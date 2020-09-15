Нужна ли госохрана российской оппозиции?

Инцидент с Навальным и перспективы Дональда Трампа — обсуждаем актуальные вопросы с директором аналитического центра "Стратег-PRO" Александром Ведруссовым.

Читайте начало интервью:

Александр Ведруссов: "Медицина справилась с COVID, несмотря на ее оптимизацию"

Не под давлением улицы: политолог об уходе Лукашенко

— В связи с делом Алексея Навального идет новая волна нападок на Россию. Там уже все знают, что якобы чуть ли не сам Путин отравил Навального, и опять на нас катится вал обвинений. Нам не говорить ни слова, нам не реагировать или нам как-то, как вы считаете, опять бороться и опять доказывать, что мы не хотели никого отравить?

— В этой истории мне больше всего не нравится именно историчность. Мне не нравится ни реакция стороны Навального, его ФБК, она во многом истеричная, но не нравится такая же истеричная встречная реакция — "вы сами отравили" или "Запад это сделал". Может быть, чуть меньше градус? Сейчас нам никто не скажет, что произошло. Даже немецкие врачи со своим диагнозом.

Может быть, стоило уже уголовное дело возбудить в связи с произошедшим? А там уж смотря по доказательствам. Был бы сигнал обществу, что власть не закрывает глаза.

В плане медпомощи Навальному мне не нравится эта волна: а почему ему так много внимания, почему выпустили — и все такое вот. Как считает жена, родственники, столько медицинской помощи и должно быть. Надо в немецкую клинику — значит, в немецкую. С точки зрения политической российскую власть в любом случае сделают крайней. Такие вопросы надо решать на упреждение. Может, оппозиции обеспечить госохрану, чтобы таких ситуаций просто не было?

Вспоминая российских вполне прорежимных журналистов в Белоруссии — их можно задерживать, избивать, депортировать. Это вопрос ответственности власти за безопасность граждан. И еще один момент: пусть это Запад все инспирирует, козни строит. Допустим, это правда. Так если это государство сильное и оно может обеспечить законность и порядок на своей территории и тем более где-то на сопредельных территориях, это одна песня.

А если что бы не произошло, начиная хоть от вмешательства в якобы американские выборы, Путин отвечает, что мало ли, какие у нас акторы действуют — нам срочно надо вводить полноценные демократические институты, когда действительно… Действовать на упреждение за все, используя современные каналы коммуникации с российским обществом — иначе будет серьезная проблема, сопоставимая с нынешней белорусской.

— Кстати, по поводу выборов в Америке. Вы в свое время организовывали некое движение, митинг в поддержку Трампа. Вы его сторонник или считаете, что лучше он, чем Хиллари?

— Я и мои друзья были за Трампа публично — можете считать российским вмешательством. Не знаю уж, были ли мы в документах Конгресса…Движением я бы это не назвал, это был такой спонтанный митинг в честь того, что у мира появился шанс.

Трамп приходил на лозунгах, связанных с отказом от экспансионистской политики, от вмешательства во внутренние дела суверенных государств — то, чего мы ждали от Америки долгие годы. И на излете первого срока многие разочаровались, что не удалось нормализовать отношения с Россией, в частности, выход из ДРСМД и так далее.

Но в целом он скорее держал свое слово. Даже две атаки на Сирию были максимально бескровными. Ему надо было изобразить какую-то агрессию, иначе бы от него не отстали.

— А убийство иранского генерала Сулеймани?

— Все его за это критиковали и я в том числе, потому что это ни в какие ворота — убить на территории другого государства одного из высших военных лидеров Ирана. Понятно, что это преступление, но могло быть и ошибкой. Надо отдать должное обеим сторонам — Иран ответил сразу.

— Он так ответил, что ничего, все были предупреждены и никто не пострадал. Он как-то так очень мудро ответил.

— Абсолютно верно! В начале года мы боялись самых неблагоприятных сценариев с Ираном, и в итоге Трамп пошел на огромный риск, и его обвиняли в том, что поставил мир на грань большой войны. Но, в российские дела он вмешивался? Да особо нет. Дежурные заявления Госдепа — та же самая демократическая номенклатура, которая там работала еще при Обаме, и которая останется там.

Все же лучше рыжий?

— Он всего четыре года с ними боролся — и с Конгрессом, и не только…

— А по Украине: представьте, как бы развивалась ситуация при Хиллари. Это же абсолютный "ястреб", пошла бы на любые вмешательства и военные авантюры.

А Трамп сказал и Путину, и Зеленскому: "Договоритесь между собой". И до этого говорил Порошенко. И Евросоюз это сейчас заявляют. Нет такого, чтобы все встали на сторону Киева против России. Всё просто уперлось в то, что Киев не дает согласия на взаимно приемлемый вариант.

— Там проблема в том, что договариваться-то нужно с ДНР и ЛНР. А их спустя столько времени к этим разговорам не подпускают.

— Но это все же ответственность Украины. Поначалу ведь всех собак вешали на Россию, но я хочу напомнить, что "Минск-1" и "Минск-2" были заключены на фоне разгромного поражения Украины от ДНР и ЛНР. И Россия фактически спасала киевскую власть, которую стоило, может, вообще не признать после переворота. Украина так и не исполняла "Минск", а все санкции вешали на Россию.

А теперь ситуация другая. Насчет "Как договоритесь" говорят и Меркель, и Макрон, и Трамп, на Киев не давят с целью натравить на Россию и Донбасс. И боюсь, если Трамп проиграет, и придут Байден и Харрис, та же Хиллари, та же Сьюзен Райс — "ястребы" — неизбежно обострение на Донбассе и вообще по Украине. Так что я считаю, мы правильно понадеялись, что Трамп будет меньшей угрозой для России, и я надеюсь, что он несмотря ни на что будет переизбран.

— Аргументация — он будет переизбран, иначе всё будет ужасно. Всё-таки как вы оцениваете его шансы?

— Сейчас, увы, его шансы невысоки, если не удастся сделать две вещи. Если он не успеет принять второй пакет антипандемической помощи — чтоб людей не выселяли из жилья, продлили пособия по безработице, помощь малому и среднему бизнесу, который США спасали как могли, но все равно пандемия стала погромом среднего класса. Буквально раздать людям деньги перед выборами — работает везде, в любой стране.

А еще Трампу надо вернуться к тем позициям, с которыми он выиграл в 2016 году. Его проблема в том, что он окружил себя советниками-миллиардерами с Уолл-стрит, и те ему говорят: "Надо бороться с социализмом. Против медицины как права человека, а не как привилегии. За дерегуляцию".

Они со старыми либертарианскими мантрами лезут в условиях пандемии, когда огромное число американцев находятся на грани голодной смерти и выселения. Поэтому, если Трамп опять же вернется к той программе, с которой он выиграл в 2016 году: возвращение рабочих мест из Азии в Америку; поддержка здравоохранения; поддержка депрессивных населенных пунктов; поддержка не только армии, на которую вбухали рекордные средства при Трампе (и это, конечно, очень плохо), а поддержка инфраструктуры, которая, если ее сейчас не поддерживать, начнет разваливаться… на программе 2016 года он выиграет.

А если он продолжит свой идиотский "крестовый поход" против коммунизма и социализма, то просто проиграет разгромно, что печально отразится как на США, так и, боюсь, на постсоветском пространстве.

— Но Трамп-то никогда не был ни коммунистом, ни социалистом…

— Дело не в этом. Пандемия ударила по Америке не только количеством смертей, но обнажила ключевую уязвимость американской системы здравоохранения. Если у вас десятки миллионов человек не имеют медицинской страховки и фактически доступа к медицине — вирусы будут распространяться катастрофически. То есть надо говорить о том, что медицина должна быть правом человека, а не привилегией. Если посмотрим все опросы общественного мнению, то США, особенно молодежь — за социализм.

В том числе за повышение налогов на сверхбогатых. Пока мы беседуем, глава Аmazon Джефф Безос, богатейший человек мира, пробил планку в 200 млрд. долларов состояния. В этом десятилетии, об этом говорил, в том числе Генсек ООН, будет колоссальное социальное неравенство, появятся обладатели триллионных состояний, чего не было никогда. Но и будут новые армии нищих — десятки, может быть, сотни миллионов людей, которым просто не будет хватать на еду. И в таких условиях хотя бы минимально не поддерживать социализм — значит, надо быть психически немного неадекватным.

Вместо того чтобы это поддержать, Трамп устроил крестовый поход против социализма. В условиях, когда знаменитая организация, которая продвигает либертарианские идеи, запросила помощь у государства. Либертарианцы, которые за невмешательство государства, за то, что бизнес сам всё отрегулирует, за абсолютизацию невидимой руки рынка — обращаются за государственной помощью! Это полное банкротство либертарианства.

И я думаю, что-либо мир сейчас будет возвращаться к социалистическим принципам от Америки до России, практически весь мир, либо нас ждёт такая жёсткая корпоратократия с триллионными состояниями у одних и с невозможностью иной раз получить кусок хлеба.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев