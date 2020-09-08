Не под давлением улицы: политолог об уходе Лукашенко

Каковы российские шансы спасти союзное государство с Белоруссией? Рассуждает директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

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— Владимир Путин сказал, что создан резерв сотрудников правоохранительных органов на случай нарушения экстремистами из Белоруссии госграниц. Понятно, если можно прочесть большее. И уже есть комментарии: как так, Россия готовится вступить на территорию другого государства? Путин спас Лукашенко или все же ситуация еще не закончилась?

— Главное, что не Лукашенко спасли, а союзное государство! Насколько неправильно поступал Александр Григорьевич, настолько же правильно поступала российская власть. Можно, конечно, упрекнуть, насколько стоило открыто вмешиваться с учетом этого вот высказывания. Когда пошла вот эта волна про "российский спецназ", "русские идут" — пытались пресекать эти вот фейки. Тем не менее, после заявлений о формировании этого самого резерва, те слухи получили основания — вот это мне не нравится.

И второе, мне не нравится то, что белорусское общество отторгает Лукашенко, да, после той жесткости, с которой разгоняли не только протестующих — всех подряд хватали, избивали. Открыто и безусловно поддерживать его в этих условиях стратегически неверно. Но два десятилетия мы не могли согласовать параметры союзного государства. Лукашенко мнил себя старшим братом, хотя его страна куда меньше по потенциалу.

Союзный договор создавался еще при Ельцине, и Лукашенко действовал с прицелом, что Ельцин слабый, Ельцин уйдет, и у белорусского лидера будут карьерные перспективы. Но приходит сильный лидер в виде Путина, и такие шансы исчезают. Когда Лукашенко предложили в союзном государстве занять не первый, но очень престижный пост — он отказался. А теперь он признал, что Россия — старший брат, фактически делегировал полномочия по переговорам с Западом. Это от "Россия во всем виновата, она вмешивается".

Это открывает хорошие перспективы для союзного государства. Если добиться конституционной реформы и постепенного, не под давлением улицы, ухода Лукашенко. Если он поддержку потерял, надо уходить. А на какие уступки придется пойти Москве? Наверное, поставить государственные интересы выше частных, коммерческих, которые сейчас перевешивают, как в ситуации с "Беларуськалием". Иначе вся ситуация опять зайдет в тупик. Очень тонко надо сыграть на белорусском направлении.

Если получится — будет грандиозная победа России и реванш за потерянную Украину, которую мы вернем очень нескоро. Если удастся не рассориться с белорусским обществом, лучше не игнорировать мнение тех, кто хочет, чтобы Лукашенко ушел.

— Владимир Путин сказал, что нельзя не реагировать на протесты. Сколько всего белорусов?

— 10 миллионов.

— И сколько людей марширует по площадям?

— Иногда бывает фальсификация выборов — но это в мире сплошь и рядом. А в Белоруссии была рисовка результатов. Скорее всего, Лукашенко получил большинство и победил, но ущербная логика авторитарного правителя такова, что он не может получить меньше, чем на предыдущих выборах. Ему должны любой ценой нарисовать эти 70-80%. И избирком там настолько подконтрольный, что оппонент Лукашенко сидит по доносу главы этого ведомства.

В этих условиях трудно сказать, кто реально поддерживает или нет Лукашенко. "Против" него в Минске выходят 150 тысяч, "за" максимально 70. Не знаю, какой еще признак потери им общественного доверия нужен, особенно если учесть число привезенных на митинги поддержки, что называется, "на автобусе" по админресурсу.

Лукашенко за спиной у Москвы

— Александр Григорьевич был в разных ситуациях и всегда умело лавировал. Сейчас он кинулся нам в объятья, а чуть ситуация изменится — он ее использует в своих интересах.

— Да уже не сможет. Сейчас он не берет трубку, когда ему звонит Меркель — фактически лидер Евросоюза. Он фактически делегировал Москве всю внешнеполитическую составляющую на западном направлении. Может быть, с Китаем он еще будет сам договариваться. Что до майдановской темы, то было вмешательство все же со стороны Польши и Литвы.

— Самых "процветающих" стран Евросоюза.

— Но им надо расширять рынки, их интерес понятен. Запад говорит, что не хочет второй Украины, ведет все переговоры с Москвой. Не было явного вмешательства ни Евросоюза, со стороны США оно чисто информационное. Их каналы работают в России, и их не надо защищать, а нужно грамотно противодействовать. Мы шли на уступки по Украине, тогда Запад нас отыграл на 100%, кроме Крыма. Тут мы изначально повысили ставки, заявив, что не допустим вмешательство. В общем, сработало.

— Над Украиной 20 лет работали НКО, западные фонды. А мы работали с украинскими олигархами и считали, что таким образом сохраним себе страну.

— Да.

— Лукашенко все же очень жестко разбирался с оппозицией и с западным финансированием оппозиции.

— Мы не совсем понимаем, кому доверяет Лукашенко, в каких он отношениях с собственным окружением. Он мало кому по-настоящему доверяет.

И в рамках конституционной реформы надо добиваться его ухода со всеми гарантиями жизни, свободы и собственности. Если за его кланом надо закрепить какие-то бизнес-активы, пусть это будет сделано. Дать ему, что он захочет, но он должен уйти.

На его место должен прийти человек, который не будет подобным ему раздражителем. Предпосылок резкого разворота Украины на запад нет и не надо их бояться. Так что если Лукашенко опять вцепится зубами и когтями во власть — России не надо опять терпеливо реагировать.

И последний нюанс. Все-таки мы опять дали Лукашенко миллиард, опять реструктуризация, опять мы готовы финансировать Белоруссию. Да, она стоит того, чтобы тратить на нее деньги. Важно, как это будет тратиться и что даст союзному государству.

Но надо потребовать все-таки от Лукашенко уважения если не к своим гражданам, то хотя бы к гражданам России. Когда в тот же день практически, когда дали Лукашенко новый миллиард кредита или реструктуризировали — не суть, он закрывает российских журналистов, депортирует их на 5 лет…

Причем журналистов опять же абсолютно государственных изданий: "Известия", "РИА Новости", ТАСС, Sputnik. У нас некоторые "патриоты" любят говорить: "Ой, там либералов побили. Ой, да там журналисты российские. Что они там делали?" Они вообще-то там выполняли свои профессиональные обязанности. И то, что их вышвыривают из Белоруссии и запрещают им въезд, это, конечно, совершенно ни в какие рамки не лезет.

— Как Россия должна реагировать на то, что мы даем Белоруссии миллиард, и тут же наши журналисты оказываются депортированными?

— Я просто не вижу такой реакции. МИД сработал очень хорошо "на земле". Всех вывозили, никого не забыли — либеральные, не либеральные журналисты. Даже Захарова с Лавровым выступили как полагается.

Но вопрос решается не только в частном порядке. И Россия имеет все рычаги, чтобы сказать: "Александр Григорьевич, если хочешь еще немного посидеть и спокойно уйти на пенсию, не трогай даже пальцем наших журналистов и вообще российских граждан".

— В интервью Брилеву Путин сказал, что как-то скромно или осторожно работали белорусские силовики.

— И Лукашенко, и Владимир Владимирович живут в информационном вакууме, потому что не пользуются интернетом. Это другое поколение, которые ментально отчасти в 90-х, когда ПК — это один раз в день на работе. А те, которые имеют доступ к информации в режиме 24/7 — у них совсем другие потоки. Все видели, как люди избитые выходили из СИЗО в Белоруссии. Их били, издевались над ними, можно сказать, пытали.

Извините, в XXI веке в Европе (а это все-таки Европа) такое недопустимо. И сколько там было российских граждан, которых мы вытащили. Но хоть одно уголовное дело, потому что задерживали, избивали российских граждан, журналистов есть? Нет.

— Когда задерживали россиян — Лукашенко сказал, что это наши братья, будем аккуратно обращаться. Потом их возвращают со сломанными ребрами.

— Белорусское общество готово бы смириться с фальсификациями, но последней каплей стало это избиение. Люди метались несколько суток, не знали, куда увезли их близких. И потом задержанные выходят все избитые. И после таких сцен Белоруссия уже не примет Лукашенко ни в каком виде.

Януковичем он, правда, не стал. Проявил волю, силу, но не политическую дальновидность. Просто две аксиомы: в XXI нельзя избивать людей и рисовать результаты на выборах. К сожалению, Москва должных выводов не делает, тем более — Минск.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев