, она считается очень дешевой и очень качественной. Сколько бы мифология не приписывала качеств белорусским продуктам, конечно, мифология, маркетинговые ходы. А украинские продукты в массе — ГОСТ.

У нас даже есть прецеденты, когда украинские производители придумали бренд "Белая бяроза" в белорусском стиле и выпускают молочку всякую, потому что она считается хорошей. Но на самом деле это — украинская, а не белорусская молочка…

— Я думаю, что уровень жизни — примерно одинаков. Но вряд ли Украина прямо превосходит Беларусь. Она, может быть, раньше и превосходила, но точно не сейчас.

— Украина не превосходит. У нас есть разные территории с разным уровнем развития. Но мне кажется, что всё-таки люди в массе своей в Киеве и Харькове живут лучше, чем в Минске.

— Вы говорите, что украинцы в основном поддерживают протесты в Белоруссии. Почему? Ведь Майдан все-таки сильно опустил уровень жизни. Они именно этого хотят соседям?

— Во-первых, не Майдан, а российская агрессия. Это — разные вещи. Агрессия России и Майдан — это разные вещи. Это — разного поля ягоды.

— Первопричиной в любом случае был переворот. И где вы до сих пор видите агрессию, которая все вам портит?

— Внутреннее противостояние в любой стране не может быть причиной для агрессии другой страны. Поэтому есть преступление против Украины. Оно тяжело, конечно, сказалось на экономике.

На Украине — плохо, вали на Россию

Хотя в последние два года перед Майданом (2012 и 2013 годы) наблюдался определенный застой в украинской экономике, по валовому продукту было где-то 135 миллиардов в год. Но потом обвал случился просто огромнейший.

Уже в 2014 году валовый продукт Украины именно через агрессию России снизился очень сильно…

У нас 42% экспорта приходилось на территорию России и стран СНГ, в основном азиатских. Основным транзитером тоже была Россия. Поэтому остановка транзита и отказ от украинской продукции очень больно ударил по экономике. В 2014 год валовый продукт у нас был уже всего 88 миллиардов. Представляете, какой это удар был?…

— Владимир Николаевич, я с вами не согласна в оценках — кто против кого агрессию вел.

— Если Россия захватила украинские территории, то это — не агрессия Украины против России, правда?

— На Украине всегда почему-то говорят только о территориях, не вспоминая про людей. Но ведь сам народ, проживающий на этих землях, захотел уйти от Украины, где произошел государственный переворот.

— Какой народ?! Народ Украины проголосовал за передачу Крыма России?… — Нет, нет, нет. По законодательству Украины, референдум в Украине может быть только всеукраинский.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев